    Новый аргумент Трампа в споре за Гренландию унизил Британию
    Алиев предсказал новый нефтяной бум в Азербайджане
    Канада приготовилась к партизанской войне в случае вторжения США
    Лукашенко объяснил решение присоединиться к «Совету мира»
    Bloomberg: Европа может согласиться отдать Гренландию
    Трамп репостнул сообщение, где ООН и НАТО названы врагами США
    Названа причина отмены подписания плана по Украине на 800 млрд долларов
    Президент США ответил на угрозу Европы применить «торговую базуку»
    Жога избавил Екатеринбург от статуса «либеральной столицы России»
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Зеленский зачищает политическую поляну на Украине

    На фоне энергетического кризиса и провалов ВСУ на фронте политические позиции Зеленского слабеют. В такой ситуации репрессии – один из способов удержать власть. Но есть ли для этого у офиса Зеленского силовой и правоохранительный ресурс?

    Илья Ухов Илья Ухов Национальную гордость осетин оскорбили пьянством

    Важно защитить уникальное национальное разнообразие, не дать прорасти семенам нетерпимости, уничтожающей традиционный уклад на Северном Кавказе.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Давосе торгуют страхом и унижением

    Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.

    21 января 2026, 11:05 • Новости дня

    Британию упрекнули в заправке самолетов российским керосином

    @ Dave Rushen/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британию обвинили в том, что британские самолеты продолжают использовать керосин, произведенный из российской нефти несмотря на действующие санкции, пишет Politico.

    Британия продолжает закупать авиационный керосин, произведённый с использованием российской нефти, несмотря на обещанный запрет, сообщает Politico.

    По данным Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), с конца 2022 года по 2025 год страна импортировала нефтепродуктов, включая авиационный керосин, на сумму 4 млрд фунтов стерлингов из Индии и Турции, где они частично производятся на основе российской нефти.

    Лиам Бирн, депутат от Лейбористской партии и глава профильного комитета парламента, заявил: «Каждый месяц промедления с введением запрета грозит тем, что десятки миллионов фунтов будут продолжать поступать на финансирование военных действий России на Украине». Аналитики CREA отмечают, что примерно каждая шестая партия авиационного топлива, поставляемого в Британию, производится на российских нефтепродуктах, а закупается оно с незначительной скидкой в 2%.

    Власти страны пообещали закрыть так называемую «лазейку переработки» и ввести полный запрет на импорт нефтепродуктов, произведённых из российской нефти в третьих странах, однако точные сроки введения новых мер остаются неясными. Представитель правительства отметил, что запрет ожидается к весне, но для этого потребуется принять соответствующее законодательство, а также создать надёжные механизмы контроля происхождения топлива.

    В отраслевых объединениях считают, что для эффективной реализации запрета необходимы изменения в контрактах и чёткие процедуры отслеживания происхождения топлива. Представители авиакомпаний от комментариев отказались, а Бирн подчеркнул, что сейчас «критически важна скорость» внедрения новых ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Британия не заслуживает называться «Великобританией».

    Президент США Дональд Трамп назвал позицию Британии «великой глупостью».

    Российский экономист Кирилл Дмитриев отметил неспособность Евросоюза и Британии признать свои стратегические ошибки.

    20 января 2026, 10:59 • Новости дня
    Трамп заявил о «великой глупости» Британии

    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал решение Британии передать Чагосские острова Маврикию, отметив угрозу для военной базы США на Диего-Гарсия, сообщает The Guardian.

    Трамп назвал решение Великобритании передать Чагосские острова Маврикию «актом огромной глупости», пишет The Guardian.

    В своем посте на Truth Social Трамп заявил: «Шокирует, что наш «гениальный» союзник по НАТО, Великобритания, собирается отдать остров Диего-Гарсия, где находится важная военная база США, Маврикию – и делает это без всякой причины».

    Трамп подчеркнул, что этот шаг демонстрирует слабость Британии, которую, по его мнению, заметили Китай и Россия. Он добавил, что такие действия – причина, по которой Соединенные Штаты должны приобрести Гренландию, чтобы обеспечить свою безопасность.

