В таких ситуациях, как налет украинских БПЛА на Сочи, русский человек куда больше вопросов имеет к тем, кто запускает дроны по детскому центру «Сириус». И русский человек сначала хочет за это врагу голову открутить. А не государство расшатывать.5 комментариев
Водитель скорой погиб после удара БПЛА в Пологах Запорожской области
Водитель скорой помощи погиб при атаке беспилотника в городе Пологи Запорожской области, ранения получили фельдшер и медсестра, сообщает министерство здравоохранения региона.
Водитель скорой помощи погиб при атаке беспилотника в городе Пологи Запорожской области, передает РИА «Новости».
По информации регионального минздрава, фельдшер и медицинская сестра, находившиеся в машине вместе с погибшим, были ранены. Сейчас они госпитализированы и получают всю необходимую медицинскую помощь.
В министерстве отметили, что медицинская бригада направлялась к пострадавшим от другой атаки беспилотника, когда по их автомобилю был нанесен удар. Ведомство подчеркнуло, что беспилотник атаковал машину скорой прямо во время выполнения вызова.
Ранее при атаке дронов ВСУ на Краснодарский край погибли два человека.