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    В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Чему должна учить школа

    Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Кожедуб на Украине «свой», а Ковпак – чужой

    Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.

    11 комментариев
    4 сентября 2026, 18:55 • Новости дня

    «Единая Россия» предложила присвоить звание «Город трудовой доблести» 12 городам

    «Единая Россия» предложила присвоить звание «Город трудовой доблести» 12 городам
    @ Роман Ромишевский/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Партия «Единая Россия» от имени местных жителей обратилась к президенту с инициативой присвоить звание «Город трудовой доблести» 12 городам России.

    Секретарь генсовета партии Владимир Якушев на заседании оргкомитета «Победа» озвучил список претендентов. Это Березники, Копейск, Ухта, Черемхово, Бийск, Йошкар-Ола, Вятские Поляны, Первоуральск, Уссурийск, Королев, Саранск, Серов, сообщается в канале партии в Max.

    По словам Якушева, «Единая Россия» участвует в реализации президентской инициативы с момента ее появления. Партия помогает претендующим на звание городам готовить необходимую документацию, организует взаимодействие с жителями и проведение голосований.

    «В ходе работы с людьми мы не только рассматриваем обращения от инициативных групп, трудовых коллективов предприятий, советов ветеранов и общественных организаций, которые поступают в партию, но также проводим мероприятия, которые привлекают внимание жителей к истории городов. Среди представленных городов есть региональные центры, небольшие города, но всех их объединяет большой вклад в победу жителей этих городов», – подчеркнул Якушев.

    Еще одним направлением работы стало создание мемориальной инфраструктуры. В 2026 году при поддержке партии планируется установить шесть стел в городах, уже носящих звание «Город трудовой доблести». Места для них выбирают с учетом мнения жителей, работу координируют с Российским военно-историческим обществом.

    Якушев отметил, что проекты предусматривают не только установку самих памятных знаков, но и развитие окружающих территорий. «Важно, что работа не ограничивается установкой только стел, - вокруг происходит серьезное благоустройство. И получаются общественные комфортные пространства, которые становятся местом притяжения людей, проживающих в этих городах», – отметил секретарь Генсовета партии.

    Кроме того, «Единая Россия» сформировала перечень объектов в Городах трудовой доблести, связанных с историей подвига фронта и тыла. «Сейчас в этом перечне порядка 40 тысяч объектов, расположенных в 49 регионах. Порядка 10 тысяч этих объектов уже приведены в нормативное состояние, и мы эту работу будем продолжать, пока этот перечень полностью не будет отработан», – сообщил Якушев президенту.

    Владимир Путин по итогам обсуждения поручил проработать решения, необходимые для поддержки инициативы о присвоении почетного звания 12 городам. Президент также подчеркнул значение системной работы по сохранению исторической памяти. «Все эти направления должны найти отражение в соответствующих документах, которые продолжили бы нашу работу по поддержке всех тех усилий, которые делает оргкомитет «Победа» по рассматриваемым сегодня направлениям. Так, чтобы ничего не было забыто. Все, что мы сегодня говорили, представляет большую важность и большую ценность для страны, для населения страны, для воспитания молодых людей», – отметил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл заседание организационного комитета «Победа». Глава государства назвал сбережение воинских мемориалов ключевой задачей.

    Также российский лидер поблагодарил 50 муниципалитетов за установку стел «Город трудовой доблести».

    4 сентября 2026, 12:57 • Новости дня
    Макаров: «Единая Россия» обеспечит выполнение всех социальных обязательств

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров гарантировал выполнение всех социальных обязательств государства благодаря реализации Народной программы «Единой России».

    Макаров в ходе дебатов на Первом канале заявил, что все социальные обязательства государства будут выполнены, передает сайт «Единой России».

    По его словам, это гарантируется Народной программой партии, которая полностью обеспечена ресурсами.

    «Помогать людям – значит, все социальные обязательства государства будут выполнены, какая бы ни была цена на нефть, какие бы новые санкции в отношении нашей страны ни придумали», – подчеркнул Андрей Макаров. Он добавил, что армия должна иметь все необходимое для победы, а семьи защитников на передовой не останутся без внимания.

    Народная программа «Единой России» была принята на втором этапе съезда партии. Документ, собравший почти 3,5 млн предложений от граждан, отвечает задачам и целям национального развития, поставленным президентом. Председатель партии Дмитрий Медведев ранее отмечал, что программа предлагает конкретные ответы на главные вызовы современности, включая демографию, экономику и безопасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель партии Дмитрий Медведев связал работу над новой Народной программой с определенными президентом национальными целями.

