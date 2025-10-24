В Германии замечен всплеск употребления наркотиков после легализации каннабиса

Tекст: Денис Тельманов

Добриндт подчеркнул на пресс-конференции, что в Германии значительно вырос уровень употребления наркотиков, и одной из причин этого он считает легализацию каннабиса, передает РИА «Новости».

«У нас в Германии огромная проблема с наркотиками... В Германии сильно вырос уровень потребления наркотиков... Этот закон (о частичной легализации каннабиса – ред.) скорее повысил уровень употребления наркотиков... Это вредоносный закон для нашего общества, для наших детей и правового государства», – заявил министр.

По информации издания Bild, Добриндт употребил в отношении закона о легализации нецензурное выражение, а также отметил его негативные последствия для правопорядка и будущих поколений.

Ранее уполномоченный правительства по борьбе с наркотиками Хендрик Штрек высказывал обеспокоенность тем, что ужесточение политики США в отношении наркокартелей может усугубить ситуацию в странах Европы, включая Германию.

Глава Минздрава ФРГ Нина Варкен и глава федерального ведомства уголовной полиции Хольгер Мюнх также критиковали реформу, отмечая, что Германия столкнулась с новыми проблемами, а легализация не только не снизила количество нелегального оборота, но и затруднила работу полиции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, доля пожилых американцев, употреблявших марихуану, выросла за два года на 46%. Потребление марихуаны среди взрослых в Германии не уменьшилось после частичной легализации, при этом работа полиции стала сложнее. Число американских учащихся, считающих марихуану вредной, по данным исследований снижается. Доля ежедневно употребляющих марихуану старшеклассников в США впервые с 1975 года превысила долю курящих табак.