Самое сложное в политике России в отношении государств бывшего СССР – это четкое определение наших собственных целей: чего мы, собственно говоря, хотим в первую очередь?13 комментариев
Одна женщина погибла, вторая получила ранения в Сочи от падения обломков БПЛА
Две женщины пострадали в Адлерском районе Сочи от падения обломков БПЛА: одна из них погибла на месте, вторая с тяжелыми травмами госпитализирована, сообщили в Telegram-канале Оперативного штаба Краснодарского края.
«В Адлерском районе Сочи в результате падения обломков БПЛА по ул. Авиационной один человек погиб и один получил тяжелые ранения. Это две женщины, которые в момент падения обломков находились на улице. Одна погибла на месте, вторую в тяжелом состоянии госпитализировали», – сказано в сообщении оперштаба.
Там добавили, что на место происшествия прибыли специальные и экстренные службы.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, этой же ночью по нефтебазе на улице Таврической произошло попадание дрона, сообщил глава федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин.