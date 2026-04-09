Telega объяснила исчезновение из российского App Store

Глава Минстроя Файзуллин сообщил об улучшении условий жизни для 4,3 млн семей

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, с 2022 года после получения господдержки в этих семьях родилось около 525 тыс. детей, сообщается в канале Минстроя в Max. Все плановые показатели нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на 2025 год выполнены, что стало возможным благодаря поддержке президента, правительства и регионов, отметил Файзуллин.

В 2025 году в России был построен рекордный объем индивидуального жилищного строительства – 63,5 млн кв. м. Особое внимание уделяется развитию механизмов комплексного развития территорий, федеральной поддержке регионов с низкими бюджетами и обновлению жилищного фонда: до 2030 года предстоит переселить 333 тыс. граждан из 5,9 млн кв. м аварийного жилья. В сфере капитального ремонта совершенствуется регулирование и диагностика состояния домов.

В рамках обновления лифтового фонда в 2025 году заменено 19,9 тыс. лифтов, а до 2030 года предстоит обновить еще 99 тыс. Для этого используется механизм списания двух третей бюджетных кредитов, а 33 региона ввели дифференцированные взносы на капремонт с учетом наличия лифтов. На инфраструктурные проекты с началом реализации в 2025 году выделено около 682,3 млрд рублей, активно используются льготные финансовые инструменты.

Коммунальная инфраструктура продолжает обновляться: 80 % инвестиций сосредоточены в 20 регионах, с 1 сентября вступят новые требования, направленные на усиление контроля за концессионными соглашениями. Глава Минстроя также поручил начать подготовку к следующему отопительному сезону, отметив успешное прохождение текущего периода.

В сфере управления жилищем усиливается контроль за управляющими компаниями, принят закон о гарантирующей управляющей организации, введена дополнительная отчетность и требования к персоналу. Программа формирования комфортной городской среды позволила обновить общественные пространства для 130 млн человек и создать более 30 тыс. рабочих мест.

«Прошлый год стал первым годом работы по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Мы справились: все запланированные показатели выполнены. Это результат огромного коллективного труда!», – отметил вице-премьер Марат Хуснуллин в Max. По его словам, доля строительства во внутреннем валовом продукте страны достигла почти 22 трлн рублей, а объем работ вырос за шесть лет на 34%.

По итогам года в стране введено 150 млн кв. м недвижимости – это рекорд за всю современную историю. Приоритет до 2030 года – обновить треть жилищного фонда и ежегодно вводить не менее 100 млн кв. м жилья. Особое значение придается развитию ипотечных программ, с 2018 года с их помощью улучшили жилищные условия более 3,8 млн семей.

Реализуются меры по модернизации ЖКХ: за год заменено почти 8 тыс. км сетей, однако обновление пока отстает от темпов старения инфраструктуры. Хуснуллин подчеркнул необходимость повышения производительности, цифровизации отрасли и дальнейшего сокращения инвестиционно-строительного цикла.