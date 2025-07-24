Самое сложное в политике России в отношении государств бывшего СССР – это четкое определение наших собственных целей: чего мы, собственно говоря, хотим в первую очередь?13 комментариев
Сальдо сообщил о степных пожарах после атаки дронов ВСУ на Геническ
После атаки дронов ВСУ и их уничтожения силами ПВО в районе Геническа Херсонской области возник степной пожар, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Противник атакует Геническ. Выехал на место падения сбитого БПЛА с начальником ГУ МЧС России по Херсонской области Саварбеком Даурбековым. Сотрудники МЧС локализуют возгорание. Предварительно, жертв нет», – написал он в Telegram-канале.
По информации ТАСС, возгорание произошло в районе села Счастливцево на Арабатской стрелке и не затронуло строения.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, при атаке украинского беспилотника на частный автобус в Голопристанском округе Херсонской области погибли три мирных жителя.