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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Пределы германского милитаризма определяет внешняя сила

    Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

    98 комментариев
    27 сентября 2026, 15:07 • Новости дня

    Рар: Европу будут вынуждать к переговорам с Россией

    Рар: Европу будут вынуждать к переговорам с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Германия опасается, что на предстоящем саммите G20 во Флориде давление на европейские страны с требованием начать переговоры с Россией по Украине может усилиться, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. По его словам, именно поэтому Берлин пытается заранее «зондировать почву» для возможного возобновления переговоров с Москвой. Ранее состоялась встреча глав МИД России и Германии Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля.

    «В немецком правительстве поняли, что приглашением Владимира Путина на саммит G20 во Флориде США открыли новое окно для дипломатических переговоров по Украине. Хотят европейские лидеры того или нет, но Дональд Трамп старается усадить их с президентом России за один стол. Соответственно, страны ЕС ощущают, что на грядущем саммите будет веять духом многополярного мира», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Особенно чутко это осознают в ФРГ. Вероятность того, что развивающиеся государства будут давить на европейцев, добиваясь начала переговоров с Москвой, как никогда высока. Именно поэтому канцлер Германии Фридрих Мерц и послал главу МИД Йоханна Вадефуля «прозондировать почву» для возможных переговоров. Тем самым Берлин надеется вернуть себе роль лидера ЕС в переговорном процессе», – уточняет он.

    «Однако встреча двух дипломатов ни к чему не привела. Россия подчеркнула, что не намерена отступать от заявленных целей в рамках конфликта на Украине, а Германия продолжает настаивать на перемирии. Вряд ли в ближайшее время состоится еще одна встреча дипломатов на этом уровне. Инициатива в переговорном процессе пока остается исключительно у американцев», – заключил Рар.

    Ранее состоялись переговоры главы МИД Сергея Лаврова и его немецкого коллеги Йоханна Вадефуля. Встреча на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке по инициативе германской стороны, сообщает российское дипведомство. В ходе беседы затрагивались темы двусторонних отношений, а также сложившаяся вокруг Украины ситуация.

    «По этим и другим вопросам Вадефуль подтвердил неоднократно излагавшуюся публично позицию правительства ФРГ», – отмечает МИД РФ. Примечательно, что состоявшаяся встреча стала первым контактом между государствами на столь высоком уровне за четыре с половиной года. Подробностями организации беседы делилась официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

    По ее словам, подчиненные Вадефуля настаивали на ограничении доступа СМИ к мероприятию. «Требовали гарантировать отсутствие вопросов, не записывать аудио вступительных слов и наложить эмбарго на выставление материалов. «Западная демократия прекрасного сада», – рассказала она. Захарова также отметила, что на переговорном столе лежал доклад «Наследники Геббельса: фальсификации событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима».

    «Вадефуль стыдливо прикрыл доклад блокнотом и сделал вид, будто бы ничего не заметил, а сравнение с Геббельсом – это и не про них. Но всем все совершенно очевидно и «правда глаза колет», – сообщает дипломат. При этом вся беседа, как передает ТАСС, уложилась в 20 минут. Министры пожали друг другу руки, а затем диалог перешел в закрытый формат.

    По итогам разговора глава МИД ФРГ отказался давать какие-либо комментарии. Впрочем, позже Вадефуль дал интервью немецкому телеканалу ZDF, в котором он назвал встречу с Лавровым «напряженной дискуссией». «Для меня было важно ясно дать понять, что Германия не приемлет таких вещей, как атака беспилотника в Лейпциге. Что это неприемлемая эскалация», – подчеркнул он. Напомним, никаких доказательств причастности Москвы к произошедшему Германией представлено не было.

    Объясняя причины, по которым ФРГ решила пойти на данный контакт, дипломат подчеркнул, что он не желает оставлять на откуп американцам обмен мнениями с Россией. «Мы осознаем, что между нашими правительствами существуют принципиальные разногласия во взглядах. Но эти разногласия также необходимо обсуждать», – уточнил Вадефуль.

    26 сентября 2026, 18:11 • Новости дня
    Немецкая делегация выдвинула требования перед встречей с Лавровым

    Захарова: Немецкая делегация выдвинула требования перед встречей с Лавровым

    Немецкая делегация выдвинула требования перед встречей с Лавровым
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль запросил встречу с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в ООН, выдвинув строгие условия по ограничению работы прессы, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Вадефуль запросил встречу с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в ООН, выдвинув строгие условия по ограничению работы прессы, сообщила в Telegram-канале Захарова.

    По ее словам, сотрудники немецкого ведомства настаивали на особых условиях освещения мероприятия.

    «Его сотрудники требовали ограничить доступ СМИ, гарантировать отсутствие вопросов, не записывать аудио вступительных слов и наложить эмбарго на выставление материалов», – отметила дипломат. Она иронично назвала подобные требования проявлением западной демократии.

    «Западная демократия прекрасного сада», – отметила Захарова.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Германии Йоханн Вадефуль провели двусторонние переговоры на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Захарова сообщила о 15 полномасштабных встречах главы ведомства на полях Генассамблеи.

    Вандефуль положительно оценил инициативу американского лидера Дональда Трампа пригласить президента России Владимира Путина на предстоящий саммит G20.

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    26 сентября 2026, 20:22 • Новости дня
    Немецкие делегаты опустили глаза при жестких заявлениях Лаврова в ООН

    Лавров в ООН обвинил Германию в поддержке нацистского режима Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров на Генассамблее ООН раскритиковал страны Европы, включая Германию, за потворство киевскому режиму.

    Делегация Германии присутствовала на выступлении Сергея Лаврова на Генассамблее ООН. Министр обратил внимание на то, что европейские лидеры потворствуют киевскому режиму, чествующему гитлеровских коллаборационистов, передает РИА «Новости».

    «Предавая забвению ответственность нацистской Германии за геноцид советского народа и не стесняясь роли ФРГ как основного спонсора нацистского режима в Киеве, канцлер Мерц заявляет о необходимости вновь превратить Германию в главную военную силу. Понимают ли в Берлине, что означает это «вновь»? Понимают ли, к чему это может привести? Разве итоги Второй мировой войны ничему не научили?» – заявил глава МИД с трибуны.

    В этот момент немецкие делегаты опустили глаза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на полях Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Сергей Лавров провел встречу с немецким коллегой Йоханном Вадефулем.

    Министр иностранных дел предупредил об угрозе основам ООН из-за игнорирования западными странами расцвета украинского нацизма.

    Лавров заявил, что вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии нет мест в Совбезе ООН.

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    27 сентября 2026, 11:23 • Видео
    Зеленский отомстил Южной Корее

    Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

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    26 сентября 2026, 21:07 • Новости дня
    Выступление Лаврова в ООН вызвало ажиотаж

    Выступление Лаврова в ООН вызвало ажиотаж среди дипломатов

    Tекст: Вера Басилая

    Выступление министра иностранных дел Сергея Лаврова на Генассамблее ООН вызвало огромный интерес среди журналистов и дипломатов.

    Пресс-конференция главы МИД Сергея Лаврова в штаб-квартире всемирной организации прошла при полном аншлаге, передает РИА «Новости».

    Мероприятие состоялось в субботу, несмотря на плохие погодные условия и шторм в городе.

    Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, министра традиционно встречают с большим вниманием после его выступления на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    «Традиционный ажиотаж: Сергея Лаврова встречают на выходе из зала Генассамблеи десятки дипломатов, чтобы пожать ему руку и поблагодарить Россию», – написала она в своем Telegram-канале.

    Захарова также опубликовала фотографию, подтверждающую интерес к российскому министру. На снимке видно, как толпа окружила Лаврова, приветствуя его и делая совместные фотографии.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о 15 полномасштабных встречах Сергея Лаврова на полях Генассамблеи ООН.

    Лавров обвинил Киев в нарушении основополагающих принципов Устава организации. Во время своего выступления Лавров раскритиковал страны Европы за потворство киевскому режиму.

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    26 сентября 2026, 21:54 • Новости дня
    Лавров: Если на нас нападут, война будет короткой

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил западные страны о быстром ответе Москвы в случае прямой вооруженной агрессии против государства.

    Глава внешнеполитического ведомства сослался на слова президента Владимира Путина о готовности дать отпор агрессорам, передает ТАСС. Дипломат подчеркнул решимость Москвы решительно защищать свои интересы.

    «Вот в этом случае, если они на нас нападут, потому что мы не собираемся, как сказал президент, за нами не станет. А еще один раз он сказал, что это будет совсем другая война, и она будет короткой», – заявил министр по итогам участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров также предрек очень короткую войну в случае нападения Европы.

    При этом министр полностью исключил возможность инициативной атаки Москвы на западные государства.

    Летом Лавров предупредил о применении нетрадиционных видов вооружения для отражения подобной агрессии.