    Сделка между Британией и Маврикием была подписана в мае 2025 года и предусматривает передачу суверенитета над Чагосскими островами с арендой Диего-Гарсия на 99 лет для совместной эксплуатации военной базы США и Британии. Также Великобритания обязалась создать фонд для чагосцев на 40 млн фунтов и ежегодно выплачивать Маврикию не менее 120 млн фунтов, что за 99 лет составит не менее 13 млрд фунтов. Соглашение вызвало критику со стороны консерваторов, которые назвали его «национальным самоподрывом» из-за угрозы со стороны Китая, а премьер-министр Кир Стармер заявил, что у Британии «не было альтернатив».

    В 1968 году Британия приобрела Чагосские острова за 3 млн фунтов и депортировала до 2 тыс. жителей ради создания военной базы, что признается преступлением против человечности и примером колониальной политики.

    Высокий суд Англии и Уэльса в мае прошлого года запретил Британии завершать переговоры о передаче архипелага Чагос Маврикию. Суд сослался на необходимость учесть права коренных жителей архипелага.

    Британия и Маврикий подготовили проект соглашения о передаче архипелага под суверенитет Маврикия с сохранением контроля Лондона над базой Диего-Гарсия.

    20 января 2026, 17:12 • Новости дня
    Лавров объяснил, почему Британия не должна называться Великобританией
    @ Siegfried Grassegger/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД России Сергей Лавров пояснил, что Британию стоит называть именно так, поскольку формулировка «Великобритания» является самоназванием страны как великой, чему нет аналогов среди современных государств.

    Британию следует называть именно так, а не Великобританией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, сообщает ТАСС. По его словам, название «Великобритания» – это уникальный случай, когда страна сама себя называет великой.

    Министр привел в пример бывшую Ливийскую джамахирию, у которой также в названии указывалось слово «великая», однако это государство более не существует. «Я считаю, что Британию нужно называть Британией, потому что Великобритания – это единственный пример, когда страна сама себя называет великой. Еще один пример – Ливийская джамахирия, но ее больше нет», – сказал Лавров.

    Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия, также называвшаяся Великой Джамахирией, существовала с 1977 года и прекратила свое существование в 2011 году после смерти Муамара Каддафи. В 2013 году государство было переименовано в Государство Ливия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров заявил, что по данным ООН в мире остаются 17 территорий без суверенитета или находящихся в зависимости от управляющих держав. Лавров подчеркнул, что эти территории сохраняют следы колониальной эпохи.

    20 января 2026, 18:15 • Видео
    Украинцы нашли защитника в Польше

    В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    20 января 2026, 04:36 • Новости дня
    Ученый Армстронг разгадал формулу Coca-Cola

    @ Mainka/http://imagebroker.com//Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Зак Армстронг, учёный и ведущий YouTube–канала LabCoatz, заявил, что ему удалось разгадать секретную формулу, которой уже 139 лет. Согласно его экспериментам, вкус, который многие так любят, на 99% состоит из сахара.

    Просто прочитав этикетку, можно узнать, что в литре напитка содержится около 110 г сахара, 96 мг кофеина, 0,64 г фосфорной кислоты и карамельный краситель. Но  настоящий секрет Coca–Cola заключается в составе «натуральных ароматизаторов», которые придают коле её неповторимый вкус.

    Чтобы выяснить, из чего состоит оставшийся 1%, мистеру Армстронгу потребовалось больше года научных исследований, дегустационных тестов, проб и ошибок. А полученная формула стоит сущие копейки, чтобы приготовить практически бесконечный запас колы, пишет Daily Mail.

    мистер Армстронг провел более года за научными экспериментами, дегустациями и анализами, чтобы узнать состав напитка. В процессе были использованы методы масс-спектрометрии, позволившие определить молекулярный состав вкусовых добавок, входящих в Coca–Cola.

    Экспериментатор отметил, что основой аромата служит сложная смесь эфирных масел, включая лимон, лайм, чайное дерево, корицу, мускатный орех, апельсин, кориандр и фенхель. Полученная смесь настаивается сутки, затем разбавляется пищевым спиртом. Одна порция такого концентрата позволяет приготовить до 5 тыс. литров напитка.

    Прорывом стало осознание того, что листья коки, по сути, есть разновидность чая, который от природы богат танинами, природные химвеществами с горьким или вяжущим вкусом, которые содержатся в вине, чае, кофе, шоколаде и орехах. Они вызывают ощущение сухости во рту, которое может ассоциироваться с очень сухим красным вином или горьким эспрессо.

