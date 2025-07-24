Водитель скорой погиб после удара БПЛА в Пологах Запорожской области

Tекст: Вера Басилая

Водитель скорой помощи погиб при атаке беспилотника в городе Пологи Запорожской области, передает РИА «Новости».

По информации регионального минздрава, фельдшер и медицинская сестра, находившиеся в машине вместе с погибшим, были ранены. Сейчас они госпитализированы и получают всю необходимую медицинскую помощь.

В министерстве отметили, что медицинская бригада направлялась к пострадавшим от другой атаки беспилотника, когда по их автомобилю был нанесен удар. Ведомство подчеркнуло, что беспилотник атаковал машину скорой прямо во время выполнения вызова.

Ранее при атаке дронов ВСУ на Краснодарский край погибли два человека.