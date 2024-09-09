КВН долго служил крепким объединяющим обручем ушедшей страны. И тот факт, что один из кавээнщиков оказался по иронии истории тем, кто взялся вбить в ту страну и в то единство осиновый кол, по-своему символичен.0 комментариев
Россиян решили обязать проходить примирительную процедуру при расторжении брака
Министерство юстиции прорабатывает вопрос о законодательном введении в России процедуры примирения, предшествующей бракоразводному процессу.
Как пояснили в Минюсте изданию «Коммерсант», инициатива обсуждается в рамках реализации госполитики в сфере защиты семьи и «сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
Глава Минюста Константин Чуйченко ранее сообщил, что ведомство планирует подготовить законопроект об обязательной досудебной «примирительной процедуре» при расторжении брака, в ходе которой супруги также смогут договориться о будущем местожительстве детей, разделе имущества и взыскании алиментов. В Минюсте подтвердили, что инициатива прорабатывается в целях реализации госполитики в сфере защиты семьи, а также «в соответствии с Основами государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
Ранее Минфин предложил увеличить госпошлину за развод в восемь раз.