    На следующий день он отметил направленность данного документа на закрепление экономических успехов страны.

    Президент России Владимир Путин на партийном съезде напомнил об ответственности политического объединения за реализацию всех заявленных инициатив.

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    3 сентября 2026, 21:23 • Новости дня
    Губернатор Приморья назвал встречу Путина с тигром хорошим знаком

    Кожемяко: Встреча Путина с тигром – хороший знак

    Губернатор Приморья назвал встречу Путина с тигром хорошим знаком
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время поездки в Южное Приморье лично встретил тигра, что является хорошим знаком, заявил губернатор края Олег Кожемяко на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума.

    Кожемяко на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума отметил значительный вклад главы государства в сохранение редкого хищника, передает РИА «Новости». Популяция тигра в Приморье увеличилась до 550-600 особей благодаря поддержке президента, отметил он.

    «За эти годы, благодаря усилиям в том числе и со стороны президента, той поддержке, которую выполняет сейчас АНО «Тигр», мы подняли до 550-600 особей в Приморском крае, что само по себе говорит о том, что его можно встретить в дикой природе. Он хозяин этого места, он хозяин тайги», – подчеркнул Кожемяко.

    Губернатор также напомнил о сложной ситуации в начале двухтысячных годов, когда в регионе процветало браконьерство, хищников массово отстреливали ради продажи шкур. Он добавил, что встреча Владимира Путина с тигром в одном из районов Южного Приморья является хорошим знаком, так как президент внес огромный вклад в восстановление популяции.

    Напомним, на пленарном заседании форума во Владивостоке президент России поделился историей о встрече с диким хищником.

    Глава государства пообещал уделить особое внимание сохранению амурского тигра.

    Ранее российский лидер рассказал о глубокой заинтересованности многих стран мира в восстановлении популяции этих животных.

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    3 сентября 2026, 17:30 • Видео
    СБУ против ГУР. Чья возьмет?

    Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

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    4 сентября 2026, 13:12 • Новости дня
    Путин вернулся в Москву

    Путин вернулся в Москву после саммита ШОС и ВЭФ

    Путин вернулся в Москву
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин завершил длительную поездку на Восточный экономический форум и саммит ШОС, вернувшись в столицу для продолжения работы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Москву после завершения визита на саммит ШОС и Восточный экономический форум, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил насыщенность прошедших мероприятий.

    «Путин вернулся в Москву после поездки. Поездка была более чем содержательная. И шосовская часть в Киргизии, двусторонние контакты и, конечно, владивостокская часть поездки, связанная с дальневосточной тематикой, с Дальневосточным экономическим форумом», – подчеркнул представитель Кремля.

    Позднее в этот же день российский лидер проведет по видеосвязи заседание оргкомитета «Победа». Президент Российской академии наук Геннадий Красников представит доклад о присвоении звания «Город трудовой доблести». Кроме того, запланированы выступления ряда чиновников и несколько непубличных мероприятий в графике президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время поездки во Владивосток президент России провел совещание по вопросам развития дальневосточных регионов.

    На полях саммита ШОС в Бишкеке Владимир Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Накануне Кремль запланировал дистанционное заседание оргкомитета «Победа» на 4 сентября.

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    4 сентября 2026, 12:25 • Новости дня
    Британские СМИ назвали тревожным предупреждение Путина Западу

    Daily Express: Путин сделал тревожное предупреждение Западу на ВЭФ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заявление президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме стало серьезным сигналом для стран Запада на фоне ареста российского судна в Норвегии.

    Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме сделал жесткое предупреждение западным странам по ситуации на Украине, пишет Daily Express.

    Накануне глава государства заявил, что «только готовность ко всему даст тем, кто хочет навредить России, понять, что лучше этого не делать», передает РИА «Новости».

    Британский таблоид охарактеризовал эти слова как тревожный сигнал. Издание обратило внимание, что заявление прозвучало в день ареста российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов». Норвежские власти задержали корабль в порту Баренцбург на Шпицбергене по ордеру, выданному на основании заявления украинской компании «Нафтогаз».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, норвежские власти арестовали российское научное судно «Профессор Молчанов» на Шпицбергене.

    Президент России Владимир Путин назвал задержание корабля актом государственного терроризма.

    Министерство иностранных дел России вызвало посла Норвегии для выражения решительного протеста.

