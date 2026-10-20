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    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему русские становятся трезвенниками

    Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

    Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

    15 комментариев
    20 октября 2026, 19:17 • Новости дня

    Популярный у российских туристов в Турции сервис прекратит работу

    Туристам из России сообщили о предстоящем закрытии Letim

    Популярный у российских туристов в Турции сервис прекратит работу
    @ Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Популярная среди российских туристов в Турции платежная система Letim прекратит свою работу 30 ноября, сообщили в службе поддержки сервиса.

    «Информируем вас, что сервис Letim прекратит свою работу 30 ноября 2026 года… Вы сможете использовать средства на своем счете Letim для оплаты онлайн- и офлайн-покупок или вывести на свой счет в российском банке через приложение Letim до 30 ноября 2026 года включительно», – приводит РИА «Новости» сообщение службы поддержки сервиса.

    После этой даты клиенты смогут вывести остатки средств, обратившись в техподдержку. При этом снятие наличных и переводы на банковские счета в Турции в рамках процесса завершения работы уже недоступны.

    Приложение Letim представляет собой цифровой кошелек, позволяющий туристам пополнять баланс со своего банковского счета, оплачивать покупки и услуги в Турции по QR-коду, а также снимать наличные в банкоматах. Пользователи также могли оформить пластиковую карту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне глава ВТБ Андрей Костин сообщил о планах банка запустить оплату по QR-коду для российских туристов в Турции.

    В апреле власти турецкой Антальи заявили о решении большинства проблем россиян с безналичной оплатой.

    В прошлом году турецкие отельеры предложили отказаться от системы «шведский стол» в гостиницах.

    18 октября 2026, 15:01 • Новости дня
    Байрактар: Турция надеется получить часть российского дизтоплива

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что Анкара рассчитывает получить часть российского дизельного топлива в рамках договоренностей между Москвой и Вашингтоном.

    «Россия заключила с Трампом соглашение по дизтопливу. Мы в ходе встреч договорились, что часть этого объема получит Турция», – приводит слова Байрактара РИА «Новости».

    Ранее вице-премьер Александр Новак отмечал, что российское дизельное топливо востребовано на мировых рынках, и в нем заинтересованы и другие потребители, помимо США.

    Президент России Владимир Путин 9 октября провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер сообщил о достигнутой договоренности о поставках дизельного топлива из России на мировой рынок, после чего Минфин США выпустил лицензию, разрешающую операции с российским дизелем до 7 апреля 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Новак сообщил о проработке контрактов на поставку дизеля в США.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о расколе Соединенных Штатов и Европы из-за сделки с Россией по дизтопливу.

    В четверг газета NYP узнала о сроках доставки в США российского топлива.

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    20 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    Болгария отказалась выделять Украине дополнительную помощь

    Премьер Болгарии Радев отказался выделять Украине дополнительную помощь

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил об отказе страны предоставлять дополнительную финансовую помощь Украине.

    В ходе брифинга Радев заявил, что Болгария не намерена участвовать в выделении Украине запрошенных Владимиром Зеленским дополнительных 70 млрд евро, передает ТАСС.

    «В прошлом году было решение Европейского союза о займе для Украины в размере 90 млрд евро, который Европа гарантирует, а на Совете ЕС на прошлой неделе президент Зеленский попросил еще 70 млрд евро», – отметил он.

    По словам премьер-министра, выделение таких сумм неуместно «на фоне того, что переживает сейчас Европа». Радев также выразил надежду на то, что в конфликте «разум и дипломатия будут преобладать», добавив, что военными средствами достичь выхода из него практически невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Бундестаге заявили об истощении финансов ЕС на поддержку Украины. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал эту помощь большой нагрузкой на европейский бюджет.

    В четверг премьер Латвии призвал европейцев пить меньше пива ради помощи Киеву.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    18 октября 2026, 06:32 • Новости дня
    Банк России назвал критерии для признания банкнот ветхими

    Центробанк перечислил критерии для признания банкнот ветхими

    Tекст: Антон Антонов

    Купюры с рисунками, надписями, сильными загрязнениями, а также утратившие красочный слой или склеенные лентой считаются ветхими и могут быть обменяны, сообщили в главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу.