    Для завершения танины смешиваются с водой, карамельными красителями, уксусом, глицерином, кофеином, сахаром, экстрактом ванили и фосфорной кислотой. В раствор добавляют 20 мл эфирных масел, нагревают и смешивают с газированной водой. По оценке Армстронга, итоговый вкус практически не отличается от оригинала.

    Хотя оборудование и ингредиенты обходятся недешево, стоимость одного литра напитка после разведения минимальна. Все компоненты доступны онлайн, однако создатель рецепта предупреждает о необходимости соблюдать меры безопасности при работе с концентратами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, врач объяснила опасность запивать еду соками и газировкой. Диетолог предупредила о последствиях резкого увеличения сахара в рационе. Терапевт Исковских указал на вредные водному балансу напитки.

    19 января 2026, 13:21 • Новости дня
    Стармер выступил с экстренным обращением к нации из-за Гренландии

    @ Jordan Pettitt/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Британии Кир Стармер в экстренном обращении к нации заявил, что судьбу Гренландии должны решать жители острова и Дания, подчеркнув важность дипломатии.

    Стармер выступил с экстренным обращением к нации, чтобы разъяснить позицию правительства Британии по вопросу суверенитета Гренландии, передает ТАСС.

    В своей речи премьер-министр отметил, что обсуждение будущего острова должно проходить исключительно между союзниками, а любые решения о статусе Гренландии принадлежат только ее народу и Дании.

    «Крайний Север потребует больших инвестиций и более сильной коллективной обороны. США будут играть центральную роль в этих усилиях, и Великобритания готова внести свой вклад», – заявил Стармер.

    Премьер-министр также коснулся угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины против европейских стран за отказ признать притязания Вашингтона на Гренландию. Стармер отметил, что Британия не поддерживает торговую войну и рассчитывает на дипломатическое разрешение разногласий.

    На пресс-конференции после обращения премьер-министр заявил, что не верит в возможность военной интервенции США на остров. Отвечая на вопрос журналиста, Стармер сказал: «Я не думаю. Я полагаю, что это может быть и должно быть урегулировано посредством спокойных обсуждений».

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на товары из ряда стран Европы до достижения договоренностей о приобретении Гренландии Соединенными Штатами.

    Недавние угрозы Трампа ввести тарифы из-за Гренландии вызвали в Европе обсуждения разрыва союзнических отношений с США и создания новой системы безопасности.

    СМИ пишут, что Евросоюз рассматривает возможность дипломатического урегулирования ситуации вокруг Гренландии и отдает предпочтение переговорам с США.

    Евросоюз приостановил процедуру ратификации торгового соглашения с США из-за угроз со стороны Вашингтона.

    21 января 2026, 03:31 • Новости дня
    Кличко пожаловался на Зеленского в британскую Times
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Киева Виталий Кличко рассказал британской Times о «катастрофе» в Киеве на фоне энергетического кризиса, а заодно и упрекнул главу киевского режима Владимира Зеленского за отказ обсудить с ним сложную ситуацию в столице Украины.

    «Выступая из киевской мэрии, где сотрудникам запретили пользоваться уборными из-за отсутствия водоснабжения, он заявил, что Зеленский отказал ему в просьбе  встретиться и обсудить кризис», – пишет британская Times о жалобах киевского мэра.

    Издание отмечает, что производство электричества противовоздушная оборона – в зоне ответственности правительства страны, однако мэру Кличко обсудить патовую ситуацию в Киеве на высшем уровне не удалось.

    По его словам, Киев на грани «гуманитарной катастрофы», а ситуация с отоплением, водоснабжением и электричеством – критическая.

    Кличко при случае призывает жителей города покинуть его, как это за месяц уже сделали порядка 600 тыс. человек.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский обвинил Кличко в провале подготовки Киева к отключениям энерго- и водоснабжения. Кличко признался Reuters в 50-процентном обеспечении Киева энергией. Зеленский назвал ситуацию в Киеве «самой сложной».

    Во вторник, 20 января Кличко сообщил об отключении отопления в 5,6 тыс. домов. Верховная рада осталась без света, тепла и воды. Зеленский вечером вторника заявил о миллионе киевлян без электричества и тепла.

