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    23 комментария
    Дмитрий Бавырин Дмитрий Бавырин Макрон умудрился проиграть даже Азербайджану

    Не бывает таких французов, которых в критической ситуации не предали бы другие французы, а все президентство Макрона – это нескончаемая критическая ситуация.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Система господдержки настраивается на инновационность

    Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.

    5 комментариев
    17 июля 2025, 00:49 • Новости дня

    Ряд российских регионов подвергся атакам украинских БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские беспилотники атаковали Белгородскую, Орловскую, Брянскую и Воронежскую области. В Белгородской области пострадал мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в селе Прицепиловка Корочанского района, начался пожар. Мужчина госпитализирован с ожогами рук и ног, сообщил Гладков в Telegram.

    Кроме того, он сообщил, что число пострадавших в результате атаки беспилотников на Белгород увеличилось до шести человек, они доставлены в больницы.

    Минобороны России сообщило в Telegram, что с 23.00 до 23.30 мск один украинский БПЛА самолетного типа был сбит над территорией Орловской области, еще семь – над территорией Брянской области.

    Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что никто не пострадал.

    Несколько БПЛА сбиты над Воронежем. Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram, что пострадавших нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотников на Белгород погиб мирный житель.

    16 июля 2025, 01:01 • Новости дня
    Сенатор Грэм посоветовал спросить Иран, что будет с Россией через 50 дней
    Сенатор Грэм посоветовал спросить Иран, что будет с Россией через 50 дней
    @ Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Внесенный в России в список экстремистов и террористов американский сенатор Линдси Грэм заявил, что иранский аятолла Хаменеи может ответить всем колеблющимся о том, что будет с Россией на 51-й день с того момента, как президент США Дональд Трамп начал отсчет дней до заключения сделки по Украине.

    По словам Грэма, заявление Трампа о поставках американского оружия, оплаченного европейцами, на Украину через НАТО стало приятной новостью, но не менее важным стало его заявление о 100-процентных пошлинах для стран, покупающих дешевую российскую нефть, если боевые действия не прекратятся через 50 дней.

    Грэм отметил, что эта мера ударит Россию по самому больному месту.

    «Если Путин и другие гадают, что произойдет на 51-й день, я бы посоветовал им обратиться к аятолле. Будь я страной, покупающей дешевую российскую нефть и поддерживающей военную машину Путина, я бы поверил президенту Трампу на слово», – написал американский сенатор в соцсети Х.

    На ваш взгляд
    На Ваш взгляд «важное заявление» Дональда Трампа в адрес России – это:



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    16 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сенатор Линдси Грэм (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) имеет на президента Трампа значительное влияние, о чем говорит хотя бы тот факт, что первый настоял на авиаударах по Ирану ради умаления ядерных амбиций исламской республики.

    Также Грэм заявил, что законопроект о новых санкциях против России получил поддержку президента Дональда Трампа.

    Комментарии (78)
    16 июля 2025, 11:34 • Новости дня
    В Германии оценили отказ Франции покупать американское оружие для Украины

    Политолог Рар: Между Берлином и Парижем возник идейный спор из-за военной помощи Украине

    В Германии оценили отказ Франции покупать американское оружие для Украины
    @ IMAGO/Fotostand/Reuhl/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Пока во Франции призывают создать европейский ВПК, ФРГ закупает у Штатов оружие для Украины. В Берлине полагают, что независимость Европы может и подождать, когда речь идет о вооружении Киева, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее Париж отказался участвовать в закупке оружия для Украины. Между тем Дональд Трамп сообщил, что ракеты для ЗРК Patriot уже отправлены ВСУ через Германию.

    «Как только началась дискуссия о милитаризации Европы, Франция заняла позицию, согласно которой континент должен приобрести полную самостоятельность в военном производстве и независимость от США в этой сфере. Другими словами, ВПК на территории Старого Света, считают в Париже, должен быть исключительно европейским», – напомнил немецкий политолог Александр Рар.

    Иной точки зрения придерживается Германия, добавил собеседник. «Берлин полагает, что на построение военно-промышленного комплекса Европы и пополнение складов вооружений уйдет слишком много времени, которого у европейцев просто нет. Ведь им приходится немедленно вооружать Украину», – уточнил эксперт.

