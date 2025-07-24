Одна женщина погибла, вторая получила ранения в Сочи от падения обломков БПЛА

«АвтоВАЗ» объяснил появление логотипа Renault на деталях Iskra

Tекст: Денис Тельманов

В пресс-службе «АвтоВАЗа» объяснили, что проект Lada Iskra стартовал еще при акционерах из Renault, поэтому часть оснастки и пресс-форм для деталей заказывалась в тот период, передает РИА «Новости».

В компании подчеркнули, что менять логотип на уже изготовленных компонентах нецелесообразно с экономической точки зрения.

«Проект начался еще при французских акционерах и часть оснастки и пресс-форм заказывалась еще в то время. Поэтому там лого «Рено». Перезаказывать новые пресс-формы только ради другого логотипа экономически нецелесообразно. Мы подтверждаем, что в номенклатуре деталей и компонентов, используемых для сборки Iskra, более 90% – это российское производство и поставщики».

Серийное производство Lada Iskra стартовало 19 марта в Тольятти, а продажи начались 20 июля в Москве, Петербурге и Тольятти по цене от 1,25 млн рублей.

Ранее Renault передал свой пакет акций «АвтоВАЗа» государству, но сохранил опцион на выкуп доли в течение шести лет.

Возможность возврата Renault обсуждается при условии соблюдения ряда требований российской стороны, в частности поставки комплектующих и инвестиций.

Президент России Владимир Путин отмечал, что западным компаниям не будут предоставляться преференции при возвращении на рынок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин отметил успехи «АвтоВАЗа» с 2022 года. В стране производят собственные новые модели машин и заменяют компонентную базу, несмотря на действующие ограничения.

Эксперты указывают, что новая Lada Iskra рассчитана на среднего россиянина и доступна по цене до полутора миллионов рублей. Продажи Lada Iskra, которая представлена в трех вариантах кузова по цене от 1,249 млн рублей, стартуют 20 июля 2025 года в Тольятти, Москве и Петербурге.