    «Ветхой считается банкнота Банка России, имеющая хотя бы один из признаков повреждения, перечисленных в положении Банка России», – отметили в управлении ЦБ.

    Среди признаков ветхости названы загрязнение, снижающее яркость на 8% и более, надписи от двух символов, рисунки и частичная утрата красочного слоя из-за потертости, передает РИА «Новости».

    Для ряда дефектов установлены точные размеры: купюра подлежит замене при наличии контрастного пятна диаметром от 5 мм, разрыве края от 7 мм и сквозном отверстии от 4 мм.

    В эту же категорию попадают банкноты с утраченным углом площадью от 32 кв. мм или краем, из-за которого размер купюры уменьшился на 5 мм и более. Также ветхими признаются разорванные деньги, склеенные лентой, их изымают при обработке и заменяют на новые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле число фальшивых долларов в России упало до исторического минимума.

    В январе Банк России предложил запретить продажу купюр «банка приколов».

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    18 октября 2026, 17:19 • Новости дня
    Турецкая прокуратура обвинила известного певца в торговле наркотиками

    Anadolu: Прокуратура Турции обвинила певца Ялчинташа в торговле наркотиками

    Tекст: Ольга Иванова

    Столичная прокуратура Турции подготовила обвинительное заключение в отношении певца Ильяса Ялчинташа, которому грозит длительный тюремный срок за незаконный оборот наркотиков.

    Прокуратура обвинила турецкого певца Ильяса Ялчинташа в незаконном обороте наркотических средств, по этой статье ему грозит не менее 10 лет тюремного заключения, передает ТАСС со ссылкой на агентство Anadolu.

    В ходе обысков в квартире исполнителя правоохранительные органы обнаружили приспособления для фасовки наркотиков и, предположительно, сами запрещенные вещества. Прокуратура отмечает, что экспертиза выявила в крови и волосах певца следы ряда наркотических препаратов, однако сам Ялчинташ отрицает вину.

    В последние месяцы в Турции проходят масштабные антинаркотические операции. Ранее в Стамбуле по подозрению в связанных с наркотиками преступлениях задержали десятки человек, среди которых известные актеры, журналисты и блогеры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Казахстане отменили концерт задержанного за наркотики рэпера Navai.

    В марте турецкая актриса Ханде Эрчел отвергла обвинения по делу о наркотиках.

    В январе в Турции после скандала с запрещенными веществами уволили актера из сериала «Клюквенный щербет».

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    18 октября 2026, 14:31 • Новости дня
    На первом блоке АЭС «Аккую» провели более 1 тыс. испытаний

    Минэнерго Турции: На первом блоке АЭС «Аккую» провели более 1 тыс. испытаний

    Tекст: Ольга Иванова

    В рамках предпусковой работы на первом блоке атомной электростанции «Аккую» проведено уже 1090 испытаний, заявил министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар в интервью телеканалу Kanal7.

    «На данный момент проведено уже более тысячи, а именно 1090 различных испытаний на первом блоке. Впервые в истории Турции ядерное топливо будет загружено в реактор АЭС», – приводит слова министра РИА «Новости».

    Министр отметил, что Анкара планирует запустить первый блок до конца года, приурочив это к 70-летию начала ядерных исследований в Турции. Агентство по ядерному регулированию Турции (NDK) тщательно следит за испытаниями, так как приоритетом является безопасность.

    АЭС «Аккую» – первая в Турции атомная электростанция, строящаяся с участием России. Она будет состоять из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 поколения 3+, мощность каждого составит 1200 МВт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца первый контур реактора турецкой АЭС «Аккую» прошел предпусковую проверку.

    Глава Минэнерго Турции и глава Росатома обсудили строительство станции.

