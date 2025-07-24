При атаке дронов ВСУ на Краснодарский край погибли два человека

Tекст: Вера Басилая

В результате атаки украинских беспилотников на Краснодарский край погибли два человека, еще 11 получили ранения, следует из сообщения в Telegram-канале Кондратьева.

Губернатор уточнил, что обе жертвы – женщины, находившиеся в момент падения обломков сбитого дрона на улице Авиационной в Адлерском районе Сочи.

По словам Кондратьева, четверо пострадавших были госпитализированы, среди них сотрудник ДПС, которого экстренно отправят санавиацией в краевую больницу. Остальные пострадавшие получили необходимую помощь амбулаторно, уточнил губернатор.

Он поручил мэру Сочи Андрею Прошунину оказать поддержку семьям погибших и пострадавших. Медицинские службы региона продолжают оставаться в режиме повышенной готовности и готовы при необходимости оперативно оказывать помощь.

Ранее сообщалось. что в Сочи от падения обломков дронов одна женщина погибла.

Минобороны сообщило, что семь дронов нейтрализовали над территорией Краснодарского края.