    «Кроме того, ФРГ видит, что европейская промышленность оказывается не очень поворотливой в части милитаризации экономики. На эти цели необходимы не только годы, но и много денег. Поэтому немецкие власти сейчас станут искать поддержку среди европейских стран, чтобы закупать в США оружие для срочной поддержки Украины», – продолжил Рар.

    По его мнению, Берлин получит помощь от стран Северной Европы, но не в полной мере. Ключевая нагрузка придется на ФРГ. «Основную сумму, которую потребовал Дональд Трамп за производство вооружения, должна будет внести Германия из своих займов», – считает политолог. Между тем идейный спор между Парижем и Берлином говорит о многом, указал собеседник.

    «Германия – в отличие от Франции – в вопросах обороны Европы по-прежнему ставит только на «защиту» США. Фридрих Мерц считает, что закупкой оружия повернул Трампа на курс «непримиримости» с Россией. По его мнению, цель немедленного вооружения Украины оправдывает все средства и затраты – вплоть до того, что независимость континента может подождать», – подчеркнул эксперт.

    На этом фоне примечателен тот факт, что ФРГ отправляет Киеву свои ракеты для ЗРК Patriot. Это связано с двумя моментами: «Немецкое руководство полагает, что угроза потери украинских территорий выше, чем нападение России на Германию. Кроме того, Берлин не собирается напрямую лезть в военный конфликт с Москвой», – отметил спикер.

    «Мне кажется, что, в отличие от трезвых американцев, Германия считает, что нужно вооружить Украину «до зубов», и тогда она победит на поле боя, – рассуждает аналитик. – При этом тактика Владимира Зеленского с самого начала состояла в том, чтобы втянуть НАТО в войну с Россией. Это был его единственный шанс устоять».

    «Запад все эти годы отказывал Зеленскому в этом, избегая стать прямым участником военного конфликта. На сегодняшний день он, похоже, заручается все большей поддержкой Мерца, который по разным причинам не боится сильнее втягиваться в военный конфликт. Но я думаю, что немцы все же не станут переходить «красные линии», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что Париж не намерен участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева. По информации Politico, французские власти хотят стимулировать собственное производство вооружений и поддержать европейских производителей.

    Президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно призывал страны Европы отдавать предпочтение закупкам у местных компаний, чтобы укрепить оборонную промышленность континента. «По этой причине Париж не присоединится к инициативе по закупке американского оружия», – говорится в материале.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что ракеты для комплексов Patriot уже отправляются на Украину с территории Германии. Берлин будет восполнять свои запасы самостоятельно. «И во всех случаях Штатам все будет полностью возмещено», – сказал глава Белого дома.

    Напомним, в понедельник американский лидер пообещал возобновить поставки оружия Киеву за счет союзников по НАТО. В частности, Трамп сообщил о планах направить Украине 17 комплексов Patriot в ближайшее время.

    Заместитель начальника ГУР украинского Минобороны Вадим Скибицкий признался: в Киеве не поняли, что имел в виду Трамп. «17 – это огромное число, если мы говорим о батареях. Если речь о пусковых установках, то это возможно», – сказал он. Как отмечало агентство Bloomberg, каждая батарея Patriot стоит около одного млрд долларов, а ракетная система – около четырех млн долларов.

    Отметим, спустя несколько часов после заявления Трампа Борис Писториус встретился с Питом Хегсетом. Немецкий министр обороны заявил, что Берлин и Вашингтон договорились о покупке двух систем ПВО Patriot. По словам министра обороны Германии, он договорился с главой Пентагона «быстро и тихо» решать любые вопросы по этой сделке. Газета ВЗГЛЯД писала, что ЕС и Украина уткнулись в дефицит ЗРК Patriot.

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    16 июля 2025, 19:29 • Видео
    Израиль опять напал. Теперь на Сирию

    Израиль дважды за день нанес удары по генштабу сирийской армии в Дамаске. Параллельно к Голанским высотам перебрасываются войска. Официальная причина новой войны – попытка предотвратить геноцид. И доля правды в этом есть.

