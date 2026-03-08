Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.3 комментария
Украинский дрон убил родителей на глазах детей в Запорожской области
Беспилотник ВСУ ударил по машине с семьей в Запорожской области, убив мужа с женой и тяжело ранив их шестилетнего сына, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
Трагедия произошла в городе Пологи, украинский БПЛА атаковал гражданский автомобиль, пояснил Балицкий в своем Telegram-канале.
В салоне транспортного средства находилась супружеская пара со своими малолетними детьми.
Погибла супружеская пара, находившаяся в машине, в момент атаки там же были их малолетние дети. Шестилетний мальчик получил ранения.
Ребенка экстренно доставили в медицинское учреждение, где врачи борются за его жизнь. Глава региона добавил, что второй мальчик, которому исполнилось два года, не пострадал и временно находится под присмотром полиции.
В 2024 году украинский беспилотник целенаправленно атаковал гражданский автомобиль с детьми в Запорожской области. В 2025 году водитель скорой помощи погиб при ударе дрона в городе Пологи. В том же году жертвами атаки ВСУ на транспортное средство стали подросток и две женщины.