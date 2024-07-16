В России суд впервые рассмотрел дело о разделе эмбриона бывших супругов

Суд в России впервые рассмотрел дело о разделе эмбриона бывших супругов

Tекст: Вера Басилая

Во время брака бывшие супруги столкнулись с проблемой бесплодия, обратились в клинику с целью проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), однако попытка забеременеть оказалась неудачной, пишет «Газета.Ru».

Было создано избыточное количество эмбрионов, чем требовалось для процедуры. Бывшие супруги согласились на криоконсервацию и хранение эмбрионов в частной клинике и подписали добровольное согласие и договор с больницей.

После развода бывший супруг направил заявление в клинику о расторжении договора, он не хотел, чтобы бывшая жена использовала в дальнейшем эмбрионы для попытки забеременеть.

В свою очередь экс-супруга мужчины обратилась с иском в суд о признании единоличного права на распоряжение эмбрионами, а биоматериал бывшего мужа признать донорским. Кроме того, она потребовала обязать клинику перенести материалы в полость матки, взыскать расходы на процедуру создания эмбриона с бывшего мужа, поскольку деньги на ЭКО ей подарила мать.

Клиника отказалась от расторжения договора с бывшим мужем, а гражданские иски объединили в одно производство.

Суд, изучив все доводы, решил, что эмбрион следует утилизировать, поскольку при другом решении это будет означать понуждением к родительству и нарушением частной жизни. Также суд отклонил исковые требования бывшей супруги.

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