    Комментарии (0)
    16 июля 2025, 01:17 • Новости дня
    Генсек НАТО пригрозил трем странам за бизнес с Россией
    Генсек НАТО пригрозил трем странам за бизнес с Россией
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил в среду, что такие страны, как Бразилия, Китай и Индия, могут серьезно пострадать от вторичных санкций, если продолжат вести бизнес с Россией.

    Рютте сделал это заявление на встрече с сенаторами Конгресса США на следующий день после того, как президент Дональд Трамп объявил о новых поставках оружия Украине и пригрозил «жесткими» вторичными пошлинами в размере 100% для покупателей российской экспортной продукции, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение.

    «Я призываю эти три страны, особенно если вы живете в Пекине, Дели или являетесь президентом Бразилии, обратить на это внимание, потому что это может ударить ваc очень сильно. Поэтому, пожалуйста, позвоните Владимиру Путину и скажите ему, что ему нужно серьезно отнестись к мирным переговорам, иначе это серьезно ударит по Бразилии, Индии и Китаю», – цитирует Рютте агентство Reuters.

    Сенатор США от Республиканской партии Том Тиллис похвалил Трампа за объявление о таких шагах, но заявил, что 50-дневная задержка его «беспокоит».

    Он выразил обеспокоенность тем, что Россия попытается использовать 50 дней для победы или для того, чтобы занять более выгодную позицию на переговорах о мирном соглашении».

    «Поэтому нам следует взглянуть на нынешнее состояние Украины и сказать: что бы вы ни делали в течение следующих 50 дней, любые ваши достижения исключены из списка», – добавил он.

    Рютте отметил, что Европа найдет средства, чтобы обеспечить Украине наилучшую из возможных позиций на переговорах. В соответствии с соглашением, США теперь будут «массированно» поставлять Украине оружие, «не только ПВО, но и ракеты, и боеприпасы, за которые платят европейцы».

    На вопрос, обсуждается ли поставка ракет большой дальности для Украины, Рютте ответил: «Это как оборонительное, так и наступательное оружие. То есть, есть все виды оружия, но вчера мы не обсуждали это подробно с президентом».

    Над этим сейчас работают Пентагон и верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе совместно с украинцами, ответил он.

    На ваш взгляд
    На Ваш взгляд «важное заявление» Дональда Трампа в адрес России – это:



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    16 комментариев

    Напомним, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    Как писала ранее газета  ВЗГЛЯД, Москва хотела бы разобраться в смысле заявления Трампа о 50 днях, необходимых для урегулирования ситуации на Украине.

    Комментарии (15)
    16 июля 2025, 13:05 • Новости дня
    Трамп рассказал о позиции жены Мелании по конфликту на Украине
    Трамп рассказал о позиции жены Мелании по конфликту на Украине
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его супруга Мелания повлияла на ужесточение позиции Белого дома по поддержке на Украине, но она придерживается нейтральных взглядов на украинский конфликт, желая прекращения гибели людей, сообщает The New York Post.

    Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции заявил, что решение ужесточить подход к России по вопросу Украины было частично обусловлено мнением его супруги, передает New York Post.

    По его словам, Мелания Трамп неоднократно указывала ему на то, что российский лидер регулярно «дает пустые обещания» во время обсуждения мирных инициатив.

    Дональд Трамп отметил: «Она очень умна. Она очень нейтральна. Она как я: хотела бы, чтобы люди перестали умирать».

    Трамп подчеркнул, что его собственная позиция совпадает с мнением супруги.

    В Киеве жители города выразили восхищение позицией Мелании Трамп, отмечая ее славянское происхождение и желание прекратить войну. «Она против войны. И она не хочет, чтобы славяне умирали. И она хочет помочь как-то», – заявил местный житель Сергей Тарута. Его поддержала Юлия Шевченко, отметив, что Мелания, несмотря на годы за границей, «может делать выводы о россиянах».

    В соцсетях украинцы распространили мемы и публикации, в которых Мелания изображается героем и влиятельной фигурой. Также ее называют «Агентом Мелания Трампенко» и изображают с украинской символикой на одежде.

