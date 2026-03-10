Стало известно о росте заболеваемости COVID-19 в шести регионах России

Tекст: Валерия Городецкая

Увеличение числа заразившихся коронавирусом наблюдается в Новгородской, Саратовской, Самарской и Московской областях, а также в Республике Марий Эл и Приморском крае, передает «Лента.Ру» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Пациенты отмечают, что основные симптомы заболевания включают потерю вкуса и обоняния, слабость, повышение температуры, ломоту в теле. Также часто встречаются отеки слизистой или горла, которые не исчезают после приема обезболивающих и противовирусных препаратов.

В феврале в России выросла заболеваемость ОРВИ и коронавирусом.

В Роспотребнадзоре сообщали, что в России абсолютное большинство новых случаев COVID-19 связано со штаммом XFG, известным как Стратус, который также лидирует по распространенности в мире.