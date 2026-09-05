  • Новость часаРябков предупредил США о невыгодных для Киева реалиях
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Авантюризм заменил Европе инстинкт самосохранения

    В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.

    3 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Чему должна учить школа

    Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Кожедуб на Украине «свой», а Ковпак – чужой

    Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.

    13 комментариев
    5 сентября 2026, 07:05 • Новости дня

    Рябков предупредил США о невыгодных для Киева реалиях

    Рябков предупредил США о невыгодных для Киева реалиях
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о необходимости американской администрации считаться с объективной обстановкой в зоне конфликта во время усилий по мирному урегулированию.

    «Вопрос главный – насколько администрация США готова вложиться в поиски реального решения нынешнего кризиса, учитывающего в том числе и реалии на земле», – заявил Рябков ТАСС.

    Замглавы МИД добавил, что обстановка на фронте постоянно меняется не в пользу украинской стороны. По его словам, после саммита в Анкоридже остается открытым вопрос о готовности Вашингтона придерживаться здравого смысла и не поддаваться влиянию противников урегулирования.

    Ожидается, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят российскую и украинскую столицы пятого и шестого сентября. При этом президент США Дональд Трамп сообщил, что везут в Москву и Киев его посланники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал называть даты визита Уиткоффа и Кушнера, при этом назвал американских переговорщиков желанными гостями в российской столице.

    Глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина выслушать предложения посланников.

    4 сентября 2026, 15:20 • Новости дня
    Нарышкин: У ЕС есть план на случай исчерпания мобилизационного потенциала Украины

    Нарышкин: ЕС прогнозирует исчерпание мобилизационного потенциала Украины за год

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские спецслужбы прогнозируют исчерпание мобилизационного ресурса украинских войск в течение предстоящего года, сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

    По его словам, в Европе на этот случай подготовили запасной план, передает РИА «Новости». «По прогнозам ряда европейских разведок, мобилизационный потенциал украинской армии фактически будет исчерпан в течение года. На этот случай предусмотрен европейский план B – милитаризация самой Европы», – отметил глава ведомства.

    Выступая на заседании руководителей органов безопасности стран СНГ, руководитель СВР добавил, что Североатлантический альянс рассматривает затягивание конфликта как оптимальный метод ограничения военно-технических возможностей Москвы. Он назвал подобные выводы представителей военного блока фактической явкой с повинной.

    Реализации замыслов западных стран препятствует стремительная убыль населения на Украине, подчеркнул руководитель разведывательной службы. В настоящее время государство занимает первое место в Европе по уровню смертности при самых низких показателях рождаемости, что делает невозможным выполнение планов по истощению России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор СВР Сергей Нарышкин указал на катастрофическое сокращение населения Украины.

    Глава ведомства спрогнозировал скорую утрату украинскими войсками способности к сопротивлению.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила сохранение курса НАТО на милитаризацию Европы.

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    4 сентября 2026, 17:30 • Новости дня
    Кличко рассказал о последствиях удара по зданию СБУ в Киеве

    Кличко: Стена и перекрытие здания СБУ в Киеве разрушены после удара

    Кличко рассказал о последствиях удара по зданию СБУ в Киеве
    @ Agentur Wehnert/M. Granzdrorfer/Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Внешняя стена и перекрытия здания Службы безопасности Украины обрушились после взрыва в Киеве, на месте происшествия продолжают работу спасатели, сообщил мэр Виталий Кличко.

    Здание СБУ получило серьезные повреждения в результате взрыва в центре украинской столицы, рассказал Кличко, передает ТАСС. Инцидент привел к частичному обрушению конструкций строения.

    «Произошло разрушение перекрытия и внешней стены здания», – написал мэр украинской столицы в своем Telegram-канале.

    Градоначальник добавил, что вспыхнувший после происшествия пожар уже удалось ликвидировать. При этом спасатели и другие экстренные службы продолжают работу на месте взрыва.

    Напомним, в пятницу глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о попадании беспилотника в центральное здание Службы безопасности Украины в Киеве.

