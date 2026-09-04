Путин назвал сбережение воинских мемориалов ключевой задачей

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Речь идет о важнейшем направлении государственной политики – о сбережении исторической правды и исторической памяти. Такую работу ведем в постоянном режиме», – приводит РИА «Новости» слова главы государства. Он добавил, что в основе этой деятельности лежат подвиги предшествующих поколений, которые имеют огромное значение для укрепления единства общества и воспитания молодежи.

Ключевой задачей также является сохранение воинских мемориалов и зданий, где происходили знаковые события военной истории, отметил Путин. Президент обратил внимание на то, что в таких местах человек эмоционально прикасается к прошлому и осознает свою принадлежность к истории страны. Именно через личное восприятие формируется национальная идентичность и ответственность за отечество.

«Города трудовой доблести – это тоже места памяти. И крайне важно, чтобы жители, гости этих населенных пунктов, этих городов знали, почитали их колоссальный вклад в великую победу, роль в истории России», – подчеркнул Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заранее анонсировал выступление главы государства на заседании оргкомитета «Победа».

До этого Владимир Путин предложил создать профильный фонд для сохранения исторической правды о героях специальной военной операции.

Несколькими днями ранее помощник президента Алексей Дюмин рассказал о подготовке заседания Госсовета по вопросам сбережения культурного наследия.