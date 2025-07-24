В таких ситуациях, как налет украинских БПЛА на Сочи, русский человек куда больше вопросов имеет к тем, кто запускает дроны по детскому центру «Сириус». И русский человек сначала хочет за это врагу голову открутить. А не государство расшатывать.0 комментариев
При атаке дронов ВСУ на Краснодарский край погибли два человека
Число погибших в результате массированной атаки ВСУ на Краснодарский край увеличилось до двух человек, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
В результате атаки украинских беспилотников на Краснодарский край погибли два человека, еще 11 получили ранения, следует из сообщения в Telegram-канале Кондратьева.
Губернатор уточнил, что обе жертвы – женщины, находившиеся в момент падения обломков сбитого дрона на улице Авиационной в Адлерском районе Сочи.
По словам Кондратьева, четверо пострадавших были госпитализированы, среди них сотрудник ДПС, которого экстренно отправят санавиацией в краевую больницу. Остальные пострадавшие получили необходимую помощь амбулаторно, уточнил губернатор.
Он поручил мэру Сочи Андрею Прошунину оказать поддержку семьям погибших и пострадавших. Медицинские службы региона продолжают оставаться в режиме повышенной готовности и готовы при необходимости оперативно оказывать помощь.
Ранее сообщалось. что в Сочи от падения обломков дронов одна женщина погибла.
Минобороны сообщило, что семь дронов нейтрализовали над территорией Краснодарского края.