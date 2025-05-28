Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.6 комментариев
В Госдуме предложили запустить систему проверки будущих супругов
В Госдуме предложили запустить систему проверки будущих супругов через «Госуслуги»
Фракция «Новые люди» инициировала идею запуска информационной системы, позволяющей узнать о судимостях и долгах потенциальных супругов до брака.
Обращение с предложением создать систему «Брак без сюрпризов» было направлено министру юстиции Константину Чуйченко, передает ТАСС.
Предполагается, что новый сервис позволит гражданам добровольно получать достоверные сведения о наличии судимостей и долгов будущего супруга до регистрации брака. По мнению авторов инициативы, сейчас отсутствует возможность узнать такие данные, что способствует развитию брачных афер и увеличивает риск мошенничества.
В письме отмечается: «Предлагаем рассмотреть возможность внедрения информационной системы «Брак без сюрпризов», которая позволит гражданам добровольно запрашивать информацию о наличии судимостей и задолженностей потенциального супруга перед заключением брака». Также депутаты ссылаются на статистику МВД, согласно которой в 2024 году было выявлено более 10 тыс. случаев мошенничества, связанных с брачными аферами.
Разработчики инициативы считают, что для большего удобства пользователей функцию доступа к информации можно реализовать через портал «Госуслуги».
Ранее демограф назвала средний возраст невест и женихов в России.
Газета ВЗГЛЯД писала, как выглядит счастливая русская семья.