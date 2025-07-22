При ударе дрона в Херсонской области погибли три человека

Эксперт оценил план Британии «вооружить» Украину за 50 дней

Эксперт Кнутов: План Британии «вооружить» Украину за 50 дней не остановит наступление России

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Перед Европой и Украиной стоит задача активного сдерживания России на фронте в течение 50 дней с начала так называемого ультиматума президента США Дональда Трампа. Брюссель и Киев надеются, что по истечении этого времени что-то изменится, а Вашингтон сделает шаг в поддержку «партии войны» – сторонников эскалации конфликта», – пояснил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

«Для этого Великобритания собирается поставить Украине вооружений на 170 млн евро, выделяемые Германией. По моей оценке, в этот пакет могут войти прежде всего британские переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak, предназначенные для поражения низколетящих вертолетов, самолетов и дронов. Таким образом ВСУ планируют противостоять нашим БПЛА «Герань», – детализировал эксперт.

«Также, полагаю, в эту поставку будут включены ракеты для ЗРК Patriot, которыми усилят Киев, отчасти Харьков, Одессу и Ильичевск. Кроме того, речь пойдет о нескольких сотнях артиллерийских стволов, которые довольно быстро изнашиваются, особенно в нынешних условиях интенсивных боевых действий. Помимо этого, за 50 дней на Украину будут отгружены несколько установок РЭБ», – указал собеседник.

«Но основной упор будет делаться на дроны. ВСУ применяют новую тактику – создание зон, контролируемых беспилотниками, на тех направлениях, где мы быстрее всего продвигаемся. Особое внимание оппоненты будут уделять попыткам сдерживания российского наступления возле Красного Лимана, в районе Часова Яра, а также около Купянска», – считает он.

«Лондон активно помогает Киеву безэкипажными катерами, а SAS обучает бойцов ВСУ проведению операций. Поэтому я не исключаю, что в эти 50 дней противник предпримет и контратаки или диверсии против Крымского моста», – допустил эксперт.

«Исходя из всего вышесказанного, полагаю, что эти 170 млн евро – только первый транш на 50-дневное усиление ВСУ, а о следующих будет объявлено в ближайшее время. Помимо этого, мы видим, что внутри НАТО начинает формироваться свой альянс из наиболее крупных европейских государств. Но Париж не торопится финансировать этот проект, поскольку хочет, чтобы союзники закупали франко-итальянские ЗРК SAMP/T», – продолжил аналитик.

«Что касается Германии, то ее экономика идет на спад, и канцлер ФРГ Фридрих Мерц хочет оживить ее с помощью военного кейнсианства. Это концепция, предполагающая наращивание ВПК в качестве инструмента стимулирования экономического роста. А Украина в данном случае – самый лучший рынок», – напомнил собеседник.

«Вероятно, эта тактика Брюсселя и Киева могла бы сдержать российский натиск, если бы наш Генштаб не планировал операции наперед. Думаю, военно-политическое руководство России также проведет усиление войск на фронте», – продолжил спикер.

«Кроме того, мы используем тактику пробных ударов по всей линии боевого соприкосновения с последующими прорывами в тех местах, где противник показывает слабину. У ВСУ нет возможности поступать зеркально, поэтому, уверен, что в эти 50 дней наше наступление продолжится», – резюмировал Кнутов.

Ранее газета Telegraph сообщила, что министр обороны Британии Джон Хили в понедельник на встрече контактной группы по обороне Украины (UDCG) призовет к «50-дневной кампании» по вооружению украинских сил. Ожидается также, что на саммите будут приняты дополнительные обязательства: Берлин и Лондон договорятся о закупке дополнительных зенитных ракет для Киева на 170 млн евро, выделяемые ФРГ.

Сообщается, что поставки являются частью обязательств участников UDCG потратить 700 млн фунтов стерлингов на ПВО и артиллерийские боеприпасы для Украины в этом году, наряду с закупками большего количества беспилотников.

Ранее Трамп заявил, что если Москва и Киев не достигнут урегулирования конфликта, США введут против России новые санкции – вторичные 100-процентные пошлины. В свою очередь сенатор Линдси Грэм (внесен в реестр террористов и экстремистов) пригрозил Москве «кувалдой».

МИД России заявил о неприемлемости попыток Трампа выставлять Москве ультиматумы, а замглавы Совбеза Дмитрий Медведев назвал обращение главы Белого дома «театральным». Эксперты же указывали, что это, наоборот, «дает возможность России занять лучший плацдарм на фронте». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как США уперлись в киевский тупик.