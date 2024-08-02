Россия и США произвели исторический обмен заключенными

Между Россией и США состоялся исторический и масштабный обмен заключенными. На родину вернулись восемь граждан РФ, находившихся в заключении на Западе. Кроме того, в страну приехали и их несовершеннолетние дети. Москва же освободила 16 человек (фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости)

Вернувшихся в Россию граждан в аэропорту Внуково-2 встречал лично Владимир Путин. Вдоль красной дорожки был выстроен и почетный караул (фото: Сергей Ильин/ТАСС)

Среди вернувшихся в Россию оказался Вадим Красиков, осужденный в Германии на пожизненное заключение по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Домой прибыл и Владислав Клюшин, отбывавший в США срок по обвинению в инсайдерской торговле (фото: Сергей Ильин/ТАСС)

В свою очередь, Роман Селезнев был осужден в США в связи с кибермошенничеством, а Владимир Конщенок обвинялся в незаконной закупке через Эстонию американской электроники для российского ВПК (фото: Михаил Воскресенский/POOL/ТАСС)

Освобожденный Варшавой Павел Рубцов был арестован властями страны в феврале 2022 года на польско-украинской границе и обвинялся в шпионаже в пользу России (фото: kremlin.ru)

В свою очередь, Норвегия освободила Михаила Микушина, задержанного по подозрению в шпионаже (фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости)

В рамках обмена России были выданы осужденные в Словении якобы за шпионаж Артем и Анна Дульцевы. По версии следствия, они выдавали себя за граждан Аргентины. На днях суд в срочном порядке приговорил их к одному году и семи месяцам лишения свободы. В Россию вернулись и двое детей Дульцевых (фото: Михаил Воскресенский/POOL/ТАСС)

По данным западных СМИ, этот сложнейший по фигурантам и логистике обмен готовился на протяжении нескольких месяцев в условиях строгой секретности (фото: Кирилл Зыков/РИА Новости)

В обмене принимали участие власти и спецслужбы России, США, Турции, Германии, Польши, Словении и Норвегии. В Кремле выразили признательность руководству всех государств, помогавших в подготовке данного события (фото: Кирилл Зыков/РИА Новости)

В свою очередь, Россия освободила двух американских граждан: Эвана Грешковича и Пола Уилана, вызволение которых своей приоритетной задачей ранее называл президент США Джо Байден (фото: Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press)

Джо Байден назвал произошедшее «подвигом дипломатии». В заявлении, опубликованном президентом США, уточняется, что из тюрем РФ помимо граждан западных стран были освобождены и россияне, которых Штаты признают «политическими заключенными» (фото: Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press)