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Захарова раскрыла истинную цель запроса Германии на встречу с Лавровым
Захарова: Вадефуль запросил встречу с Лавровым для спасения рейтинга Мерца
Представитель МИД России Мария Захарова объяснила просьбу немецкого министра иностранных дел Йоханна Вадефуля о переговорах с российской стороной попыткой повысить популярность канцлера ФРГ Фридриха Мерца.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что инициатива главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке продиктована внутриполитическими мотивами, передает ТАСС.
«У меня есть предположение, что эти переговоры, которые они запросили и которые обернулись вот этим зачитыванием текста по бумажке, нужны были только для того, чтобы каким-то образом продемонстрировать немцам некую активность», – заявила дипломат в телеэфире.
Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что подобные действия направлены на демонстрацию дипломатической работы официального Берлина. По ее словам, главной целью было поддержать снижающиеся показатели популярности немецкого канцлера Фридриха Мерца среди избирателей.
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