    Украинские СМИ опубликовали видеозапись, на которой, по их данным, запечатлен момент удара по зданию СБУ.

    Комментарии (6)
    4 сентября 2026, 19:38 • Видео
    «Герани» загнали власть Украины в подвал

    Депутаты Верховной рады Украины, которую правительство России считает единственной легитимной властью, переместились для работы в подвал. Объявленная причина – «беспилотная карусель», то есть ежедневные атаки российских БПЛА на Киев. Звучит логично, но есть нюанс.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2026, 16:57 • Новости дня
    Кадры удара дрона по зданию СБУ в Киеве появились в сети
    Кадры удара дрона по зданию СБУ в Киеве появились в сети
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские СМИ опубликовали видеозапись, на которой, по их данным, запечатлен момент попадания беспилотника в здание Службы безопасности Украины в Киеве.

    На кадрах видно, как дрон влетает в здание, после чего происходит взрыв.

    Напомним, в пятницу глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о попадании беспилотника в центральное здание Службы безопасности Украины в Киеве.

    В июле Зеленский назначил Александра Поклада временно исполняющим обязанности председателя СБУ.

    Видео попадания БПЛА в здание СБУ в Киеве смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в мессенджере Max.

    Комментарии (12)
    4 сентября 2026, 22:14 • Новости дня
    Трамп сообщил, что везут в Москву и Киев его посланники Уиткофф и Кушнер

    Трамп: Уиткофф и Кушнер везут предложение об окончании войны

    Трамп сообщил, что везут в Москву и Киев его посланники Уиткофф и Кушнер
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер в субботу посетят Москву и встретятся с президентом России Владимиром Путиным по украинскому вопросу.

    «Специальный посланник США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер направляются в Россию и Украину, чтобы представить предложение о прекращении войны на Украине», – приводит Reuters слова Трампа журналистам.

    Американский лидер уточнил, что США имеют предложение по урегулированию конфликта, но план, который они собираются предложить, не нов.

    «У нас есть идея мира. Я отправил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, двух отличных переговорщиков. Они проделали великолепную работу, и мы отправили их посмотреть, сможем ли чего-нибудь добиться. И есть большая вероятность, что нам это удастся», – добавил Трамп.

    Затем в воскресенье эти дипломаты США отправятся в Киев на встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который подтвердил их визит, пишет The Hill.

    Для Уиткоффа и Кушнера визит в Киев станет первым, в Москве же они бывали неоднократно в ходе переговоров по урегулированию украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал называть даты визита Уиткоффа и Кушнера, при этом назвал американских переговорщиков желанными гостями в российской столице.

    Глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина выслушать предложения посланников.

    Комментарии (18)
    4 сентября 2026, 13:17 • Новости дня
    Глава МИД Украины рассказал о проживании с Зеленским в бункере

    Глава МИД Украины Сибига рассказал о проживании с Зеленским в бункере

    Глава МИД Украины рассказал о проживании с Зеленским в бункере
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что провел полтора года под землей в одном бункере с Владимиром Зеленским.

    Сибига поделился подробностями пребывания в укрытии на глубине 100 метров, передает РИА «Новости».

    «Я был с Зеленским в бункере с первых минут и прожил там полтора года… 100 метров под землей», – рассказал дипломат.

    Соответствующее интервью вышло на YouTube-канале казахстанского издания Ulysmedia. Примечательно, что представитель киевских властей общался с журналистами на русском языке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Андрей Сибига дал интервью казахстанскому изданию полностью на русском языке.

    В начале спецоперации Владимир Зеленский скрывался в подземном бункере вместе с доверенными лицами.

    Пребывание под землей затруднило связь украинского лидера с международными партнерами.

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    4 сентября 2026, 14:34 • Новости дня
    В районе киевского аэропорта Жуляны вспыхнул сильный пожар

    Пожар произошел в районе киевского аэропорта Жуляны с военными объектами

    В районе киевского аэропорта Жуляны вспыхнул сильный пожар
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пожар произошел в пятницу в Соломенском районе Киева, где располагаются аэропорт Жуляны и украинские военные объекты.

