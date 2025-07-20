Не нужно обращать внимание на эти короткие видео с Патриков, где жертвы пластической хирургии рассказывают, сколько, по их мнению, должен зарабатывать мужчина, чтобы они пошли с ним на свидание. Нисколько не должен.5 комментариев
В Шебекино женщина пострадала в результате атаки беспилотника
Мирная жительница пострадала в результате подрыва украинского FPV-дрона в городе Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Гладков в своем Telegram-канале уточнил, что «в городе Шебекино FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно. Женщина самостоятельно обратилась в больницу, где медики диагностировали у неё баротравму и сотрясение головного мозга».
Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь, она продолжит лечение амбулаторно. В результате взрыва также была повреждена балконная панель в одной из квартир многоквартирного дома. Оперативные службы ликвидируют последствия происшествия.
Ранее в селе Смородино в Белгородской области после сброса взрывного устройства с беспилотника на частный дом погибла женщина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотников на Белгород погиб один мирный житель. Пострадали шесть человек. В селе Прицепиловка Корочанского района мужчина госпитализирован с ожогами рук и ног после атаки дрона.