«Телега» подала в ФАС жалобу на Apple

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы считаем, что столкнулись не с частным случаем, а с системным дефектом механизма Apple», – говорится в заявлении компании. Там сообщается, что Apple 9 апреля удалила приложение и аккаунт из App Store, а 17 апреля ограничила работу уже установленных версий, уведомив пользователей о «вредоносном ПО». При этом Apple не предоставила разработчику конкретных претензий, результатов экспертизы и рекомендаций по устранению возможных нарушений. В течение десяти дней после запросов «Телеги» Apple также не дала разъяснений по ситуации.

В жалобе в ФАС российская компания просит признать действия Apple злоупотреблением доминирующим положением по статье 10 закона «О защите конкуренции», восстановить приложению доступ к платформе и публично опровергнуть ложные уведомления о вредоносности приложения. Также разработчики настаивают на изменении самой процедуры взаимодействия Apple с разработчиками и предоставлении понятных сроков и конкретных претензий для исправления нарушений.

«Телега» подчеркивает, что их приложение построено на современной архитектуре, не внедряет вредоносный код, не вмешивается в работу устройств и не нарушает безопасность пользователей. Компания связывает возникшие технические проблемы с багом iOS, а не с работой приложения, и отмечает, что репутационный ущерб усиливается из-за публикаций в СМИ, где «Телегу» необоснованно называют «шпионским» ПО.

С 2022 года в App Store наблюдается системное удаление российских приложений, связанное в первую очередь с санкциями и политическими ограничениями. Процесс проходит волнами: сначала под ограничения попали государственные СМИ (RT, Sputnik), затем – крупные банки (ВТБ, ПСБ, Сбербанк и др.), в 2023 году – «Тинькофф» и ряд других финансовых организаций. Параллельно удалялись сервисы экосистемы VK и другие популярные приложения («Домклик», «Ситидрайв», «Сбермаркет», «РЖД Пассажирам», «М.Видео», «Автодор»). В 2025–2026 годах фиксируются точечные удаления отдельных сервисов, включая «Авито» и Telega.

Ранее приложение «Телега» исчезло из российского магазина App Store. В сервисе пояснили, что приложение могло исчезнуть из российского App Store на фоне большого количества негативных отзывов после введения списков ожидания на авторизацию.