    20 января 2026, 01:11 • Новости дня
    Рейс Jet2 вылетел в Испанию, оставив пассажиров в аэропорту Манчестера

    Tекст: Катерина Туманова

    Несколько десятков пассажиров, которые собирались отправиться в испанский Аликанте, растерянно провожали самолёт с багажом взглядом, держа в руках посадочные талоны и толпясь где-то на лестнице, где их задержали перед посадкой без объяснения причин.

    Туристы предъявили паспорта сотрудникам авиакомпании Jet2 , их посадочные талоны были отсканированы, но им пришлось ждать в лестничном пролете около 40 минут без объяснения причин, пишет Mirror.

    Пассажиры полагали, что ждут, пока кто-нибудь из персонала откроет двери, ведущие к лестнице наверх, или автобус, который доставит их к самолету. Однако самолет взлетел без них.

    Группе, состоящей как минимум из 35 пассажиров, сообщили, что произошла «ошибка в указаниях по лестнице». Компания Jet2 принесла извинения клиентам и заявила, что рассматривает инцидент как «срочный вопрос».

    Один из пассажиров рассказал, что вместо того, чтобы продолжить путь к самолету, нужно было преодолеть некую лестницу, поэтому, по стадному принципу, все спустились по лестнице и последовали друг за другом».

    «И тут мы подумали: «Почему эти двери не открыты?» Мы думали, что за нами приедет автобус и отвезет нас к самолету», – поделился он.

    По его словам, минут через 30 сотрудник аэропорта наконец подошел со взлетной полосы, чтобы узнать о ситуации. Затем, по его словам, он сообщил застрявшим пассажирам: «Самолет улетел».

    Пассажир был удивлён тому, что члены экипажа не проводят перекличку после начала посадки.

    «В этом самолете как минимум на 36 человек меньше, это странно. Можно было бы подумать, что капитан спросит, полностью ли заполнен рейс», – добавил он.

    Пассажирам улетевшего самолёта компания Jet2 вручила ваучер на 10 фунтов стерлингов, пока они ждали новостей о перенесенном рейсе в Аликанте.

    Представитель Jet2 ответил заявлением: «Нам известно, что рейс LS879 из Манчестера в Аликанте сегодня утром вылетел без некоторых пассажиров, и мы в срочном порядке расследуем это совместно с аэропортом. Наша команда занимается ситуацией и клиентами, и мы уже организовали для них перелеты в Аликанте сегодня другими рейсами».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, самолет United Airlines развернулся в США из-за забытого пилотом паспорта. У самолета в США загорелся двигатель из-за попавшего туда кролика.

    20 января 2026, 06:50 • Новости дня
    Daily Star: Британцы готовы заменить Стармера актером Грантом в роли премьера
    @ Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Жители Британии отчаянно нуждаются в новом лидере после того, как премьер-министр Кир Стармер не смог дать решительного отпора угрозе в лице американского президента Дональда Трампа, пишет Daily Star.

    «Вялая реакция Кира Стармера на угрозу Дональда Трампа ввести пошлины заставила британцев тосковать по новому, более обаятельному премьер-министру, такому, как герой Хью Гранта из фильма «Реальная любовь», – пишет Daily Star.

    Президент США пригрозил ввести 10-процентную пошлину «на все товары», поставляемые в США с 1 февраля, если они не поддержат его захват Гренландии.

    Гренландия и Дания отказались продать территорию, поэтому Трамп угрожает аннексией и вторжением союзнику по НАТО. Последняя угроза – 10-процентная пошлина на все европейские страны, которые не поддержат его захват.

    В ответ на это  Кир Стармер заявил Британии, что торговая война «неправильный способ разрешения разногласий внутри альянса», подчеркнув, что будет отстаивать «национальные интересы» страны.

    Премьер-министр заявил на пресс-конференции в Даунинг-стрит, что «правильный подход к вопросу такой серьезности – это спокойные дискуссии между союзниками».

    «Любое решение о будущем статусе Гренландии принадлежит исключительно народу Гренландии и Королевству Дания. Это основополагающее право», – сказал он.

    Несмотря на значительную перемену в настроении Стармера по отношению к Трампу, многие британцы в социальных сетях выразили желание видеть более романтичного премьер-министра. В частности, они просили помощи у персонажа Хью Гранта, премьер-министра из фильма «Реальная любовь», у которого, нет имени.

