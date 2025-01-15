Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.5 комментариев
Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» семи городам
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» семи городам, среди которых Курган и Миасс.
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» семи городам страны. С инициативой присвоения звания выступила «Единая Россия», сообщается в Telegram-канале партии.
Предложение на заседании организационного комитета «Победа» представил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.
Звание получили Курган, Верхняя Пышма в Свердловской области, Ишимбай в Башкортостане, Миасс в Челябинской области, Зеленодольск в Татарстане, Ленинск-Кузнецкий в Кемеровской области и Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе.