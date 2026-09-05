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Минтранс сообщил о планах увеличить число рейсов в дружественные страны
Минтранс сообщил о планах увеличить число рейсов в Азию
Россия планирует расширить географию полетов и увеличить количество авиарейсов в дружественные государства, включая страны Ближнего Востока и Азии, сообщил министр транспорта Андрей Никитин на Восточном экономическом форуме.
«Со всеми дружественными государствами активно прорабатываем открытие новых маршрутов и увеличение частот уже действующих рейсов. В первую очередь речь о наиболее востребованных направлениях – странах Азии, Ближнего Востока и других перспективных туристических регионах», – сказал министр ТАСС.
По словам Никитина, запуск каждого нового направления требует тщательного согласования с авиационными властями принимающих стран. Кроме того, необходимо учитывать заинтересованность авиаперевозчиков и наличие соответствующей инфраструктуры.
Ранее Никитин заявлял, что Россия рассматривает возможность увеличения числа рейсов в Индию. В частности, ожидается запуск полетов индийской авиакомпании Air India.