    В популярной рождественской романтической комедии Грант противостоит «запугивающему» и довольно жуткому президенту США, которого играет Билли Боб Торнтон.

    «Мне нравится это слово «отношения». Оно охватывает всевозможные грехи, не так ли? Боюсь, что эти отношения стали плохими. Отношения, основанные на том, что президент берёт именно то, что хочет, и спокойно игнорирует всё то, что действительно важно для, э-э… Британии. Мы, может быть, и маленькая страна, но мы также и великая. Страна Шекспира, Черчилля, The Beatles, Шона Коннери, Гарри Поттера. Правой ноги Дэвида Бекхэма. Левой ноги Дэвида Бекхэма, если уж на то пошло. А друг, который нас запугивает, больше не друг», – говорит премьер-министр в исполнении Хью Гранта на пресс-конференции на Даунинг-стрит.

    Завершает кинопремьер Британии в исполнении Хью Гранта свою речь фразой о том, что задиры реагируют только на силу, поэтому он «готов стать сильнее, а президент США должен быть к этому готов». Но это было в кино.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Европа задумалась о разводе с Америкой из-за  недавних угроз президента США Дональда Трампа ввести тарифы из-за Гренландии. Лидеры Европы создали чат для обсуждения политики Трампа. Дмитриев указал на неспособность ЕС и Британии признать стратегические просчеты.

    20 января 2026, 00:20 • Новости дня
    Дмитриев указал на неспособность ЕС и Британии признать стратегические просчеты

    Дмитриев указал на неспособность ЕС и Британии признавать просчеты

    Tекст: Катерина Туманова

    Евросоюз и Британия всегда делают то, что умеют лучше всего и не берутся за непосильное, отметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «ЕС/Великобритания делают то, что у них получается лучше всего: риторику и «мониторинг ситуации». И они не делают того, чего никогда не делают: не признают, не анализируют и не исправляют свои стратегические ошибки. Это не выигрышная стратегия», – написал Дмитриев в соцсети Х.

    Дмитриев отметил, что самоанализ – это необходимый навык для выживания, роста и развития.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, восемь стран НАТО выразили солидарность с Гренландией и Данией. Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести тарифы из-за Гренландии, что вызвало в Европе обсуждения разрыва союзнических отношений с США и создания новой системы безопасности. Стармер выступил с экстренным обращением к нации из-за Гренландии.


    19 января 2026, 23:15 • Новости дня
    Страны НАТО стали ограничивать обмен развединформацией с США
    Страны НАТО стали ограничивать обмен развединформацией с США
    @ Toms Kalnins/EPA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Источники с обеих сторон Атлантики предупреждают, что отношения в сфере безопасности между США и Британией находятся на самом низком уровне с 1950-х годов, что ставит под угрозу безопасность Европы.

    Предложенный президентом США Дональдом Трампом захват Гренландии вызывает раскол внутри НАТО. Это уже привело к тому, что официальные лица прекратили обмен разведывательной информацией с США, пишет британский портал I Paper.

    Более 70 лет особые отношения между Великобританией и Америкой были краеугольным камнем западного альянса, при этом сотрудники разведывательных служб и военные работали вместе, чтобы противостоять всевозможным угрозам, от прямой войны до тайных операций.

    Однако, как сообщают источники, стремление Трампа захватить Гренландию по соображениям национальной безопасности подрывает доверие и разрушает давние соглашения.

    «Это создает напряженность и недоверие между европейскими и американскими коллегами в НАТО. Американские коллеги приходили ко мне и извинялись; один из них извинился от имени своей страны», – сообщил высокопоставленный инсайдер в НАТО.

    Ещё один источник сообщил, что сотрудники больше не «общаются открыто» на фоне растущих опасений, что информация может попасть к Трампу и быть использована в попытке захватить Гренландию силой.

    Некоторые сотрудники НАТО считают, что страна, «которую мы все уважали и ценили», теперь «нанесла нам удар в спину».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бывший замгенсека НАТО жёстко оценил трансатлантические отношения при Трампе. Британцы готовы заменить Стармера актёром Хью Грантом в роли премьера из-за слабости реального политика перед Трампом.

    Газета ВЗГЛЯД также разбиралась, приблизит ли схватка за Гренландию конец НАТО.