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    26 сентября 2026, 20:18 • Новости дня
    Захарова: Глава МИД ФРГ прикрыл доклад о провокации в Буче на встрече с Лавровым

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым прикрыл блокнотом доклад о фальсификации событий в Буче.

    Во время переговоров на столе находился доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов под названием «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима», сообщила Захарова в своем Telegram-канале.

    По словам Захаровой, глава МИД ФРГ стыдливо прикрыл материал блокнотом и сделал вид, будто ничего не заметил.

    Она добавила, что данные расследования изобличают циничную фальсификацию Киева и его западных спонсоров, и сравнение с Геббельсом, по-видимому, задело немецкую сторону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Лавров обсудил с Вадефулем ситуацию на Украине и двусторонние отношения.

    В пятницу он потребовал от генсека ООН пристального исследования инсценировки в Буче.

    В четверг Лавров передал главе МАГАТЭ доклад о провокации в Буче.

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    26 сентября 2026, 20:19 • Новости дня
    Лавров: Вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии нет мест в Совбезе ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров выступил категорически против предоставления дополнительных мест в Совете Безопасности ООН вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии.

    Министр иностранных дел обозначил принципиальную позицию Москвы в ходе общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи, передает ТАСС. Реформа организации не должна предусматривать расширение за счет западных государств.

    «Тем более Германии и Японии, которые встали на путь милитаризации и реваншизма», – обратил внимание глава российской дипломатии.

    Он подчеркнул, что Россия поддерживает увеличение представленности стран Азии, Африки и Латинской Америки. По его словам, Москва выступает за предоставление постоянных мест Бразилии и Индии при обязательном учете интересов Африканского континента.

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала исключить из Устава ООН статус «враждебного государства» для Токио и Берлина.

    Ранее Германия не получила место непостоянного члена Совета Безопасности на 2027–2028 годы.

    При этом глава МИД России Сергей Лавров поддержал справедливые требования стран Африки об увеличении своего присутствия в организации.

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    26 сентября 2026, 21:48 • Новости дня
    Лавров напомнил о словах Путина про «войну с Европой»

    Лавров заявил о нежелании России воевать с Европой

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о нежелании Москвы вступать в вооруженный конфликт с европейскими государствами, несмотря на их агрессивные планы.

    Руководитель внешнеполитического ведомства выступил на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнул, что президент Владимир Путин неоднократно отвергал возможность конфликта.

    «Мы многократно излагали нашу позицию, поэтому ничего добавить я не могу. Излагал ее лично президент Путин. Он говорил ранее и вот недавно, буквально, по-моему, в Петербурге подтвердил позицию, что воевать с Европой мы не собираемся – это бред и чушь», – заявил Сергей Лавров.

    При этом министр обратил внимание на агрессивную риторику западных стран. По его словам, именно европейские государства активно готовятся к противостоянию с Москвой, планируя достичь максимальной боеготовности к 2030 году.

    Глава МИД Сергей Лавров исключил возможность нападения России на европейские страны.

    Президент России Владимир Путин назвал заявления западных стран о возможной войне с Москвой провокацией и целенаправленным раздуванием ситуации.

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    26 сентября 2026, 17:37 • Новости дня
    Лавров встретился с главой МИД Германии впервые за 4,5 года

    Лавров на полях ГА ООН встретился с главой МИД Германии впервые за 4,5 года

    Лавров встретился с главой МИД Германии впервые за 4,5 года
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Германии Йоханн Вадефуль провели двусторонние переговоры на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Встреча руководителей внешнеполитических ведомств двух стран состоялась во время мероприятий международной организации, передает ТАСС.

    Диалог дипломатов стал первым прямым контактом представителей государств на таком уровне за последние четыре с половиной года.

    Немецкий министр Вадефуль запросил встречу с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в ООН, выдвинув строгие условия по ограничению работы прессы, сообщила в Telegram-канале Захарова.

    По ее словам, сотрудники немецкого ведомства настаивали на особых условиях освещения мероприятия.

    «Его сотрудники требовали ограничить доступ СМИ, гарантировать отсутствие вопросов, не записывать аудио вступительных слов и наложить эмбарго на выставление материалов», – отметила дипломат. Она иронично назвала подобные требования проявлением западной демократии.

    В предыдущий раз Сергей Лавров встречался с руководителем внешнеполитического ведомства Германии 18 января 2022 года. Тогда эту должность занимала Анналена Бербок.

    Прошлые очные переговоры Сергея Лаврова с руководителем министерства иностранных дел ФРГ состоялись 18 января 2022 года. На тот момент должность министра занимала Анналена Бербок.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о 15 полномасштабных встречах главы ведомства на полях Генассамблеи.

