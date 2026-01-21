Британию упрекнули в заправке самолетов российским керосином

Tекст: Дмитрий Зубарев

Британия продолжает закупать авиационный керосин, произведённый с использованием российской нефти, несмотря на обещанный запрет, сообщает Politico.

По данным Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), с конца 2022 года по 2025 год страна импортировала нефтепродуктов, включая авиационный керосин, на сумму 4 млрд фунтов стерлингов из Индии и Турции, где они частично производятся на основе российской нефти.

Лиам Бирн, депутат от Лейбористской партии и глава профильного комитета парламента, заявил: «Каждый месяц промедления с введением запрета грозит тем, что десятки миллионов фунтов будут продолжать поступать на финансирование военных действий России на Украине». Аналитики CREA отмечают, что примерно каждая шестая партия авиационного топлива, поставляемого в Британию, производится на российских нефтепродуктах, а закупается оно с незначительной скидкой в 2%.

Власти страны пообещали закрыть так называемую «лазейку переработки» и ввести полный запрет на импорт нефтепродуктов, произведённых из российской нефти в третьих странах, однако точные сроки введения новых мер остаются неясными. Представитель правительства отметил, что запрет ожидается к весне, но для этого потребуется принять соответствующее законодательство, а также создать надёжные механизмы контроля происхождения топлива.

В отраслевых объединениях считают, что для эффективной реализации запрета необходимы изменения в контрактах и чёткие процедуры отслеживания происхождения топлива. Представители авиакомпаний от комментариев отказались, а Бирн подчеркнул, что сейчас «критически важна скорость» внедрения новых ограничений.