    20 января 2026, 22:02 • Новости дня
    Стармер объяснил критику Трампа в адрес Британии

    Стармер объяснил критику Трампа разочарованием из-за Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что не видит попытки унизить Лондон в высказываниях президента США Дональда Трампа о передаче острова Диего-Гарсия Маврикию.

    Заявления премьер-министра Британии Кир Стармера о критике Дональда Трампа прозвучали на фоне публикаций по поводу передачи острова Диего-Гарсия Маврикию, передает ТАСС.

    Представитель Стармера отметил, что президент США, вероятно, был разочарован по поводу ситуации с Гренландией, и это могло повлиять на его публикации в отношении ряда мировых лидеров. Официальный представитель подчеркнул, что британский премьер не чувствует себя униженным или в замешательстве из-за заявлений американского лидера.

    Трамп ранее назвал передачу острова Маврикию актом «огромной глупости» и «абсолютной слабости». Диего-Гарсия является крупнейшим островом архипелага Чагос, который Британия вывела в отдельную административную единицу в 1965 году, а через год остров арендовали США для строительства авиабазы. Все 1,5 тыс. жителей были депортированы.

    В 2017 году Маврикий обратился в ООН по поводу возвращения архипелага, и в 2019 году Международный суд ООН вынес заключение в пользу Маврикия.

    В мае 2025 года Кир Стармер объявил о подписании соглашения с Маврикием о передаче архипелага под его суверенитет.

    Дональд Трамп назвал передачу Маврикию архипелага Чагос актом «огромной глупости» и «абсолютной слабости», подчеркнув угрозу для военной базы США на острове Диего-Гарсия.

    Высокий суд Англии и Уэльса в 2025 году запретил Британии завершать переговоры о передаче архипелага Маврикию, указав на необходимость учитывать права коренных жителей.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Британия продолжает контролировать архипелаг Чагос и Мальвинские острова, нарушая резолюции ООН.

    Лавров также заявил, что спор вокруг Гренландии связан с последствиями колониализма.

    20 января 2026, 10:48 • Новости дня
    Британские СМИ: Ущерб от пошлин Трампа за Гренландию превысит 21 млрд фунтов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британия может столкнуться с рецессией, если президент США Дональд Трамп быстро введет дополнительные пошлины на ее товары, пишет The Telegraph со ссылкой на консалтинговую фирму Capital Economics.

    Британия может столкнуться с рецессией, если президент США Дональд Трамп оперативно введет дополнительные пошлины на британские товары, сообщают «Ведомости» со ссылкой на The Telegraph и консалтинговую фирму Capital Economics.

    Эксперты оценивают ущерб для экономики страны в 0,75% ВВП, что эквивалентно 21,6 млрд фунтов стерлингов.

    «При текущих темпах роста британской экономики в 0,2-0,3% в квартал, если этот удар произойдет сразу, это может спровоцировать рецессию», – подчеркнул главный экономист Capital Economics Пол Дейлс. На фоне подобных угроз мировые рынки отреагировали падением: индекс DAX снизился на 1,5%, CAC 40 – на 1,8%, а бумаги таких автопроизводителей, как BMW, подешевели на 7%. Британский FTSE 100 потерял 0,4%, но его частично поддержал рост акций компаний оборонного и горнодобывающего секторов.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что страна не намерена отвечать на инициативу США зеркальными мерами, назвав Вашингтон «близким союзником». Между тем, 17 января Дональд Трамп объявил о планах ввести с 1 февраля пошлины на товары из ряда европейских стран, включая Британию, из-за их критики заявлений о возможности аннексии Гренландии.

    Еврокомиссия увидела в действиях Трампа угрозу трансатлантическим отношениям, а европейские государства выступили против такой политики, расценив ее как шантаж, не способствующий ни безопасности НАТО, ни ситуации вокруг Гренландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европарламент объявил о намерении остановить торговую сделку с США после введения новых тарифов администрацией Трампа.

    Стармер заявил, что действия США из-за ситуации вокруг Гренландии являются «совершенно неправильными».

    Дональд Трамп ранее ввел пошлины против стран Евросоюза, сославшись на диспут вокруг Гренландии.

    20 января 2026, 21:32 • Новости дня
    FT: Стармер намерен отказаться от участия в «Совете мира» Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Британии Кир Стармер, вероятно, не будет участвовать в «Совете мира» по Газе, о создании которого объявил президент США Дональд Трамп, передает Financial Times.

