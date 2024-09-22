Как выглядит русская счастливая семья

Демограф Татьяна Ростовская: Нужны выплаты супругам, прожившим в браке 20 лет и более лет

Tекст: Татьяна Косолапова

Институт брака в России остается важным элементом общества, но его восприятие изменяется. Многие семьи ограничиваются рождением одного-двух детей, что объясняется как экономическими, так и личными причинами. Кроме того, часть молодежи, вдохновленная западными примерами, выбирает путь бездетности, предпочитая отказаться от детей ради карьеры и самореализации.



Набирает популярность и сожительство без официального брака. Многие пары видят в гражданских отношениях альтернативу традиционному браку, не считая его обязательным условием для создания семьи. Сожительство становится нормой. Это может быть связано как с желанием избежать бюрократии, так и с изменившимся восприятием института брака, который уже не всегда рассматривается как обязательное условие для создания семьи или воспитания детей.

Эти тенденции требуют пересмотра подходов к поддержке семьи и демографической политики в России, в связи с чем данные вопросы периодически поднимаются, например, в Госдуме. Депутаты предлагают различные меры по поддержке семей, проживших долгое время в браке, но будут ли они эффективны – покажет время. О современных данных по бракосочетанию в России в интервью газете ВЗГЛЯД рассказала доктор социологических наук, профессор, заместитель директора Института демографических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра (ИДИ ФНИСЦ) РАН Тамара Ростовская.

ВЗГЛЯД: Тамара Керимовна, во сколько лет в среднем женятся?

Тамара Ростовская: В основном женихи и невесты вступают в брак в возрастной период с 25 до 34 лет. В тоже время чаще фиксируется разница в возрасте – жених обычно старше невесты. Поэтому, например, в возрасте 18–24 лет девушки чаще вступают в брак, чем парни. А мужчины старше 35 лет чаще вступают в брак, чем женщины в этом же возрастном периоде. Средний возраст невест сегодня более 27 лет, а женихов 29–30 лет.

ВЗГЛЯД: Почему люди чаще всего решают официально зарегистрировать свои отношения?

Т. Р.: Именно с брака начинается семья, закладывается основа общества. Прочность брака, в свою очередь, может способствовать укреплению социальных отношений в обществе и поддержанию стабильности в государстве. Кроме того, роль семьи в современном обществе значительно возрастает в контексте рисков цифровой цивилизации, связанных с ростом интеллектуально-психологической зависимости от электронных устройств, виртуальной реальности, доминированием клипового мышления и блокировкой усвоения нравственных норм и эмпатического понимания сверстников и взрослых.

По данным авторского Всероссийского социологического исследования «Демографическое самочувствие России», проведенного ИДИ ФНИСЦ РАН в 2020 году в Центральном, Северо-Западном, Приволжском, Уральском, Северо-Кавказском, Южном федеральных округах, причин сразу несколько.

На первом месте – психологические: хочется, чтобы близкий человек всегда был рядом. То есть брак рассматривается в первую очередь как партнерский союз с близким по духу, родным, любимым человеком. Вторая причина – готовность к рождению детей.

Вообще брачность весьма значимо связана с рождаемостью: в России 70% детей появляются на свет у родителей, чьи отношения официально зарегистрированы. При этом особенностью связи брачного и репродуктивного поведения является взаимообусловленный характер: желание родить ребенка в официальном союзе стимулирует заключение брака (хотя сам союз мог уже быть де-факто), а заключение брака создает условия для рождения детей в полной семье.

Семья для россиян – символ и воплощение единства, общность, способная совместными усилиями ее членов преодолевать трудности и реализовать жизненные планы.

ВЗГЛЯД: Как можно охарактеризовать русскую счастливую семью?

Т. Р.: В среднем портрет счастливой семьи складывается из следующих черт: любящие, доверяющие друг другу супруги, имеющие детей, достигшие взаимоуважения, взаимопонимания между всеми членами семьи. Обращается внимание на главу семьи, несущего ответственность за других, но уважается право на свободу для каждого члена семьи.

ВЗГЛЯД: А сколько в среднем длится брак в России?

Т. Р.: Согласно статистике, 33 % разводов происходит в первые 5 лет союза.

ВЗГЛЯД: Почему люди разводятся? Что сегодня – главная причина?

Т. Р.: Чаще всего респонденты говорят о том, что они не сошлись характерами. Эта формулировка может включать большой спектр проблем – от личной несовместимости до вмешательства в дела семьи родственников. Вторая причина – аффективное поведение супругов, о котором всегда в период развода хочется говорить. В основе любой причины – ценностный конфликт супругов, неумение выстраивать в семье отношения, в которых всем членам семьи будет комфортно взаимодействовать.

По мнению россиян, ссоры и конфликты обусловлены большей частью непониманием друг друга, так как к числу причин конфликтов относят нарушения этики взаимоотношений.

В плане профилактики разводов, проблем детско-родительских отношений будет целесообразным развивать профессиональную психолого-педагогическую службу для оказания своевременной помощи в выстраивании отношений в семье.

ВЗГЛЯД: Каково среднее количество браков на россиянку/россиянина сейчас?

Т. Р.: По данным статистики, это 1–2 брака. Очень большое число женщин и мужчин не вступают в повторные браки или не регистрируют образованные после развода сожительства.