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    4 сентября 2026, 17:48 • Новости дня
    Путин призвал передать будущим поколениям россиян характер победителей

    Путин: Будущие поколения россиян должны унаследовать характер победителей

    Путин призвал передать будущим поколениям россиян характер победителей
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе заседания российского организационного комитета «Победа» заявил о необходимости передачи будущим поколениям россиян характера победителей, унаследованного от героических предков.

    Глава государства подчеркнул, что сохранение исторической правды остается важнейшим направлением государственной политики, передает РИА «Новости». По его словам, эта работа ведется постоянно и опирается на достижения предшествующих поколений.

    «Это те ценностные, нравственные ориентиры, характер победителей, которые должны наследовать и хранить наши дети и наши внуки», – заявил Путин. Он добавил, что подвиги предков имеют огромное значение для укрепления единства общества.

    Президент также отметил значимую роль исторических примеров в воспитании молодежи. В качестве одного из них он привел трудовой подвиг подростков 14-15 лет, которые ковали победу в тылу во время Великой Отечественной войны.

    На параде Победы президент России Владимир Путин подчеркнул мотивирующее значение подвига поколения победителей для бойцов спецоперации.

    Глава государства отметил силу единства и преданности родине советского народа.

    Политолог Владимир Шаповалов назвал память о Великой Отечественной войне главным ориентиром для формирования образа будущего страны.

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    4 сентября 2026, 08:24 • Новости дня
    Запашный в шутку назвал исторической встречу тигра с Путиным

    Запашный назвал встречу тигра с Путиным историческим событием

    Tекст: Мария Иванова

    Народный артист России Эдгард Запашный с юмором прокомментировал неожиданную встречу президента Владимира Путина с диким хищником во время поездки по лесам Приморского края.

    Глава государства поделился впечатлениями от недавней поездки по тайге на пленарной сессии Восточного экономического форума. Как передает ТАСС, дрессировщик поздравил животное с такой редкой удачей.

    «Я поздравляю уссурийского тигра с тем, что он встретил нашего президента. Для тигра это историческое событие, потому что многие мечтают лично увидеть Владимира Владимировича, а тут еще он увидел его в неофициальной обстановке. Так везет не каждому тигру в мире», – заявил Эдгард Запашный.

    При этом артист добавил, что столкновение с диким зверем в естественной среде обитания является крайне опасным мероприятием. Однако безопасность Владимира Путина обеспечивалась надежным транспортом и присутствием охраны, поэтому поводов для беспокойства не возникло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поделился историей о неожиданной встрече с диким хищником в лесу.

    Губернатор Приморского края Олег Кожемяко назвал это событие хорошим знаком.

    Гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев ранее раскрыл правила безопасного поведения рядом с опасным зверем.

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    4 сентября 2026, 17:54 • Новости дня
    Путин рассказал о целях роста турпотока по России до 140 млн поездок в год
    Путин рассказал о целях роста турпотока по России до 140 млн поездок в год
    @ Александр Мелехов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество путешествий по России к 2030 году должно вырасти до 140 млн поездок в год, заявил президент России Владимир Путин на заседании Российского оргкомитета «Победа».

    «Нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» предлагает рост к 2030 году количества путешествий по России до 140 млн в год», – приводит ТАСС слова главы государства.

    Путин подчеркнул, что туристические поездки должны быть не только удобными, безопасными и интересными. По его словам, главное, чтобы у людей появились знания о стране, ее культуре, истории, традициях, а также чувство сопричастности судьбе Отечества.

    Ранее правительство России анонсировало рост доли сферы гостеприимства в экономике страны до 5% к 2030 году.

    Вице-премьер Дмитрий Патрушев рассказал о превышении отметки в 90 млн внутренних турпоездок по итогам 2024 года.

    Президент Владимир Путин призвал повысить разнообразие и доступность туристических услуг для россиян.

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    4 сентября 2026, 08:26 • Новости дня
    Путин оценил развитие стратегического взаимодействия России и Китая

    Путин заявил о динамичном развитии энергетического сотрудничества с Китаем

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Владимир Путин назвал энергетику одной из самых значимых сфер экономической кооперации Москвы и Пекина, подчеркнув лидерство России в поставках энергоресурсов.

    «Отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой продолжают развиваться по восходящей», – отметил глава государства в приветствии участникам восьмого Российско-Китайского энергетического бизнес-форума, передает сайт Кремля.

    Российская Федерация уверенно удерживает первое место по объемам поставок нефти и природного газа китайским потребителям. Кроме того, Москва находится в числе главных экспортеров угля и сжиженного природного газа.

