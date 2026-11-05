По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.5 комментариев
Минздрав оценил состояние здоровья российских детей
Минздрав: 85% российских детей относятся к I и II группам здоровья
В России 84–85% детей признаны здоровыми или практически здоровыми и относятся к первой и второй группам здоровья, сообщила заместитель министра здравоохранения Евгения Котова.
«Примерно 84–85% – это дети первой и второй группы здоровья», – заявила Котова ТАСС.
Она пояснила, что к первой группе относятся абсолютно здоровые дети без заболеваний. Во вторую группу входят дети с факторами риска заболеваний или те, кто перенес острые заболевания, но не имеет существенных ограничений по здоровью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Котова сообщила о вхождении России в число стран с одним из самых низких в мире показателей младенческой смертности.
В сентябре министр здравоохранения Мурашко сообщил о недостаточной физической активности детей дошкольного возраста.
В августе Минздрав сообщил о включении шести новых наследственных заболеваний в программу неонатального скрининга младенцев.