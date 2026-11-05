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Врач назвала наиболее подверженных заболеванию пневмонией граждан
Пульмонолог отнесла детей и пожилых к группам риска при пневмонии
Заведующая пульмонологическим отделением Приморской краевой больницы №1 врач-пульмонолог Алина Абдуллина заявила, что дети до пяти лет, люди старше 65 лет и пациенты с хроническими заболеваниями наиболее уязвимы перед пневмонией.
«В первую очередь в зоне риска находятся дети, особенно в возрасте до пяти лет», – рассказала Абдуллина РИА «Новости».
По ее словам, из-за несформированной иммунной системы и суженного бронхиального дерева они не могут сплюнуть мокроту, что вызывает воспаление.
Вторую крупную группу составляют люди старше 65 лет, у которых иммунитет снижается естественным образом. В третью категорию врач включила пациентов с хроническими недугами, включая бронхиальную астму, сахарный диабет, сердечную недостаточность, онкологию и ВИЧ-инфекцию.
Пульмонолог отметила, что вероятность тяжелого течения болезни повышают курение и алкоголь, которые повреждают слизистые оболочки дыхательных путей.
Она добавила, что помимо распространенных бактериальных и вирусных пневмоний существуют грибковые и атипичные, поражающие людей с ослабленным иммунитетом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Приморском крае мужчина скончался от разрушения легких пневмонией и туберкулезом после 17 лет курения электронных сигарет.
В октябре глава Роспотребнадзора поручила взять под контроль ситуацию на фоне сезонного роста заболеваемости внебольничными пневмониями.
В Роскачестве предупредили о риске пневмонии из-за нечищеных кондиционеров.