Глава ФТ «Сириус» Плишкин сообщил о попадании дрона по нефтебазе

Tекст: Ирма Каплан

«Произошло попадание по нефтебазе на улице Таврическая. Прошу воздержаться от поездки на машине и прогулок в том районе. О важных происшествиях буду сообщать», – сообщил он.

Чуть меньше часа до этого Плишкин информировал о работе над регионом сил ПВО.

«Опасность атаки БПЛА сохраняется. Соблюдайте меры предосторожности, не подходите к окнам. О завершении угрозы отдельно сообщу», – написал он около 2.00.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после атаки дронов ВСУ и их уничтожения силами ПВО в районе Геническа Херсонской области возник степной пожар, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.