    Источники FT в правительстве Лондона сообщили, что Стармер обсуждает условия работы совета с союзниками, однако не намерен заключать соглашение об участии, передает РИА «Новости».

    По словам одного из собеседников издания, официальный Лондон продолжает рассматривать этот вопрос. «Но не нужно быть политическим гением, чтобы понять, что платить миллиард долларов из денег налогоплательщиков за место в совете с (президентом России Владимиром) Путиным – это не прокатит», – заявил источник.

    Ранее премьер Армении Пашинян принял приглашение Трампа войти в «Совет мира».

    Президент Франции Эммануэль Макрон отказался войти в этот совет.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин получил от США приглашение вступить в «Совет мира» по Газе.

    21 января 2026, 10:53 • Новости дня
    @ cd.royalnavy.mod.uk

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Британии рассматривают возможность заключения сделки по продаже Type 31 фрегатов Дании на фоне усиления российской активности в Северной Атлантике, пишет Bloomberg.

    Британия ведет переговоры о продаже своих военных кораблей Дании на фоне роста угроз со стороны России в Северной Атлантике, сообщает Bloomberg.

    Обсуждается поставка фрегатов Type 31, которые производит компания Babcock International Group. Ожидается, что министр обороны Британии Джон Хили и его датский коллега Труэльс Лунд Поульсен встретятся в Копенгагене в ближайшую среду.

    Сделка осложняется конкуренцией с Францией: Париж также рассчитывает продать Дании свои корабли и недавно направил фрегат Naval Group SA в Копенгаген. Франция обещает поставить корабли к 2030 году, в то время как Британия делает ставку на совместимость своих фрегатов с техникой Дании и Норвегии, что позволит странам проще патрулировать северные районы.

    Фон переговоров – рост военной активности России в Атлантике и Балтике, в том числе работа разведывательных судов и подозрения в повреждении подводной инфраструктуры – электросетей, телекоммуникаций и газопровода. Помимо вопросов оборонного сотрудничества обсуждаются совместные учения и ускоренные поставки систем ПВО для Украины, чтобы помочь ей противостоять атакам на энергетическую инфраструктуру.

    Переговоры проходят на фоне напряженности между Европой и США: президент Дональд Трамп угрожает применить силу для контроля над Гренландией, если не удастся договориться о ее покупке, а также планирует ввести тарифы на европейские товары. Однако премьер-министр Британии Кир Стармер выразил уверенность, что эти угрозы не будут реализованы.

    Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен после встречи со своей британской коллегой Евой Купер в Лондоне подчеркнул важность демонстрации единства западных стран перед лицом подобных вызовов. Купер заявила в парламенте, что угрозы тарифов со стороны Трампа – «не способ обращаться с союзниками».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия отправила на защиту Гренландии от США 13 солдат.

     Дональд Трамп заявил, что Дания не справится с защитой Гренландии «двумя упряжками».

    Он также объяснил, для чего ему нужна Гренландия.

    21 января 2026, 03:01 • Новости дня
    Британский король Карл III не нашёл времени для встречи с Гарри

    Tекст: Катерина Туманова

    Британский король слишком занят и не встретится с сыном принцем Гарри на этой неделе, несмотря на то, что герцог Сассекский возвращается в Британию для судебного разбирательства.

    Источникам в Букингемском дворце говорят, что король слишком занят и не сможет повидаться с принцем Гарри, который прибудет в Лондон для участия в очередном судебном разбирательстве, пишет Daily Star.

    Его судебный процесс против Associated Newspapers, издателя Daily Mail, начался в Высоком суде в понедельник (19 января). Ожидается, что в четверг (22 января) Гарри выступит со свидетельскими показаниями.

    В настоящее время король находится в Шотландии с королевой Камиллой в Биркхолле. Однако во вторник (20 января) он должен был вернуться в Лондон для лечения от рака. Несмотря на это, инсайдеры утверждают, что он будет слишком занят, чтобы встретиться со своим младшим сыном.

    «Расписание короля говорит о том, что он будет в Шотландии, общаясь с местным сообществом, как и позже на неделе, когда он вернется в Лондон», – заявил источник издания.

