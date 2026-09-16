Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.4 комментария
Мурашко назвал крайне низкой долю россиян с правильным питанием
Глава Минздрава Мурашко сообщил о дефиците овощей в ежедневном рационе россиян
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что лишь 60% жителей страны ежедневно включают в свой рацион свежие овощи и фрукты.
Об этом глава ведомства рассказал в ходе лекции на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, передает ТАСС.
«На картинке очень четко видно, какая реальность рациона россиян. И овощи, фрукты ежедневно 60% употребляют – это, конечно, крайне мало», – подчеркнул министр. Кроме того, он обратил внимание на важность домашнего воспитания в вопросах здорового образа жизни.
По словам руководителя министерства, именно семья играет ключевую и наиболее значимую роль в формировании у детей правильных пищевых привычек.
Международный фестиваль молодежи проходит на Урале с 11 по 17 сентября. Ожидается, что масштабное мероприятие объединит 10 тыс. молодых лидеров из 191 страны, а также 1000 подростков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о четырехкратном превышении рекомендуемых норм потребления сахара среди россиян.
Глава Минсельхоза Оксана Лут подчеркнула полное обеспечение страны ключевыми продовольственными товарами.
Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины Минздрава подготовил рекомендации для формирования здорового образа жизни у детей.