    Ранее Мелания Трамп оказала значительное влияние на позицию президента США в вопросе военной поддержки Киева.

    Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о договоренности между США и НАТО по поставкам вооружения на Украину за счет европейских стран.

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    16 июля 2025, 12:49 • Новости дня
    Ряд стран ЕС отказался покупать оружие у США для Украины

    Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались покупать оружие США для Украины

    Ряд стран ЕС отказался покупать оружие у США для Украины
    @ Alexandros Michailidis/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались от закупок американского оружия для Украины, сославшись на финансирование и поддержку местной промышленности, сообщает Politico.

    Франция выступила против инициативы Вашингтона, а президент страны Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает развитие собственной оборонной промышленности, и призвал другие страны Европы последовать примеру Франции. По информации Politico, Париж рассчитывает на увеличение роли местных производителей, передает РИА «Новости».

    Италия отказалась участвовать в проекте США из-за финансовых ограничений. Газета Stampa уточнила, что итальянские власти не последуют примеру Германии, которая готовится закупать у США системы Patriot для Украины.

    Чехия также не станет участвовать в замысле США. Премьер-министр Петр Фиала заявил, что Прага сосредоточится на других формах поддержки, таких как инициатива по поставкам боеприпасов.

    Венгрия стала еще одной страной, отказавшейся от участия. Министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил, что Будапешт не намерен финансировать подобные поставки.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о договоренности между США и НАТО по поставкам вооружения на Украину за счет европейских государств.

    Европейские страны увеличили закупки вооружений у собственных производителей.

    Франция отказалась участвовать в совместной закупке оружия для Украины, чтобы поддержать свое производство вооружений.

    В Германии оценили отказ Франции от покупки американского оружия для поставок на Украину. Кремль заявил о наличии разногласий в Европе по поводу оплаты вооружений для Украины.

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    16 июля 2025, 08:44 • Новости дня
    Politico: Париж отказался участвовать в закупке оружия для Украины
    Politico: Париж отказался участвовать в закупке оружия для Украины
    @ Natacha Pisarenko/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Французская сторона отказалась поддержать американскую инициативу по закупке вооружений для киевского режима, об этом сообщили осведомленные французские источники.

    Франция не была упомянута среди стран, готовых присоединиться к этой программе, во время встречи генерального секретаря НАТО Марка Рютте и президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Источники издания пояснили, что французские власти хотят стимулировать собственное производство вооружений и поддержать европейских производителей.

    Президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно призывал страны Европы отдавать предпочтение закупкам у местных компаний, чтобы укрепить оборонную промышленность континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что ракеты для комплексов Patriot уже отправляются на Украину с территории Германии. Берлин будет восполнять свои запасы самостоятельно.

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    16 июля 2025, 11:22 • Новости дня
    Зеленский заявил о «готовности действовать» в случае получения дальнобойного оружия
    Зеленский заявил о «готовности действовать» в случае получения дальнобойного оружия
    @ capitalpictures/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности Киева действовать, если страна получит дальнобойное оружие, сообщает Newsmax.

    В интервью телеканалу Newsmax Зеленский заявил, что Киев готов начать активные действия в случае поступления дальнобойного оружия, передает ТАСС.

    По его словам, «мы готовы к действиям, демонстрировать силу».

    Зеленский уточнил, что украинская сторона «не обязательно» воспользуется новым вооружением, однако его наличие должно стать фактором сдерживания для Москвы.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские поставки вооружений Киеву продолжатся только при условии финансирования со стороны Европы, а координировать процесс будет НАТО.

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что глава киевского режима Владимир Зеленский не должен целиться по Москве.

    Ранее Financial Times сообщала, что в разговоре с Зеленским Трамп обсуждал возможность поставок Украине дополнительных ракет ATACMS большой дальности.

    Администрация США опровергла заявления о поддержке Трампом ударов по Москве и Петербургу.

    Кремль назвал не новыми публикации о возможных ударах по Москве.