    В прошлом месяце Лихачев заявил о готовности к работе пункта управления энергоблоком.

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    18 октября 2026, 20:36 • Новости дня
    В Стамбуле задержали устроивших нарколабораторию в автодоме иностранцев

    В Стамбуле арестовали иностранцев за создание передвижной нарколаборатории

    Tекст: Ольга Иванова

    В центральном районе Стамбула полиция задержала двух иностранцев, которые оборудовали передвижную нарколабораторию в автодоме и производили синтетические наркотики.

    Внимание сотрудников отдела по борьбе с наркотиками привлек припаркованный в районе Шишли автодом с иностранными номерами, из которого выходили двое мужчин с сумками. Вскоре под днищем машины полицейские обнаружили синтетический наркотик в жидком виде, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Hurriyet.

    После 15 дней слежки правоохранители выяснили, что подозреваемые сняли неподалеку квартиру. В автодоме они обрабатывали наркотик в жидком виде, а в квартире перерабатывали его в твердый формат и сбывали на продажу. Тринадцатого октября полиция задержала злоумышленников.

    В ходе обысков силовики конфисковали 162 кг наркотиков в жидком виде и 51 кг запрещенных веществ в виде кристаллов. В помещениях также были изъяты химикаты, используемые в нелегальном производстве. Суд постановил арестовать подозреваемых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале правоохранительные органы изъяли 51 кг наркотиков в нарколаборатории в Самарской области.

    Европол сообщил о ликвидации 24 нарколабораторий в ЕС.

    ФСБ раскрыла крупную нелегальную лабораторию в Ярославле.

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    18 октября 2026, 14:44 • Новости дня
    Число жертв наводнений в Стамбуле возросло до шести человек

    Число жертв наводнений в Стамбуле достигло шести человек

    Tекст: Вера Басилая

    В заливе Золотой Рог обнаружено тело пропавшего без вести гражданина Туркменистана Мурата Бабаджонова, в результате чего число погибших при наводнениях в Стамбуле достигло шести человек.

    В Стамбуле нашли тело иностранца, в результате чего число погибших из-за мощных ливней увеличилось до шести человек, передает РИА «Новости».

    Тело гражданина Туркменистана Мурата Бабаджонова, пропавшего без вести в районе Аязага на севере города, обнаружили в заливе Золотой Рог.

    Ранее губернатор провинции Давут Гюль заявлял о пяти пропавших без вести. В среду в Стамбуле выпал рекордный в современной истории объем осадков – более 270 миллиметров на квадратный метр. Из-за ливней оказались затоплены улицы и целые кварталы, было парализовано движение автомобилей и нарушена работа общественного транспорта.

    На воскресенье синоптики объявили оранжевый уровень погодной опасности в азиатской части Стамбула, в европейской катаклизмов не предвидится. В управлении по стихийным бедствиям при мэрии Стамбула (AKOM) сообщили, что в ближайшие пять дней осадков не ожидается, а со вторника температура воздуха приблизится к 20 градусам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу число погибших при наводнениях в Стамбуле выросло до пяти.

    В четверг число жертв рекордных осадков в городе достигло четырех. В тот же день подросток в Стамбуле погиб от удара током в луже во время ливня.

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    19 октября 2026, 05:56 • Новости дня
    На концерте в Стамбуле погибли два человека

    На концерте Unreal x Jeton в Стамбуле погибли два человека

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Стамбуле во время концерта Unreal x Jeton скончались два зрителя, еще один находится в тяжелом состоянии в больнице, сообщают местные СМИ.

    Число погибших на концерте в стамбульском Конгресс-центре возросло до двух, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV. Мероприятие собрало около 5 тыс. зрителей.

    В ночь на воскресенье трое посетителей почувствовали недомогание. «Врачам не удалось спасти Фуркана А. и Махмуда С.», – говорится в сообщении канала. Третий пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

    Полиция и медики считают, что причиной трагедии могло стать употребление наркотиков и алкоголя.

