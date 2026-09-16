Мурашко назвал долю физически активных дошкольников

Минздрав: Норму физической активности соблюдают 44% детей дошкольного возраста

Tекст: Мария Иванова

Меньше половины детей дошкольного возраста в России получают достаточную физическую нагрузку, передает ТАСС. Об этом глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал в ходе Международного фестиваля молодежи, проходящего в Екатеринбурге.

«Больше 90% граждан нашей страны озабочены качеством рациона своего питания, озабочены своим здоровьем. И что самое главное, что этот тренд ежегодно растет. Но при этом есть и абсолютно негативные вещи, которые говорят о том, что всего 44% детей дошкольного возраста соблюдают норму физической активности», – сказал Мурашко.

Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге продлится до 17 сентября. Мероприятие под девизом «Следуй за мечтой» соберет 10 тыс. молодых лидеров из 191 страны, включая 5 тыс. иностранцев. В программе также примет участие тысяча подростков в возрасте от 14 до 17 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о дефиците свежих овощей в ежедневном рационе россиян.

Глава ведомства отметил четырехкратное превышение рекомендуемых норм потребления сахара в стране.

В прошлом году число школьников с ожирением достигло 480 тыс. человек из-за низкой физической активности.