    Комментарии (9)
    16 июля 2025, 10:39 • Новости дня
    Подсчитан объем военной помощи США для Украины с 2014 года

    NYT: США за 11 лет передали Украине военную помощь на сумму более 67 млрд долларов

    Подсчитан объем военной помощи США для Украины с 2014 года
    @ U.S. Air Force/dvidshub.net

    Tекст: Алексей Дегтярев

    С 2014 года Вашингтон предоставляет Киеву оружие и средства на закупки, включая поставки через программу президентского вывода и другие механизмы, общая сумма составила свыше 67 млрд долларов, подсчитали в New York Post.

    США начали оказывать военную помощь Украине еще при администрации Барака Обамы после событий 2014 года, пишет New York Times.

    На ранних этапах речь шла о нелетальной поддержке, а с 2017 года при первом сроке Дональда Трампа Киеву начали поставлять противотанковые ракеты Javelin. Перед полномасштабным конфликтом на Украине Вашингтон уже отправил тысячи Javelin и комплексы Stinger.

    С 2022 года администрация Байдена выделила Украине 33,8 млрд долларов вооружений со складов Пентагона и еще 33,2 млрд долларов на закупки техники у американских производителей. Первая партия оружия по президентской программе вывода была отправлена в августе 2021 года.

    Новая схема, предложенная Трампом, подразумевает продажу оружия странам НАТО с целью последующей передачи Украине либо замещения их собственных запасов. После возвращения Трампа в Белый дом поставки из США были приостановлены, а руководство международной координационной группы перешло к Британии.

    США передали Украине широкий спектр техники: системы ПВО, танки, бронированные машины, артиллерию, авиационные боеприпасы, мины и стрелковое оружие. Точные объемы некоторых видов вооружений не раскрываются, однако Пентагон сообщил о поставке трех миллионов 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на апрель 2024 года.

    Помимо военной, США предоставили почти 1 млрд долларов на программы обучения и поставки оборудования, а также направляли гуманитарные грузы, включая медтехнику и средства для разминирования. Киев продолжает настаивать на острой необходимости дополнительных средств ПВО, в частности, ракетных комплексов Patriot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что ракеты для систем Patriot уже отправляются на Украину из Германии. Берлин будет восполнять свои запасы самостоятельно.

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    16 июля 2025, 05:21 • Новости дня
    Экс-ефрейтор из Челябинска передавал данные кураторам из ВСУ безвозмездно

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывший военный из Челябинска Антон Хожаев (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) передавал секретные списки российских военнослужащих кураторам из ВСУ на безвозмездной основе, называя себя идейным, рассказали в правоохранительных органах.

    «Фотографии списка личного состава российских подразделений, где ефрейтор Хожаев выполнял боевые задачи, отправлялись им с мобильного устройства куратору на Украине. За эту информацию фигурант не требовал от ВСУ денежного вознаграждения, гонорара, называл себя идейным», – рассказал ТАСС источник из правоохранительных органов.

    Антона Хожаева в 2023 году задержали при попытке перейти на территорию противника для вступления в запрещенную в России террористическую организацию «Легион «Свобода России».

    Как установило следствие, за фотографии стратегически важной информации, включая российскую технику, склады с продовольствием и вооружением, он получил от украинских спецслужб два денежных перевода на сумму 30 и 50 долларов.

    Хожаеву предъявлены обвинения по нескольким уголовным статьям, включая попытку госизмены, дезертирство и попытку участия в деятельности террористической организации. Хожаев признал факты, но не согласился, что совершил преступление.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, гособвинение запросило назначить бывшему служащему Хожаеву из Челябинска наказание в виде 24 лет лишения свободы по делу о передаче украинским военным фото с российской военной техникой.

    Комментарии (10)
    16 июля 2025, 15:35 • Новости дня
    Рада разрешила служить в армии украинцам старше 60 лет
    Рада разрешила служить в армии украинцам старше 60 лет
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Закон о возможности прохождения контрактной службы для граждан, достигших возраста 60 лет, был окончательно принят Верховной радой Украины.

    По словам депутата Ирины Геращенко, документ поддержали 306 парламентариев, что позволяет мужчинам и женщинам, желающим и способным служить, заключать новые контракты, передает ТАСС.