    Один из российских зрителей сообщил, что концерт был прерван, а выступление последнего диджея сокращено на 15 минут из-за вмешательства полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году суд в Астрахани приговорил иностранца за массовое отравление наркотиками. В 2024 году полиция провела обыски на выступлении Mayot. В Петербурге в 2024 году после концерта рэпера Uglystephan отравились подростки.

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    19 октября 2026, 20:49 • Новости дня
    Россиянин пострадал в ДТП с грузовиком в турецкой Анталье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россиянин Игорь Корнилов пострадал в результате столкновения его автомобиля с грузовиком на перекрестке в турецкой провинции Анталья.

    Грузовик, двигавшийся на запрещающий сигнал светофора, протаранил автомобиль гражданина России, а затем вместе с ним врезался в стоявший впереди пикап, передает ТАСС со ссылкой на агентство IHA.

    В результате ДТП Корнилов и пассажирка пикапа Фатма Оджал получили травмы. Пострадавших доставили в больницу после оказания им первой помощи на месте.

    Авария произошла на перекрестке трассы Анталья – Манавгат. Сообщается, что 27 сентября на этом же участке произошло аналогичное ДТП: грузовик проехал на красный свет и опрокинулся, в результате чего погибли гражданка России и гражданка Азербайджана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе семь россиян пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Анталье.

    В начале месяца российское посольство начало выяснять, есть ли граждане России среди пострадавших в другой аварии с туристическим автобусом в этом же регионе.

    В сентябре россиянка погибла в ДТП с грузовиком на остановке в турецкой Анталье.

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    19 октября 2026, 07:50 • Новости дня
    Володин заявил о затянутой Зеленским удавке на шее украинцев

    Володин: Зеленский затянул удавку на шее украинцев зарубежными кредитами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Зеленский затянул удавку на шее украинского народа, набрав зарубежных кредитов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    «Набрав кредитов и зарубежной помощи – а бесплатный сыр, как вы знаете, бывает только в мышеловке, – Зеленский затянул удавку на шее украинского народа», – написал он на своей странице в MAX.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо исключил участие своей страны в новом кредите Евросоюза для Киева. Кроме того, председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал Украину концлагерем во главе с Владимиром Зеленским.

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    19 октября 2026, 06:31 • Новости дня
    Турция решила отстаивать недопуск военных кораблей в проливы

    Турция решила ввести запрет на проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Турции намерены твердо отстаивать запрет на проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы ради сохранения региональной безопасности.

    Анкара планирует отстаивать недопуск военных кораблей через Босфор и Дарданеллы на фоне обострения ситуации в Черном море, передает РИА «Новости».

    «Турция намерена твердо придерживаться своей позиции по проходу военных кораблей через проливы. В нынешних условиях особенно важно не допускать дальнейшей эскалации напряженности в Черном море», – заявил источник агентства в турецком правительстве.

    По его словам, конвенция Монтре остается ключевым международным механизмом, регулирующим проход флота, и Анкара продолжит выполнять свои обязательства для сохранения сложившегося правового режима.

    Ранее газета Turkiye сообщала, что ряд стран НАТО оказывает давление на турецкие власти с целью добиться свободного прохода боевых кораблей в акваторию Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Румыния пообещала вложить 4 млрд евро в базу НАТО на Черном море. Болгария, Румыния и Турция начали готовить план безопасности региона. Кроме того, Минобороны Турции анонсировало учения Североатлантического альянса в черноморской акватории.

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    19 октября 2026, 12:23 • Новости дня
    Россиянка упала со скалы у водопада в Анталье

    DHA: В турецкой Анталье россиянка упала с шестиметровой скалы

    Tекст: Мария Иванова

    В турецкой Анталье 58-летняя гражданка России госпитализирована после падения со скалы у водопада Куршунлу в районе Аксу.

    Инцидент произошел в воскресенье во время прогулки россиянки Ольги Л. с родственниками на тропе Ботанического сада, пишет ТАСС со ссылкой на агентство DHA.

    Женщина потеряла равновесие и упала с шестиметровой высоты. Родственники и находившиеся в саду местные жители вызвали службу спасения.

    Спасатели подняли пострадавшую на носилках и передали медикам. Она доставлена в городскую больницу, ее состояние не вызывает опасений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца российский турист погиб в Турции после прыжка с парапланом.

    В прошлом году генеральное консульство подтвердило гибель российской туристки в Турции.

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    20 октября 2026, 14:32 • Новости дня
    Онлайн-банк Revolut сообщил о масштабном сбое в работе сервисов

    Миллионы европейских пользователей пожаловались на сбои в работе банка Revolut

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международный онлайн-банк Revolut столкнулся с техническими неполадками, которые затронули работу нескольких сервисов и вызвали жалобы миллионов пользователей из стран Европы.

    Клиенты онлайн-банка Revolut массово пожаловались на перебои в работе сервисов кредитной организации, пишет ТАСС.

    «В настоящее время мы испытываем сбой в работе нескольких сервисов. Мы подтверждаем, что все деньги и данные наших клиентов находятся в безопасности», – говорится в официальном сообщении банка.

    Представители финансовой организации принесли извинения клиентам за доставленные неудобства. Техническая проблема была обнаружена во вторник утром, в данный момент специалисты ведут активную работу над ее устранением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее хакеры потребовали от Revolut выкуп в 3 млн долларов.

    Также национальная система платежных карт сообщала о возможных сбоях онлайн-платежей по картам Visa и Mastercard.

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    20 октября 2026, 14:28 • Новости дня
    Госдума одобрила законопроект о непубличных кредитных рейтингах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий институт непубличных кредитных рейтингов для защиты корпоративной информации в условиях санкций.

    Госдума приняла в первом чтении проект закона о непубличных кредитных рейтингах, информация о которых будет предоставляться ограниченному кругу лиц, передает РИА «Новости».

    Документ был внесен группой парламентариев во главе с председателем комитета парламента по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. По словам депутата, в условиях санкционного давления непубличные рейтинги позволят инвесторам получать нужную информацию без риска ее утечки.

    Кроме того, инициатива предусматривает возможность присваивать кредитные рейтинги облигациям и цифровым финансовым активам до их официальной регистрации. Это должно ускорить процесс привлечения финансирования для бизнеса.

    Законопроект также расширяет перечень обстоятельств, которые считаются конфликтом интересов, включая сделки с рейтингуемыми лицами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Аксаков спрогнозировал сохранение ключевой ставки Банка России. В апреле он заявил о вере в криптовалюту. В марте в Госдуме назвали число введенных против России санкций.

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    20 октября 2026, 13:16 • Новости дня
    Число жертв наводнений на западе Турции достигло девяти человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Количество погибших из-за наводнений в Стамбуле и Коджаэли на западе Турции достигло девяти человек, сообщили власти провинции Стамбул во вторник.

    «Тело пропавшего без вести из-за наводнений гражданина обнаружено в заливе Золотой Рог, число жертв стихии возросло до семи. Поисково-спасательная операция завершена», – заявили РИА «Новости» власти провинции.

    Кроме того, в районах Гебзе и Пендик на восточной окраине Стамбула в понедельник были обнаружены тела двоих граждан. Автомобиль с ними в субботу унесло селевым потоком из соседней провинции Коджаэли.

    В среду в Стамбуле выпало рекордное в современной истории города количество осадков – более 270 миллиметров на квадратный метр, сообщил губернатор провинции Давут Гюль. Были затоплены улицы и целые кварталы в ряде районов, парализовано движение, общественный транспорт работал с перебоями.

    На прошлой неделе число жертв рекордных ливней в Стамбуле достигло четырех человек. Позднее их количество возросло до шести. В понедельник сообщалось, что жертвами наводнений на западе Турции стали восемь человек.

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Замороженные активы как инструмент движения к миру

      Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Почему русские становятся трезвенниками

      Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?

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    • Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв
      Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

      Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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