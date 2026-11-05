Минздрав оценил состояние здоровья российских детей

Минздрав: 85% российских детей относятся к I и II группам здоровья

Tекст: Катерина Туманова

«Примерно 84–85% – это дети первой и второй группы здоровья», – заявила Котова ТАСС.

Она пояснила, что к первой группе относятся абсолютно здоровые дети без заболеваний. Во вторую группу входят дети с факторами риска заболеваний или те, кто перенес острые заболевания, но не имеет существенных ограничений по здоровью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Котова сообщила о вхождении России в число стран с одним из самых низких в мире показателей младенческой смертности.

В сентябре министр здравоохранения Мурашко сообщил о недостаточной физической активности детей дошкольного возраста.

В августе Минздрав сообщил о включении шести новых наследственных заболеваний в программу неонатального скрининга младенцев.