    Она отметила, что в законе нечетко указано, кто будет согласовывать кандидатуры, что может привести к злоупотреблениям и выборочному отбору. Эти вопросы и процедуры должны быть детализированы в подзаконных актах в течение трех месяцев после вступления закона в силу.

    Контракт предусматривает испытательный срок два месяца. На период военного положения срок службы по такому контракту составит год с возможностью дальнейшего продления. Закон не ограничивает максимальный возраст пребывания на службе для этих лиц.

    В апреле в Раде призвали разрешить украинцам старше 60 лет служить в ВСУ.

    Ранее кабинет министров Украины предложил пересмотреть возраст студентов профтехучилищ, дающий право на отсрочку от призыва, на фоне роста числа мужчин старше 25 лет.

    Пленный украинский военнослужащий рассказывал о принуждении 18-летних украинцев к контрактной службе.

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    16 июля 2025, 21:40 • Новости дня
    Гладков показал надписи на крыльях сбитого над Белгородской областью дрона ВСУ

    Гладков опубликовал видео сбития одного из дронов ВСУ в Белгородской области

    Гладков показал надписи на крыльях сбитого над Белгородской областью дрона ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил опасность атаки дронами ВСУ на всей территории региона и показал момент сбития одного из беспилотников.

    Чуть ранее жительница села Новая Таволжанка оказалась тяжело ранена после обстрела, получив открытый перелом бедра и проникающее ранение груди, сообщил Гладков в Telegram.

    Пострадавшую эвакуировали бойцы самообороны и передали бригаде скорой помощи, после чего она была доставлена в Шебекинскую центральную районную больницу. Медики оказывают ей всю необходимую помощь. В результате прилета снаряда также повреждены остекление, фасад и ограждение частного дома.

    Губернатор опубликовал видео сбития одного дронов. «Хочу обратить ваше внимание на надпись, которую нанес враг на крыло: "С любовью для жителей Белгорода". Еще одно доказательство, что цель ВСУ – террор», – написал Гладков.

    Глава региона поблагодарил бойцов группировки войск «Север» за слаженную работу и поражения вражеских БПЛА.

    Ранее в среду в результате атак ВСУ в Белгородской области пострадал мирный житель.

    Комментарии (0)
    16 июля 2025, 08:31 • Новости дня
    Трамп заявил о начале поставок ракет для Patriot на Украину из Германии
    Трамп заявил о начале поставок ракет для Patriot на Украину из Германии
    @ Spc. Jared Simmons/U.S. Army/dvidshub.net

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что ракеты для систем Patriot уже отправляются на Украину из Германии, Берлин будет восполнять свои запасы самостоятельно.

    По словам Трампа, ракеты для зенитных комплексов Patriot уже начали отправлять на Украину, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что поставки организованы через Германию, которая впоследствии восполнит свой арсенал, а США, как подчеркнул политик, «получают полную оплату» за эти вооружения.

    Россия неоднократно выступала против передачи западных вооружений на Украину, указывая, что такие действия препятствуют мирному урегулированию и фактически вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров ранее подчеркивал, что любые грузы с оружием для Украины рассматриваются как возможные законные цели для российских военных.

    В Кремле также отмечали, что продолжение поставок оружия Украине со стороны стран Запада лишь усугубляет ситуацию и препятствует началу переговоров, создавая дополнительные риски дальнейшей эскалации.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина вскоре получит 17 систем Patriot от страны, которой они сейчас не нужны.

    Министр обороны Германии Борис Писториус призвал не строить иллюзий относительно поставок этих систем на Украину.

    Министерство обороны США не смогло разъяснить, что именно имел в виду Трамп, говоря о передаче 17 комплексов Patriot.

    Украинская сторона также не смогла понять, что имел в виду Дональд Трамп.

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    16 июля 2025, 15:07 • Новости дня
    Минобороны объявило о выходе к новому участку границы с Днепропетровской областью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные заняли село Новохатское в ДНР, получив возможность выйти к участку границы республики с Днепропетровской областью, сообщили в Минобороны.

    В ведомстве уточнили, что штурмовые подразделения закрепились в населенном пункте и вытеснили украинских военных, благодаря чему российские силы получили выход к новому участку границы республики с Днепропетровской областью, передает РИА «Новости».