    Пожар возник на территории нежилой застройки в Соломенском районе украинской столицы, передает РИА «Новости». В этом районе располагаются аэропорт Жуляны и объекты военного назначения.

    Мэр города Виталий Кличко подтвердил факт возгорания, однако точное место инцидента не указал. Позже депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) уточнил, что происшествие случилось именно в аэропорту Жуляны.

    Рядом с воздушной гаванью находятся предприятия украинского военно-промышленного комплекса. Там производят беспилотные летательные аппараты и средства противовоздушной обороны. Кроме того, этот район известен как место размещения зенитно-ракетных комплексов Patriot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля в одном из районов украинской столицы произошло сильное возгорание складских помещений.

    В начале июня мэр города Виталий Кличко заявил о повреждениях различных инфраструктурных объектов в Соломенском районе.

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    4 сентября 2026, 16:29 • Новости дня
    Зеленский заявил об ударе дрона по кабинету главы СБУ в Киеве

    Зеленский: Дрон ударил по кабинету главы СБУ Поклада в Киеве

    Зеленский заявил об ударе дрона по кабинету главы СБУ в Киеве
    @ Igor Golovniov/ZUMA Wire/Reuters Connect

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о попадании беспилотника в центральное здание Службы безопасности Украины в Киеве.

    «К сожалению, было попадание российского дрона в центральное здание СБУ на Владимирской в Киеве напротив Софийского собора», – сообщил Зеленский в своем Telegram-канале. По его словам, беспилотник был направлен прямо в кабинет руководителя службы Александра Поклада.

    В настоящее время на месте происшествия работают все экстренные службы. Всем пострадавшим в результате инцидента будет оказана необходимая помощь.

    Зеленский также добавил, что поручил Покладу подготовить «адекватный и ощутимый ответ» на этот удар. Он подчеркнул, что украинские военные поддержат эти действия.

    В июле Владимир Зеленский назначил Александра Поклада временно исполняющим обязанности председателя СБУ.

    Накануне украинские СМИ сообщили о давнем противостоянии руководителя спецслужбы с главой офиса президента Кириллом Будановым (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    После недавней перестрелки силовиков в Киеве украинский лидер уволил начальника департамента охраны гостайны ведомства Олега Храмова.

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    4 сентября 2026, 21:33 • Новости дня
    В Раде сообщили о следственных действиях в офисе Зеленского

    Депутат Гончаренко: НАБУ начало следственные действия в офисе Зеленского

    В Раде сообщили о следственных действиях в офисе Зеленского
    @ REUTERS/Marko Djurica

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Украины начали следственные мероприятия в офисе главы киевского режима Владимира Зеленского, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в реестр экстремистов и террористов).

    Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало проведение следственных мероприятий в офисе Зеленского, передает ТАСС. «НАБУ проводит следственные действия в офисе (Зеленского)», – написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

    Иные подробности происходящего на данный момент не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сотрудники НАБУ также обыскали офис генпрокурора Украины.

    Ранее силовики пришли с обысками к заместителю руководителя офиса Владимира Зеленского Ирине Мудрой. Позже Высший антикоррупционный суд отправил бывшую чиновницу под стражу на 60 суток.

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    4 сентября 2026, 20:05 • Новости дня
    «Бесплатный маникюр» помог хакерам из России раскрыть данные о мобилизации на Украине
    «Бесплатный маникюр» помог хакерам из России раскрыть данные о мобилизации на Украине
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские хакеры получили доступ к секретным базам данных Нацполиции Украины, отправив сотруднице ведомства фишинговую ссылку с предложением бесплатного маникюра.

    Российские специалисты получили доступ к базам данных Национальной полиции Украины после того, как одна из сотрудниц перешла по вредоносной ссылке, пишет «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Хакеры отправили женщине сообщение с предложением сделать бесплатный маникюр. Переход по ссылке позволил им проникнуть в закрытый информационный портал украинского ведомства и базу данных «Запит», содержащую сведения о судимостях.