    В понедельник 77-летний Чарльз провёл прием в честь предпринимателей, посвященный инвестиционному форуму Шотландии. Ни он, ни Гарри не просили о встрече, и король проинформировал помощников о том, что он ни при каких обстоятельствах не вернется в Лондон раньше времени.

    Как  писала ранее британская Sun, Карл III в апреле должен отправиться в США и принц Гарри хотел бы, чтобы отец побывал в его доме и повидался с внуками, сообщали инсайдеры.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в мае 2025 года принц Гарри заявил о желании наладить отношения с членами королевской семьи после того, как с Меган Маркл покинул страну и отрёкся от статуса. Меры, обеспечивающие безопасность принца Гарри во время его поездок на родину, пересмотрят впервые за шесть лет после его обращения о повторной оценке угроз. В Британии в январе задержали нарушителя на территории дворца принца Уильяма.

    21 января 2026, 11:10 • Новости дня
    Британская армия испытала основной 120-мм ствол нового Challenger 3
    Британская армия испытала основной 120-мм ствол нового Challenger 3
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Британский основной боевой танк Challenger 3 впервые произвел стрельбу из своей новой пушки, испытания прошли на одном из британских полигонов, их проводили с экипажем в башне.

    Разработкой танка занимается совместное предприятие Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL), а орудие – гладкоствольную 120-мм пушку L55A1 – поставляет немецкая Rheinmetall Waffe Munitions, пишет The War Zone.

    Новое орудие способно использовать широкий ассортимент боеприпасов НАТО, включая бронебойные подкалиберные и многоцелевые снаряды, а также потенциально американские M829A4 с сердечником из обедненного урана.

    Перед началом испытаний с экипажем орудие тестировали в дистанционном режиме. Управляющий директор RBSL Ребекка Ричардс пояснила, что успешные стрельбы стали важным этапом в британском танкостроении.

    В Challenger 3 используются однокомпонентные снаряды, что позволяет применять стандартные боеприпасы НАТО, однако из-за их габаритов количество снарядов в боекомплекте уменьшено до 31 против 49 у Challenger 2.

    Боеприпасы размещаются в изолированном отделении башни для повышения выживаемости экипажа. Помимо нового орудия, танк оснащается современным прицельным комплексом Thales Orion и панорамной системой DNGS T3, а также модульной броней нового поколения, которую можно оперативно заменять или усиливать в зависимости от задачи.

    Защиту также усиливает израильский активный комплекс Trophy. Для повышения подвижности внедряются новый двигатель, подвеска и система охлаждения.

    Challenger 3 собирается на заводе RBSL в Телфорде по контракту на сумму более 800 млн фунтов стерлингов. Первый прототип был готов в начале 2024 года. Дальнейшие испытания, включая тесты на надежность и стрельбу, запланированы на конец года.

    Планируется модернизировать 148 танков Challenger 2 до стандарта Challenger 3, включая восемь прототипов. Представители DE&S называют Challenger 3 ключевым элементом британской программы модернизации бронетехники, обещая повышение огневой мощи, живучести и цифровой интеграции.

    Однако другие элементы программы модернизации, в частности БМП Ajax, сопровождаются техническими трудностями. Ранее применение Ajax было приостановлено после того, как десятки военных пожаловались на эффекты шума и вибрации. Эксперты указывают, что взаимодействие Ajax с Challenger 3 вызывает вопросы в рамках новых боевых бригад.

    Сейчас армия Британии планирует сократить численность до 72,5 тыс. человек к 2025 году и внедрить новые бригадные боевые группы, в которые войдут также бронетранспортеры Boxer и вертолеты Apache.

    Несмотря на скромное количество Challenger 3, власти рассчитывают, что эти танки станут цифровым ядром для обмена данными между различными платформами на поле боя. Challenger 2 используется с 1994 года. Он принимал участие в операциях на Балканах и в Ираке.

    Некоторые машины были переданы Украине. С учетом новых угроз, таких как FPV-дроны, НАТО наращивает бронетанковые силы, однако сохраняются вопросы по сервису и готовности Challenger 2, которые могут сказаться и на Challenger 3. Новый танк будет тяжелее при том же уровне мощности двигателя, что может повлиять на мобильность.

    В ноябре сообщалось, что «Ланцеты» в ходе СВО уничтожили более 500 танков ВСУ, в том числе свыше 60 танков НАТО, включая танки Abrams, Leopard 2, Challenger 2.