Сегодня доля пар, проживающих вместе, но не зарегистрировавших брак, по данным Выборочного исследования репродуктивных планов населения на 2022 год составляет от числа состоящих в браке для женщин в возрасте до 25 лет 41%, для мужчин – 56%.

ВЗГЛЯД: Есть ли какие-то факторы, которые удерживают людей от вступления в брак? Как их победить?

Т. Р.: В основе поведения человека материальные ценности являются доминирующими. Человек планирует заключение брака на более позднее время, надеясь, что к этому времени он будет материально независимым. В тоже время одному человеку экономически тяжело, поэтому он или остается с родителями, или вступает в сожительство, так как вдвоем легче снимать квартиру и организовывать быт. При этом можно быстро поменять партнера. Обязательств у таких пар друг перед другом практически нет. Ценности современного общества это допускают, создается иллюзия брака, а потом эти иллюзии переносятся в фактический брак.

ВЗГЛЯД: Какие факторы, по вашему мнению, характеризуют благополучный брак?

Т. Р.: Благополучная и счастливая семья с точки зрения демографии – это, прежде всего, полная семья с детьми, которая поддерживает хорошие отношения с родителями и другими родственниками. В материальном плане – это семья, которая живет в комфортных условиях, имеет доступ к качественной медицине, может регулярно отдыхать и оздоравливаться, а также обеспечивает своим детям достойное образование и удовлетворение их потребностей.

Но благополучие семьи заключается не только в материальных благах – важны и здоровые психологические отношения, а также вовлеченное родительство, прародительство.

Здесь ключевую роль играет институт многопоколенной семьи, являющейся естественной средой для передачи памяти поколений, сохранения истории семьи, рода, значимых ценностей и формирования основ воспитания и тем самым обладающей потенциальными и реальными резервами укрепления брачно-семейных отношений в российском обществе.

В условиях глобальных вызовов и внутренних угроз, ведущих к снижению численности населения, особо важной становится поддержка многодетной семьи как идеальной модели «благополучной семьи», разработанной в рамках Концепции государственной политики в отношении молодой семьи в 2007 году. Данная авторская модель отражает юридическую оформленность супружеских отношений, полноту семьи, детность семьи, экономическую обеспеченность, социальную направленность.

Принятый в нашей стране статус многодетной семьи – с тремя и более детьми – позволил выстраивать единую, социально ориентированную государственную политику, направленную на поддержку таких семей.

ВЗГЛЯД: Существуют ли какие-то меры, которые могут стимулировать долгий брак?

Т. Р.: Во-первых, считаю необходимым закрепить на уровне организационной культуры российских организаций корпоративных ценностей, базирующихся на положительном отношении к браку, семье, родительству, прародительству. Стимулирование рождаемости, родительства на уровне российских организаций способно дополнить государственное стимулирование и сделать его более адресным с учетом потребностей конкретных работников, одновременно с профессиональными выполняющими родительские и другие семейные функции.

В этой связи, мы, специалисты, предлагаем принять на федеральном уровне документ, взяв за основу разработанную ИДИ ФНИСЦ РАН в 2021 году Концепцию корпоративной демографической политики российских организаций на период до 2030 года. Во-вторых, особое внимание в рамках реализации нового национального проекта «Семья» следует уделить вопросам устойчивости брачно-семейных отношений, профилактике разводимости в молодежной среде.

Кроме того, я поддерживаю, например, инициативу депутатов Госдумы, которые внесли проект, предусматривающий выплаты супругам, прожившим в браке 20 лет и более – с шагом в пять лет. Но здесь нужен комплексный подход, и начинать надо с профилактической работы в молодежной среде, пропагандируя ценность первого зарегистрированного брака в молодых семьях.

ВЗГЛЯД: Какими свойствами отличался брак в СССР, после его распада и сейчас?

Т. Р.: После революции в нашей стране было много разных периодов. Например, в самом начале новой эпохи активно продвигались свободные отношения, но позже на государственном уровне пришли к выводу, что брак – важная часть общества. Для поддержки семей и рождаемости использовали разные методы, в том числе налог на бездетность.

В июле 1944 года в СССР приняли закон, который увеличивал помощь беременным, многодетным и одиноким матерям, а также усиливал охрану материнства и детства. Ввели почетные звания «мать-героиня», орден «материнская слава» и медаль «материнства». Однако этот закон сильно усложнял процесс развода, из-за чего многие пары формально оставались в браке, хотя фактически отношения уже были разорваны. Поэтому мнение о том, что раньше семьи были крепче, скорее иллюзия.

Кроме того, применялись меры морального давления на неразумных супругов в виде коллективного обсуждения конфликтов в семье. Соответственно, если кто-то из пары позволял себе поднять тему своих отношений в браке в рабочем коллективе, то проблема выносилась на всеобщее обозрение.

ВЗГЛЯД: Брачные контракты – насколько сейчас это частое явление? В России они на что-то влияют, меняют ли что-то в отношениях?

Т. Р.: Брачные контракты стали более распространенным явлением, особенно если есть необходимость урегулировать финансовые вопросы или взять ипотеку. По данным проведенного нами исследования, молодежь положительно относиться к их заключению.