    Получив контроль над камерами в залах заседаний, взломщики смогли прослушивать закрытые совещания. Это позволило им получить доступ к отчетам о потерях и ракетных ударах.

    В результате утечки стало известно, что за 2026 год территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) мобилизовали с улиц 228 тыс. человек. Из них 174 тыс. прошли военно-врачебную комиссию.

    Насильно были призваны 102 тыс. уклонистов, при этом 70 тыс. оформили как добровольцев. Наибольшее число людей мобилизовали в Днепропетровской (13 тыс.), Киевской (10 тыс.) и Одесской (9 тыс.) областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее кибергруппировки получили доступ к закрытым базам Генерального штаба вооруженных сил Украины.

    Напомним, что в конце августа жители Тернополя вышли на массовый протест из-за жестких действий сотрудников ТЦК. А несколькими днями позже военкомы насильно забрали в армию настоятеля храма канонической Украинской православной церкви.

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    4 сентября 2026, 10:59 • Новости дня
    Украина захотела провести чемпионат мира по футболу

    Украина и Польша обсудили совместную заявку на чемпионат мира по футболу

    Украина захотела провести чемпионат мира по футболу
    @ Tom Weller/dpa/Global Look Press

    Киев и Варшава приступили к обсуждению совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу в 2040-х годах, опираясь на успешный опыт Евро-2012.

    Украина и Польша рассматривают возможность совместного проведения чемпионата мира по футболу, пишет Politico.

    Министр спорта Украины Матвей Бидный подтвердил интерес страны к подаче заявки на турнир, который может состояться в 2040-х годах.

    «Ближайшая открытая дата для проведения чемпионата мира – где-то в сороковых годах… поэтому нам нужно планировать эту перспективу прямо сейчас», – заявил Бидный. Он добавил, что у стран уже есть успешный опыт организации Евро-2012, и повторение этого сценария привлекло бы внимание инвесторов.

    Любая заявка будет развиваться в совершенно иных условиях, чем Евро-2012. По оценкам украинского правительства и международных организаций, потребности страны в восстановлении составляют почти 588 млрд долларов на ближайшее десятилетие. Депутат украинского парламента Василий Мокан отметил, что совместная заявка стала бы мощным символом европейской солидарности.

    Мокан подчеркнул, что окончание конфликта, прочный мир и долгосрочные гарантии безопасности являются необходимыми условиями для проведения матчей на Украине. Идея совместной заявки также обсуждалась на полях Конференции по восстановлению Украины в Гданьске, однако польское министерство спорта пока не прокомментировало ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Украины Андрей Сибига летом признал наличие кризиса в отношениях Киева и Варшавы.

    Совет Международной федерации футбола в феврале отказался снимать санкции с российских сборных.

    Украинское внешнеполитическое ведомство ранее потребовало от ФИФА извинений за показ карты без Крыма.

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    4 сентября 2026, 20:30 • Новости дня
    Замкомандующего Тихоокеанским флотом отправился в зону спецоперации

    Минобороны: Белоусов напутствовал убывающего на СВО замкомандующего ТОФ Клименко

    Замкомандующего Тихоокеанским флотом отправился в зону спецоперации
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов передал добрые пожелания генерал-майору Вадиму Клименко, отправляющемуся для выполнения боевых задач в зону проведения спецоперации, сообщило Минобороны.

    Глава военного ведомства попросил передать приветствия всем военнослужащим, находящимся на передовой. Российское министерство обороны опубликовало в Max соответствующие кадры проводов заместителя командующего Тихоокеанским флотом по сухопутным и береговым войскам.

    «Удачи вам, ребятам всем благодарности, привет», – сказал Белоусов. Он также выразил слова напутствия всем бойцам, выполняющим задачи в рамках спецоперации.

    Ранее министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал во Владивостоке сдачу новых многоквартирных домов для военнослужащих Тихоокеанского флота.

    Президент России Владимир Путин высоко оценил героизм бойцов морской пехоты данного объединения.

    Глава государства с борта крейсера «Варяг» проверил масштабные учения по защите дальневосточных рубежей.

