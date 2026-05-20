Российский IT-бизнес не зафиксировал проблем с доступом к GitHub
Российские IT-компании не фиксируют проблем с работой платформы GitHub и ее API, а также не сообщают о каких-либо ограничениях со стороны регуляторов, сообщили представители отраслевых объединений на полях конференции ЦИПР.
Российские IT-компании не сообщали о проблемах с работой платформы GitHub и ее интерфейсов, передает ТАСС. Исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев подчеркнул отсутствие жалоб от бизнеса.
«По данной теме, по GitHub я не зафиксировал обращений или жалоб. Это при том, что я сейчас на выставке ЦИПР, и здесь максимальная концентрация IT-компаний, ко мне не подходили с этой проблемой», – заявил Комлев. Он добавил, что при системных сбоях отрасль оперативно направляет сигналы, но сейчас их нет, как и признаков осознанного торможения сервиса.
Президент ассоциации «МИТ – Мы ИТ» Евгений Титаренко также подтвердил штатную работу сервисов. По его словам, в начале мая наблюдались кратковременные перебои, связанные с оптимизацией на стороне самой платформы. Отсутствие массовых обращений участников объединения говорит о том, что серьезных ограничений в работе GitHub нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор официально опроверг слухи о блокировке платформы GitHub в России. Немногим ранее регулятор подтвердил отсутствие ограничений для популярного среди программистов ресурса.