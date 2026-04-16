Папа Римский добил политический Запад

Андрей Манчук
Ормузский пролив как главные морские ворота планеты
Морской путь через Ормузский пролив, связывающий между собой Ближний Восток, Индию и Китай – важнейшие культурно-экономические зоны планеты, издавна являлся практически безальтернативным. И для Синдбада-морехода, и для Афанасия Никитина. А вот Трамп по нему пройти сможет вряд ли.
Борис Джерелиевский
Когда у Ирана закончится начальство
Хотя убийства высокопоставленных иранцев и отличаются друг от друга деталями, в их основе неизменно присутствует традиционная для всех подобных акций основа – агентура, техническая разведка, наблюдение, анализ поведения и точное наведение.
Сергей Худиев
Бога пытаются взять в военные союзники
Президент Дональд Трамп демонстративно молится об успехе военных действий против Ирана, а министр обороны США Пит Хегсет демонстрирует татуировку с лозунгом времен Крестовых походов. Соблазн зачислить Господа Бога в свои ряды всегда остается сильным. Но чем он оборачивается в наши дни?