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    4 сентября 2026, 09:07 • Новости дня
    ВС России поразили два сухогруза с оружием для Украины
    ВС России поразили два сухогруза с оружием для Украины
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска нанесли массированные удары по логистическим центрам и морским судам, уничтожив два сухогруза с вооружением в портах Одесской области, сообщили в Минобороны.

    Вооруженные силы России продолжают наносить групповые удары по ключевым объектам логистической и энергетической инфраструктуры, работающей в интересах украинской армии, говорится в канале ведомства в Max.

    В течение ночи 4 сентября высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники успешно поразили ряд стратегических целей.

    В Киевской области удар пришелся по логистическому центру «ЕКО-Автотехникс» в населенном пункте Гатное. На его складах хранились и распределялись товары двойного назначения, уточнили в ведомстве.

    В Одесской области целями стали объекты в портах: в Южном поражено судно типа «сухогруз» с военной продукцией, а в Черноморске – аналогичное судно с западным вооружением, склад военно-технического имущества и топливный терминал.

    Кроме того, по данным Минобороны, в населенном пункте Мирное была выведена из строя электроподстанция «Новоодесская».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные атаковали в Черном море два перевозивших оружие судна.

    Днем ранее Вооруженные силы России уничтожили сухогруз с военным имуществом в порту Черноморск.

    В первый день осени ударные дроны поразили морской транспорт с боеприпасами в порту Южный.

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    4 сентября 2026, 10:17 • Новости дня
    Украина решила перенаправить импорт топлива через Румынию

    Mediafax: Украина перенаправит импорт топлива через Румынию

    Tекст: Мария Иванова

    Киев планирует импортировать топливо через Румынию по речным и железнодорожным маршрутам, чтобы обезопасить поставки на фоне угроз черноморским портам.

    Украина будет ввозить топливо в страну по румынским железнодорожным и речным маршрутам в качестве альтернативы уязвимым черноморским портам, передает ТАСС.

    Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Румынии Никушора Дана, сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

    Стороны договорились о расширении логистических мощностей железнодорожных и речных путей через Румынию.

    В условиях ударов по инфраструктуре Киев перенаправляет перевозки к дунайским портам Рени и Измаил, а также к железным дорогам на западной границе. Эти маршруты используются для экспорта и импорта, включая снабжение топливом.

    В конце августа около 80 судов ожидали прохода по Дунаю к украинским портам, причем приоритет отдавался перевозке топлива. В марте Зеленский и Дан подписали соглашение о сотрудничестве в области энергетики, предусматривающее развитие приграничной инфраструктуры и строительство линии электропередач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение судов в портах Одессы, Черноморска и Южного полностью остановилось. Из-за блокады черноморских маршрутов Украина потеряла треть поставок топлива.

    Систематические удары по инфраструктуре в четыре раза сократили морские перевозки страны.

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    4 сентября 2026, 14:14 • Новости дня
    Директор СВР при оценке украинского Майдана процитировал Евангелие
    Директор СВР при оценке украинского Майдана процитировал Евангелие
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин напомнил о причинах катастрофы на Украине, процитировав Евангелие от Матфея на международном совещании.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин во время выступления на XXII заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ привел библейскую цитату, передает ТАСС.

    «Верно сказано: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Это Евангелие от Матфея, глава 12», – подчеркнул руководитель ведомства.

    По его словам, путь к «майдану» и последующей трагедии начался с целенаправленного изменения национальной идентичности и исторической памяти. Именно эти процессы, как отметил глава СВР, привели к текущей катастрофической ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава СВР оценил эффективность действий украинского государства на международной арене.

    Президент России Владимир Путин обвинил страны НАТО в развязывании войны против нашей страны.

    Глава государства назвал киевский госпереворот отправной точкой для нынешних трагических событий.

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    5 сентября 2026, 00:10 • Новости дня
    ICAO пообещала ответить на обращение Москвы об угрозах авиации

    ICAO ответит на обращение Москвы об угрозах авиации

    ICAO пообещала ответить на обращение Москвы об угрозах авиации
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Международная организация гражданской авиации (ICAO) пообещала ответить на срочное послание России об украинских угрозах безопасности воздушных судов.