    Глава государства добавил, что в Китае успешно завершается возведение нескольких энергоблоков атомных электростанций по российскому дизайну. Страны также ведут совместную разработку технологических инноваций для повышения эффективности и экологической безопасности добычи углеводородов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне российский лидер анонсировал подготовку масштабных совместных проектов с Пекином в сфере энергетики.

    До этого председатель КНР Си Цзиньпин назвал развитие двусторонних отношений стратегическим выбором обоих государств.

    Также Москва завершает возведение энергоблоков российского дизайна на китайских атомных электростанциях.

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    4 сентября 2026, 13:06 • Новости дня
    Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом

    Песков сообщил о планах Путина провести совещание с Совбезом

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин 4 сентября проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности по видеосвязи, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Глава государства в пятницу работает в Кремле, передает РИА «Новости».

    По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, во второй половине дня запланировано заседание Совбеза.

    «Также проведет совещание с постоянными членами Совбеза, позже, в течение дня, уже во второй половине дня … в режиме видеоконференции», – уточнил представитель Кремля.

    Кроме того, на вечер у российского лидера намечены встречи непубличного характера, добавил пресс-секретарь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства регулярно проводит оперативные совещания с постоянными членами Совета безопасности.

    В июле Владимир Путин обсудил с участниками обеспечение армии материалами для производства вооружений.

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    4 сентября 2026, 11:16 • Новости дня
    «Единая Россия» запустила полигоны для обучения волонтеров действиям при ЧС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Партия «Единая Россия» открывает в 15 регионах страны специализированные полигоны для обучения волонтеров действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.

    «Единая Россия» открывает специализированные полигоны для подготовки волонтеров к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. Обучение уже стартовало в 15 регионах страны, пилотным из которых стала Волгоградская область.

    Добровольцы получат системные знания и устойчивые практические навыки по оказанию первой помощи, проведению поисково-спасательных работ, организации эвакуации, безопасной эксплуатации техники и соблюдению техники безопасности, сообщил уполномоченный по организации волонтёрской деятельности «Единой России» в зонах ЧС, сенатор Игорь Кастюкевич на встрече с волонтёрами в Волгоградской области – пилотном регионе-участнике проекта.

    «Все наши волонтёры должны быть универсальными на любом участке работы: могли держать молоток в руках, пользоваться бензопилой или завести бензогенератор», – подчеркнул Кастюкевич. По его словам, в регионе уже созданы все условия для организации такой работы, и он поблагодарил партийный актив за участие в проекте.

    Обучение строится по модульному принципу. К подготовке привлекаются инструкторы МЧС, медики, а также специалисты строительных и коммунальных служб. На полигонах будут отрабатываться сценарии реагирования на различные ЧС, в том числе ликвидация последствий падения беспилотников и взрывоопасных предметов.

    Координатор проекта в Волгоградской области Давид Макян сообщил, что учебный полигон полностью готов к работе, аудитории укомплектованы необходимым оборудованием и снаряжением.

    Депутат Госдумы Андрей Гимбатов добавил, что содействие в обучении окажет центр боевой подготовки «Бессмертный Сталинград».

    «Все компетенции наших инструкторов в распоряжении волонтёров «Единой России». Мы максимально передадим те знания и опыт, которые накопили», – акцентировал парламентарий.

    В список пилотных регионов, где пройдёт обучение волонтёров, вошли также Саратовская, Ростовская, Воронежская, Нижегородская, Ленинградская, Кировская, Московская, Курская области, республики Коми, Ингушетия, Дагестан, Краснодарский край, Ямало-Ненецкий автономный округ и Чеченская Республика.

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    4 сентября 2026, 13:15 • Новости дня
    Песков: Путин выступит со вступительным словом на заседании оргкомитета «Победа»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин откроет заседание Российского организационного комитета «Победа» вступительным словом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Мероприятие пройдет в пятницу в открытом формате. Песков отметил, что в пятницу российский лидер работает в Кремле, передает РИА «Новости».

    «Он проведет заседание российского оргкомитета «Победа». Будет вступительное слово Путина», – сказал пресс-секретарь.

    На встрече также выступит президент Российской академии наук Геннадий Красников. Он представит результаты экспертизы заявок от населенных пунктов, претендующих на звание «Город трудовой доблести». Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев доложит об итогах народного голосования за эту инициативу.

    Губернатор Приморского края Олег Кожемяко расскажет о развитии правового регулирования туристской деятельности. Кроме того, глава региона представит проект создания национального маршрута «Дальневосточная победа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Кремль анонсировал проведение дистанционного заседания организационного комитета «Победа».

