Дом Гитлера в Браунау-ам-Инн передадут полиции после реконструкции в 2026 году

Tекст: Денис Тельманов

Передача реконструированного здания в Браунау-ам-Инн, где родился Адольф Гитлер, австрийской полиции запланирована на конец первого квартала 2026 года, передает РИА «Новости».

Представитель МВД Австрии уточнил, что внешние работы практически завершены, однако во внутренних помещениях произошли небольшие задержки. Сейчас планируется, что объект будет передан без недостатков, а эксплуатация участка начнется во втором квартале 2026 года.

В здании разместятся полицейский участок и районное управление, планы по использованию объекта не изменялись. В МВД не раскрывают численность персонала и другие организационные параметры.

Решение о размещении полиции было принято по рекомендации комиссии экспертов, чтобы не допустить превращения дома в мемориал и снизить его привлекательность для праворадикальных групп.

Дом пустует с 2011 года, а в 2016 году был экспроприирован и стал собственностью республики. Реконструкция затянулась из-за пандемии. По данным МВД, квартира Гитлера, предположительно находившаяся на втором этаже, была перестроена еще до 1918 года, и от ее первоначального вида практически ничего не осталось.

Современный облик здания во многом сформировался после реконструкций 1938–1943 годов. Многие элементы интерьера сохранились с тех времен, однако фасад и крыша были полностью переделаны в историческом стиле.

