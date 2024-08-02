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    Игорь Караулов Игорь Караулов В обмен на отребье Россия вернула себе героев

    Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп выбрал нового Трампа

    Означает ли возможный новый вице-президент США тотальную войну с глобализмом? Чуть-чуть подождем. В отличие от Трампа, которого мы уже неплохо изучили, Вэнс для нас еще темная лошадка новой консервативной Америки.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему не будет мировой войны за Ближний Восток

    Положение на Ближнем Востоке всегда будет, к сожалению, оставаться источником тревожных и крайне печальных новостей. Пока существует Израиль, его взаимодействие с соседями останется сложным и в ряде случаев кровопролитным.

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    2 августа 2024, 14:25 • Фоторепортаж

    Россия и США произвели исторический обмен заключенными

    Между Россией и США состоялся исторический и масштабный обмен заключенными. На родину вернулись восемь граждан РФ, находившихся в заключении на Западе. Кроме того, в страну приехали и их несовершеннолетние дети. Москва же освободила 16 человек (фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости)

    Вернувшихся в Россию граждан в аэропорту Внуково-2 встречал лично Владимир Путин. Вдоль красной дорожки был выстроен и почетный караул (фото: Сергей Ильин/ТАСС)

    Среди вернувшихся в Россию оказался Вадим Красиков, осужденный в Германии на пожизненное заключение по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Домой прибыл и Владислав Клюшин, отбывавший в США срок по обвинению в инсайдерской торговле (фото: Сергей Ильин/ТАСС)

    В свою очередь, Роман Селезнев был осужден в США в связи с кибермошенничеством, а Владимир Конщенок обвинялся в незаконной закупке через Эстонию американской электроники для российского ВПК (фото: Михаил Воскресенский/POOL/ТАСС)

    Освобожденный Варшавой Павел Рубцов был арестован властями страны в феврале 2022 года на польско-украинской границе и обвинялся в шпионаже в пользу России (фото: kremlin.ru)

    В свою очередь, Норвегия освободила Михаила Микушина, задержанного по подозрению в шпионаже (фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости)

    В рамках обмена России были выданы осужденные в Словении якобы за шпионаж Артем и Анна Дульцевы. По версии следствия, они выдавали себя за граждан Аргентины. На днях суд в срочном порядке приговорил их к одному году и семи месяцам лишения свободы. В Россию вернулись и двое детей Дульцевых (фото: Михаил Воскресенский/POOL/ТАСС)

    По данным западных СМИ, этот сложнейший по фигурантам и логистике обмен готовился на протяжении нескольких месяцев в условиях строгой секретности (фото: Кирилл Зыков/РИА Новости)

    В обмене принимали участие власти и спецслужбы России, США, Турции, Германии, Польши, Словении и Норвегии. В Кремле выразили признательность руководству всех государств, помогавших в подготовке данного события (фото: Кирилл Зыков/РИА Новости)

    В свою очередь, Россия освободила двух американских граждан: Эвана Грешковича и Пола Уилана, вызволение которых своей приоритетной задачей ранее называл президент США Джо Байден (фото: Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press)

    Джо Байден назвал произошедшее «подвигом дипломатии». В заявлении, опубликованном президентом США, уточняется, что из тюрем РФ помимо граждан западных стран были освобождены и россияне, которых Штаты признают «политическими заключенными» (фото: Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press)

    Джо Байден также выразил благодарность всем странам, принимавшим участие в данном процессе. Однако наибольшей похвалы удостоился канцлер ФРГ Олаф Шольц, согласившийся на выдачу Вадима Красикова, что, по мнению главы Белого дома, стало «существенной уступкой» (фото: Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press)

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    Обмен Красикова и Уилана показал разницу в принципах России и Запада

    Все, кто вернулся в Россию в результате сделки по обмену заключенными, будут представлены к государственным наградам. Всех их лично приветствовал в аэропорту президент Владимир Путин. Но в центре внимания европейских СМИ один человек – Вадим Красиков. Немцы не хотели его отпускать – и у них были на то причины. Подробности

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    Сражение за Торецк заставит ВСУ «сжигать» свою пехоту

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    Запад счел Зеленского готовым к компромиссам с Россией

    Страны НАТО отказываются от позиции, по которой Украина «сама должна решить», когда вступать в переговоры с Россией. Вместо этого Владимира Зеленского уговаривают начать диалог сейчас. В частности, к этому призвал президент Финляндии Александр Стубб, по мнению которого позиции Украины «улучшились». Что он имеет в виду? И при чем здесь Торецк? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Байден пошел против самых влиятельных людей США

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    • Камала против Трампа: кто победит?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

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