Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.4 комментария
Рябков оценил шансы на мирное решение конфликта на Украине
МИД констатировал отсутствие прогресса в мирном решении украинского конфликта
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков констатировал отсутствие прогресса в дипломатическом урегулировании конфликта на Украине за последние месяцы.
Шансы на мирное урегулирование украинского кризиса остаются на прежнем уровне, передает РИА «Новости».
По словам Сергея Рябкова, сейчас сторонникам дипломатии важно понять, как повлиять на западные элиты. Дипломат указал на необходимость «найти пути, как сдвинуть в этом направлении европейскую партию войны, которая вскормила киевский режим и продолжает создавать у него абсолютно необоснованные иллюзии относительно того, как и что предпринимать».
Выступая на пресс-конференции, замглавы МИД возложил на европейских политиков ответственность за отсутствие прогресса. Он назвал объективной реальностью тот факт, что перспектива политического решения сегодня не стала ближе, чем несколько месяцев назад.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Сергей Рябков призвал американскую администрацию считаться с объективной обстановкой в зоне конфликта.
Помощник президента России Юрий Ушаков указал посланникам Белого дома на реальные успехи российской армии.
Месяцем ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков констатировал отсутствие предпосылок для мирного разрешения ситуации из-за позиции Киева.