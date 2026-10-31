Французские студенты призвали заблокировать вузы и лицеи

BFMTV: Студенческие профсоюзы Франции призвали заблокировать вузы и лицеи

Tекст: Мария Иванова

Студенческие профсоюзы Франции призвали учащихся блокировать работу учебных заведений со вторника, передает ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV.

«Мы призываем к новым блокировкам университетов и лицеев уже со вторника. В четверг мы также будем блокировать учебные заведения, а затем присоединимся к демонстрации 5 ноября, организованной по призыву профсоюзов», – заявила представитель студенческого объединения Сабрина Харбаш.

По словам генерального секретаря Национального союза студентов Франции Манон Море, правительство до сих пор не дало конкретного ответа на требования молодежи.

Протестное движение во Франции началось в сентябре с выступлений учащихся, недовольных нехваткой преподавателей и перегруженным расписанием. Студенческие организации также требуют реформирования системы поступления в университеты, увеличения числа мест в государственных вузах и повышения стипендий. Впоследствии к протестам присоединились профсоюзы и представители движения «желтых жилетов», выступающие против снижения покупательной способности населения и роста цен на топливо.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил о 1193 пострадавших сотрудниках правоохранительных органов в ходе акций протеста.

В среду Independent написала о масштабных протестах молодежи в странах Европы.

На прошлой неделе глава французского профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» Софи Бине призвала к проведению общенациональной забастовки.