    После зачистки зданий и сооружений на территории села российские военнослужащие установили государственные флаги, инженерные группы приступили к разминированию как самого населенного пункта, так и прилегающей территории.

    В Минобороны добавили, что подразделения группировки войск «Восток» продолжают успешное наступление и улучшают свои тактические позиции на Южно-Донецком направлении.

    Напомним, российские войска освободили Новохатское на западе ДНР. Накануне ВС России освободили Воскресенку и Петровку в ДНР.

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    16 июля 2025, 12:21 • Новости дня
    Российские войска освободили Новохатское на западе ДНР
    Российские войска освободили Новохатское на западе ДНР
    @ @mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» в результате наступления освободили Новохатское в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты около Вольного Поля, Новополя в ДНР и Темировки в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, бронемашину, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка и десантно-штурмового полка ВСУ рядом с Кондратовкой, Битицей и Варачино в Сумской области.

    На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Волчанска и Чугуновки в Харьковской области.

    ВСУ при этом потеряли до 180 военнослужащих, три бронемашины, три артиллерийских орудия. Уничтожены четыре склада с материальными средствами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах Богуславки, Петровки, Купянска и Дружелюбовки в Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили более 220 военнослужащих и два артиллерийских орудия. Уничтожены две станции РЭБ и пять складов с боеприпасами.

    Между тем подразделения Южной группировки продолжили наступательные действия, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны у Плещеевки, Северска, Иванополья, Новоселовки и Дроновки в ДНР.

    Противник при этом потерял до 160 военнослужащих и три артиллерийских орудия. Уничтожены три склада с боеприпасами и склад горючего.

    Подразделения группировки «Центр» продолжали наступление вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны поблизости от Новоэкономического, Яблоновки, Муравки, Петровского, Степановки, Никаноровки и Новопавловки в ДНР.

    При этом потери украинских вооруженных формирований составили до 425 военнослужащих, две бронемашины и три артиллерийских орудия.

    А подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны около Каменского в Запорожской области и Очакова в Николаевской области. Были уничтожены до 70 военнослужащих, восемь станций РЭБ, пять складов с боеприпасами и склад материальных средств, перечислили в Минобороны.

    Ранее сообщалось что российские подразделения освободили село Новохатское в ДНР и получили выход к новому участку границы с Днепропетровской областью.

    Накануне российские войска освободили Воскресенку и Петровку в ДНР. Днем ранее они освободили запорожскую Малиновку и Маяк в ДНР. А до этого освободили Николаевку и Карла Маркса в ДНР.

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    16 июля 2025, 21:50 • Новости дня
    Названа подконтрольная Юлии Тимошенко бригада ВСУ

    Силовики сообщили о подконтрольности 14-й бригады ВСУ Тимошенко

    Названа подконтрольная Юлии Тимошенко бригада ВСУ
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко получила фактический контроль над 14-й механизированной бригадой украинской армии благодаря лояльности командования бригады.

    Информацию о том, что Юлия Тимошенко владеет 14-й механизированной бригадой ВСУ, сообщили российские силовые структуры, передает ТАСС.

    По их словам, большинство командного состава этого подразделения лояльно относится к партии «Батьковщина» и лично к Тимошенко. Представитель силовых структур отметил: «Все политические партии на Украине поделили между собой электорат ВСУ, и даже сравнительно «небоевая» Юлия Тимошенко имеет в распоряжении лояльную 14-ю механизированную бригаду, многие в командовании которой поддерживают «Батьковщину».

    Собеседник добавил, что недавнее выделение дополнительных 412 млрд гривен на нужды ВСУ вызвало резонанс в украинских СМИ, однако это решение не стало чем-то необычным. По его утверждению, финансирование армии осуществлялось в кредит при одобрении западных кураторов Киева, а депутаты лишь формально поддержали данную меру.

    Он также подчеркнул, что суть новости заключается в процессе голосования в Верховной раде: между различными партиями началась потасовка, каждая из которых пыталась приписать себе заслуги в привлечении новых средств и требовала направить их на обеспечения «своих» вооруженных формирований.

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