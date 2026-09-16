Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.4 комментария
Мурашко раскрыл способы замедления биологического старения человека
Мурашко назвал контроль биологического возраста шагом к замедлению старения
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал способы замедлить процессы старения, выделив контроль биологического возраста и новые методы лечения хронических заболеваний.
Периодическое измерение биологического возраста и современные методы лечения хронических заболеваний способны замедлить старение, передает РИА «Новости».
Министр здравоохранения подчеркнул, что ученые многих стран активно ведут исследования в этой области.
«Измерение биологического возраста – это важная компонента, доказанная, которая фактически влияет на это», – заявил Михаил Мурашко во время лекции на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. По его словам, важную роль играют новые методы лечения сахарного диабета, артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца.
Глава Минздрава добавил, что препарата, гарантированно предотвращающего старение, пока не существует. Однако медицина предлагает новые механизмы, позволяющие влиять на биологический возраст и увеличивать продолжительность жизни.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе глава Минздрава назвал правильное питание главным способом предотвращения тяжелых недугов.
Для увеличения продолжительности жизни министр посоветовал россиянам регулярно заниматься спортом.
Американские ученые выявили связь между продолжительностью сна и скоростью биологического старения организма.