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    4 сентября 2026, 12:41 • Новости дня
    Кремль: Путин проведет переговоры с президентом Вьетнама

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и глава Вьетнама То Лам подпишут двусторонние соглашения по итогам государственного визита вьетнамского лидера в Москву, сообщает пресс-служба Кремля.

    Глава государства примет зарубежного коллегу 9 сентября. Встреча пройдет на территории Московского Кремля.

    «9 сентября президент Владимир Путин проведет в Кремле переговоры с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президентом Социалистической Республики Вьетнам То Ламом, который посетит нашу страну с государственным визитом», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Лидеры обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства. Среди основных тем заявлены торгово-экономические и научно-образовательные связи, гуманитарные обмены, а также взаимодействие в областях безопасности и обороны. Кроме того, состоится обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

    Ожидается, что после завершения официальной части стороны примут солидный пакет двусторонних документов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года Национальное собрание Вьетнама избрало То Лама президентом страны.

    Владимир Путин направил новому главе государства официальное поздравление.

    В марте российский лидер принял в Кремле вьетнамского премьер-министра Фам Минь Тиня.

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    4 сентября 2026, 13:02 • Новости дня
    Песков: Путин примет участие в праздновании Дня города Москвы

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин посетит праздничные мероприятия в честь 879-летия Москвы, которые пройдут в предстоящие выходные, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин 5 сентября посетит торжественные мероприятия, посвященные Дню города Москвы, передает РИА «Новости».

    «Завтра также будет достаточно напряженный рабочий день у президента традиционно по случаю Дня города Москвы. Он примет участие в различных мероприятиях. Завтра в течение дня мы будем вас информировать», – рассказал Дмитрий Песков.

    В 2026 году Москва отмечает свое 879-летие. Праздничные мероприятия в столице продлятся два дня – 5 и 6 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о праздновании Дня города 5 и 6 сентября. В 2026 году столица отмечает 879-ю годовщину с даты первого летописного упоминания.

    В прошлом году президент России Владимир Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов планеты.


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    4 сентября 2026, 17:57 • Новости дня
    Путин предложил создать единый сервис для патриотического туризма

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выступил с инициативой создать единую информационную платформу для всех программ в области патриотического туризма.

    Идея прозвучала в пятницу на заседании всероссийского организационного комитета «Победа», передает РИА «Новости». «Будет правильно объединить все государственные и региональные общественные программы в сфере патриотического туризма на одном информационном ресурсе, чтобы людям было удобно выбрать маршрут с учетом своих возможностей и интересов, состава групп», – заявил глава государства.

    Российский лидер пояснил, что новый сервис поможет путешественникам найти всю необходимую информацию. На портале планируется разместить сведения о транспортной доступности, вариантах проживания и точках питания для детей. Также пользователи смогут выбрать квалифицированных гидов для своих поездок.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал вступительное слово главы государства на заседании оргкомитета «Победа».

    Месяцем ранее премьер-министр Михаил Мишустин предложил создать специальный поисковик для патриотического туризма.

    В прошлом году Владимир Путин поручил расширить программу «Дороги Победы» маршрутами по местам боевой славы.

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    4 сентября 2026, 14:01 • Новости дня
    Путин заявил об эффективности встреч глав спецслужб стран СНГ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил высокую эффективность встреч руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ в условиях сложных международных вызовов.

    В своем приветствии к участникам двадцать второго заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ, проходящего в Константиновском дворце, глава государства подчеркнул важность совместной работы, говорится на сайте Кремля.

    «За прошедшие годы ваши встречи в таком представительном формате убедительно доказали свою эффективность», – отметил российский лидер.

    По словам президента, подобные заседания дают хорошую возможность для всестороннего обсуждения широкого круга профессиональных вопросов. Они позволяют углубить и наполнить новым содержанием многоплановые связи между спецслужбами стран СНГ.

    В условиях непростой международной обстановки необходимо и дальше развивать формы и методы сотрудничества ведомств в борьбе с общими внешними угрозами, добавил он. Взаимодействие в сфере разведки является значимым фактором укрепления суверенитета и безопасности каждого из государств-участников СНГ, а также служит созданию условий стабильности на всем пространстве Содружества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент России Владимир Путин заявил об осложнении военно-политической ситуации в мире.

    Директор ФСБ Александр Бортников сообщил о растущей активности связанных с британскими спецслужбами некоммерческих организаций.

    Руководитель службы отметил уязвимость государств СНГ перед кибератаками со стороны спецслужб НАТО.

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