    Штаб-квартира Международной организации гражданской авиации (ICAO) в Монреале подтвердила получение официального письма от Москвы. В документе поднимается вопрос об украинских угрозах безопасности воздушного транспорта.

    «Мы можем подтвердить получение письма», – заявили ТАСС в штаб-квартире ICAO.

    В организации заверили, что ответ на послание будет предоставлен в надлежащие сроки.

    Ранее МИД России сообщил об отправке срочного обращения генеральному секретарю ICAO Хуану Карлосу Саласару. Российская сторона призвала организацию принять конкретные меры для прекращения действий Украины, которые создают опасность для гражданской авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пообещал найти способ ответить, если угрозы Киева в адрес гражданской авиации перейдут в реальные действия.

    Владимир Зеленский обратился к международным авиакомпаниям с предупреждением о том, что российское воздушное пространство становится якобы небезопасным.

    Росавиация выпустила уведомление о нелегитимности документов Украины по российскому воздушному пространству. Авиаэксперт Гусаров заявил, что угрозы Зеленского не напугали зарубежные авиакомпании.

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    Повышение транспортной доступности Дальнего Востока и в целом его бурный рост привели к росту энергопотребления. В результате одновременно с новыми железными дорогами и аэропортами появилась потребность в новых электростанциях. В чем особенность Дальнего Востока и как меняется его роль из удаленного региона в приоритетный? Подробности

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    Мерц разрушил культурный мост между Россией и Германией

    По решению властей Германии прекращается многолетняя история Русского дома в Берлине. Поводом стал инцидент с обнаружением беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпциг/Галле, ответственность за который Берлин возложил на Москву. Россия отвергла обвинения и объявила о закрытии отделений Института Гете. Оба культурных центра десятилетиями оставались важными каналами гуманитарных связей между двумя странами. Что теперь будет с Русским домом и насколько далеко зайдет новое обострение отношений Москвы и Берлина? Подробности

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    В военные училища приходят роботы и искусственный интеллект

    «Система военного образования выходит на качественно новый уровень», – заявил министр обороны Андрей Белоусов. Как новейшие технологии меняют процесс обучения в российских военных училищах, какие новые военные вузы появились в России и как это влияет на престиж профессии офицера? Подробности

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    Недруга Зеленского в команде Трампа затравили до отставки

    Свою добровольную отставку подтвердил незаурядный, хотя и малоизвестный член команды президента США Дональда Трампа – министр армии Ден Дрисколл. Ему давно предсказывали уход из-за взаимной ненависти с главой Пентагона, но примечателен он другим: тем, что общался с властями Украины так, как следует. Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • «Герани» загнали власть Украины в подвал

      Депутаты Верховной рады Украины, которую правительство России считает единственной легитимной властью, переместились для работы в подвал. Объявленная причина – «беспилотная карусель», то есть ежедневные атаки российских БПЛА на Киев. Звучит логично, но есть нюанс.

    • СБУ против ГУР. Чья возьмет?

      Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

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      Германия закрывает консульство России в Бонне и Русский дом в Берлине, бездоказательно обвинив РФ в так называемом инциденте в Лейпциге. Так канцлер Фридрих Мерц готовится к воскресным выборам, которые выиграют его враги. Чем ответим?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

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      Система быстрых платежей, или СБП – это круглосуточный сервис Банка России для мгновенных переводов между счетами в разных банках по номеру телефона, оплаты покупок и услуг по QR-коду, подписок, переводов самому себе и других операций. В 2026 году через СБП можно бесплатно переводить себе между своими счетами до 30 млн рублей в месяц, а другим людям – до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии. После превышения лимитов комиссия не может быть выше предельных значений, установленных Банком России. Рассказываем, как пользоваться СБП, какие лимиты и комиссии действуют, как платить по QR-коду, как отключить подписку и что делать при ошибочном переводе.

    • Когда придут детские пособия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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