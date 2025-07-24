Самое сложное в политике России в отношении государств бывшего СССР – это четкое определение наших собственных целей: чего мы, собственно говоря, хотим в первую очередь?13 комментариев
Глава ФТ «Сириус» Плишкин сообщил о попадании дрона по нефтебазе
По нефтебазе на улице Таврической произошло попадание дрона, сообщил глава федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин в Telegram-канале.
«Произошло попадание по нефтебазе на улице Таврическая. Прошу воздержаться от поездки на машине и прогулок в том районе. О важных происшествиях буду сообщать», – сообщил он.
Чуть меньше часа до этого Плишкин информировал о работе над регионом сил ПВО.
«Опасность атаки БПЛА сохраняется. Соблюдайте меры предосторожности, не подходите к окнам. О завершении угрозы отдельно сообщу», – написал он около 2.00.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после атаки дронов ВСУ и их уничтожения силами ПВО в районе Геническа Херсонской области возник степной пожар, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.