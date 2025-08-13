Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.9 комментариев
Депутаты предложили разрешить запрос кредитной истории будущего супруга
Депутаты Владислав Даванков, Анна Скрозникова и Антон Ткачев из фракции «Новые люди» направили письмо главе Банка России Эльвире Набиуллиной с предложением дать гражданам право запросить кредитную историю будущего супруга до вступления в брак.
В обращении парламентарии отметили, что сейчас кредитная история одного из партнеров напрямую влияет на возможность получения совместного кредита, однако получить такую информацию без согласия практически невозможно, передает ТАСС. По их мнению, это затрудняет финансовое планирование в молодых семьях.
«Предлагаем рассмотреть возможность законодательного закрепления права на запрос кредитной истории будущего супруга до вступления в брак при его согласии на предоставление таких данных. Эта мера позволит повысить прозрачность финансового положения обеих сторон и поможет молодым семьям принимать взвешенные решения при планировании совместного бюджета», – говорится в заявлении депутатов.
Депутаты также предложили разрешить запрашивать кредитную историю партнера при заключении брака. По мнению авторов инициативы, такие меры укрепят институт семьи и финансовую стабильность молодых пар.
Ранее фракция «Новые люди» предложила запустить информационную систему, позволяющую узнать о судимостях и долгах потенциальных супругов до брака.