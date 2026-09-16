Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.4 комментария
Захарова сорвала овации шуткой о ракетной программе Британии
Официальный представитель МИД Мария Захарова вызвала бурные аплодисменты на Международном молодежном фестивале, иронично высказавшись о космической отрасли Британии.
Официальный представитель МИД выступила на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. В ходе панельной дискуссии «Образ России в мировом информпространстве» дипломат подчеркнула значительный вклад СССР и России в развитие науки, особенно в космической отрасли, передает РИА «Новости».
Мария Захарова обратила внимание на парадокс: некоторые государства называют Россию отсталой, продолжая при этом использовать российские ракетные технологии.
«Потому что у них были проблемы с ракетными программами. Или нас называют те, у которых своих-то ракетных программ никогда не было и – передайте привет Лондону – никогда не будет», – заявила Захарова.
Колкая реплика вызвала бурные аплодисменты аудитории.
Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В масштабном мероприятии принимают участие 10 тыс. человек из 191 страны мира.
До этого Захарова назвала политическим анекдотом процедуру выборов британского премьер-министра.
Официальный представитель МИД России назвала планы Лондона по передаче Киеву данных для ракет SCALP проявлением русофобской политики.
Ранее британская сторона предоставила украинским предприятиям технологическую документацию для самостоятельной сборки крылатых ракет Storm Shadow.
В ответ дипломат предупредила о возможных ударах по британским военным объектам.