Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.4 комментария
Женщина погибла при ударе украинского беспилотника по Брянской области
ВСУ нанесли удары беспилотниками по Брянской области, погибла мирная жительница, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.
«Трагедия в Погарском районе. Вражеский беспилотник атаковал поселок Случевск. К огромному горю, от полученных травм погибла женщина», – сообщил Ковальчук в Max.
Он добавил, что семья погибшей получит всю необходимую помощь.
В населенном пункте Борщово того же района дрон-камикадзе ранил местного жителя, его доставили в больницу с осколочными ранениями.
В конце прошлого месяца над территорией Брянской области за сутки уничтожили более 70 украинских беспилотников.
Днем ранее в Стародубском районе из-за атаки дрона-камикадзе на жилой дом погиб местный житель.
В середине августа в результате ударов по Погарскому и Климовскому районам ранения получили три человека.