    Вадефуль положительно оценил инициативу американского лидера Дональда Трампа пригласить президента России Владимира Путина на предстоящий саммит G20

    Вадефуль анонсировал ужесточение контроля при въезде для россиян.

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    26 сентября 2026, 21:57 • Новости дня
    Лавров пошутил в ответ на слова журналистки AP о приезде в ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обменялся шутками с журналисткой агентства Associated Press, поприветствовавшей его на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров с юмором отреагировал на приветствие представительницы американской прессы на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

    Задавая вопрос главе российской дипломатии, корреспондентка подчеркнула, что ей всегда радостно видеть его в Нью-Йорке. «Каждый год вы это говорите», – с улыбкой ответил Сергей Лавров.

    Журналистка подтвердила, что действительно произносит эти слова ежегодно. Она добавила, что искренне так считает, поскольку российский министр знает штаб-квартиру ООН лучше любого другого выступающего здесь политика.

    Глава МИД России регулярно возглавляет российскую делегацию на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН. До своего назначения на министерский пост он 10 лет, с 1994 по 2004 год, работал постоянным представителем РФ при всемирной организации в Нью-Йорке.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заранее анонсировала выступление главы ведомства на Генассамблее 26 сентября.

    Речь Лаврова вызвала огромный интерес среди журналистов.

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    26 сентября 2026, 16:52 • Новости дня
    Дмитриев допустил возобновление работы «Северного потока»

    Дмитриев заявил о возможном возобновлении работы газопровода «Северный поток»

    Дмитриев допустил возобновление работы «Северного потока»
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о возможности возобновления работы поврежденного газопровода «Северный поток» при условии сотрудничества с Германией.

    По словам Дмитриева, совместная работа России и Германии может позволить вновь запустить подорванный четыре года назад газопровод, передает ТАСС.

    «Все верно. Вместе мы вновь запустим «Северный поток». АдГ – голос немецкого народа, который борется за энергетический суверенитет Германии, процветание, мир и сотрудничество», – написал он в социальной сети X на английском языке.

    Таким образом чиновник прокомментировал публикацию сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупаллы. Немецкий политик выступил за проведение международного расследования подрыва газопроводов и высказался за их ремонт и запуск.

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла потребовал организовать международное расследование диверсий на газопроводах.

    Немецкие политики запланировали встречу с Кириллом Дмитриевым в начале 2027 года для обсуждения возобновления энергопоставок.

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности запустить уцелевшую нитку «Северного потока – 2».

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    26 сентября 2026, 19:35 • Новости дня
    Лавров обвинил Украину в попрании принципов Устава ООН

    Лавров: Украина попирает основополагающие принципы Устава ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил Киев в нарушении основополагающих принципов Устава ООН и ущемлении базовых прав человека.

    По словам Лаврова, украинские власти попирают основополагающие принципы Устава ООН, включая уважение прав и основных свобод человека, передает РИА «Новости».

    «Украинский режим открыто попирает и такой краеугольный принцип Устава ООН, как уважение прав человека и основных свобод для всех, без различия расы, пола, языка и религии», – сказал министр, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.

    По словам главы российского внешнеполитического ведомства, в мире нет другой страны, кроме Украины, где законодательно запрещен какой-либо язык. Он подчеркнул, что за использование русского языка в соседнем государстве грозит наказание вплоть до тюремного заключения.

    Ранее Лавров обвинил Владимира Зеленского в целенаправленном уничтожении русской культуры.

    Лавров сравнил уничтожение русскоязычных книг на Украине с действиями фашистской Германии.

    Ранее дипломат назвал ситуацию с запретом официального языка ООН беспрецедентной.

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    26 сентября 2026, 21:29 • Новости дня
    Лавров заметил ожидание уступок по Украине от главы МИД ФРГ

    Лавров заметил ожидание уступок по Украине от главы МИД ФРГ Вадефуля

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал об ожиданиях главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля получить от Москвы уступки в рамках украинского конфликта.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что немецкий коллега ожидал от Москвы шагов навстречу на украинском направлении, передает РИА «Новости».

    По словам главы внешнеполитического ведомства, такое впечатление сложилось по итогам их недавней встречи в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

    «Такой был подтекст, что вот я пришел, я снизошел до контакта с вами, но вы теперь, ради того, что я сделал такой жест доброй воли, давайте какие-нибудь уступки совершайте на украинском фронте, обеспечьте договоренность по черноморскому региону, чтобы там танкеры, сухогрузы шли без проблем», – сказал Сергей Лавров на пресс-конференции.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее уточняла, что переговоры состоялись по инициативе Берлина. До этого последняя встреча Сергея Лаврова с главой МИД Германии, пост которого тогда занимала Анналена Бербок, проходила в январе 2022 года в Москве.

    Глава российского ведомства также обратил внимание на стремление европейских стран присоединиться к переговорам по Украине. По его словам, Европа отчаянно пытается вклиниться в процесс, который активно поощряют Соединенные Штаты.

    Закрытые переговоры министров на полях Генассамблеи ООН продлились ровно 20 минут.

    Сергей Лавров рассказал об отсутствии свежих идей у немецкого коллеги.

    Перед встречей дипломаты ФРГ выдвинули строгие требования по ограничению работы прессы.

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    26 сентября 2026, 21:35 • Новости дня
    Лавров заявил о попытках Европы создать четвертый рейх

    Лавров заявил о попытках создания четвертого рейха в Европе

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров указал на попытки создания четвертого рейха в Европе, ссылаясь на мнения аналитиков и действия западных политиков.

    «Не только в откровенной поддержке нацизма Украины проявляется эта тенденция со стороны Европы, но и в том, что, как я сказал в выступлении, что, когда канцлер Германии Фридрих Мерц – не один раз, он не оговорился, он несколько раз повторил – он сказал, что наша цель сделать так, чтобы Германия вновь стала главной военной силой в Европе. Понимает ли он значение слова «вновь» в этой конструкции? Это не оговорка, он это несколько раз по разным поводам повторял, не говоря уже о том, что вся память о тех, кто победил нацизм, вымарывается из всех учебников и путем сноса памятников в целом ряде стран Европы», – подчеркнул дипломат, передает ТАСС.

    Сергей Лавров обратил внимание на то, что подобные действия европейских политиков являются очень опасной тенденцией. По его словам, именно это позволяет многим аналитикам делать выводы о попытках создания четвертого рейха.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на распространение нацистских идей в Европе.

    Глава внешнеполитического ведомства расценил планы канцлера ФРГ Фридриха Мерца по усилению армии как фактическое объявление войны.

    Лавров назвал крайне тревожным стремление Берлина к доминированию над другими странами.

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    27 сентября 2026, 13:44 • Новости дня
    Захарова ответила на слова главы МИД ФРГ о мире цитатой из Евангелия

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на призыв главы МИД Германии Йоханна Вадефуля доказать стремление России к миру цитатой из Евангелия.

    Захарова отреагировала на высказывания главы МИД Германии Йоханна Вадефуля, использовав библейское изречение, передает ТАСС. Немецкий министр ранее заявил, что Россия якобы должна доказать свое стремление к миру.

    «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас», – процитировала Захарова Евангелие от Матфея в ответ на вопрос журналистов.

    Дипломат добавила, что напоминает об этих словах Вадефулю как члену Христианско-демократического союза, чтобы у него появился повод открыть Писание. До этого немецкий министр после переговоров выразил мнение, что весь мир желает мира, но Россия должна это подтвердить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Германии Йоханн Вадефуль запросил встречу с Сергеем Лавровым на условиях жесткого ограничения работы прессы.

    Закрытые переговоры министров на полях Генассамблеи ООН продлились ровно 20 минут.

    Во время беседы немецкий дипломат прикрыл блокнотом лежащий на столе доклад о фальсификации событий в Буче.

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    26 сентября 2026, 18:21 • Новости дня
    Лавров и глава МИД ФРГ пожали друг другу руки перед встречей в ООН

    Встреча Лаврова и Вадефуля в ООН продлилась 20 минут

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Германии Йоханн Вадефуль провели закрытые переговоры на полях Генассамблеи ООН, которые продлились 20 минут.

    Переговоры Лаврова и Вадефуля начались с традиционного рукопожатия, беседа продлилась ровно 20 минут, передает РИА «Новости».

    Предыдущий очный контакт глав дипломатических ведомств двух стран состоялся в январе 2022 года. Тогда Москву посещала бывшая руководительница министерства Анналена Бербок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, диалог Лаврова и Вадефуля стал первым прямым контактом представителей двух государств за последние 4,5 года.

    Мария Захарова заявила, что Вадефуль сам запросил встречу с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в ООН, выдвинув строгие условия по ограничению работы прессы.

    В третий день недели высокого уровня Генассамблеи ООН Лавров провел 14 двусторонних встреч.

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