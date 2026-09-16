Лавров: Россия не собирается нападать на Европу

Лавров на МФМ исключил возможность нападения России на европейские страны

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Мы не раз говорили о том, что не собираемся нападать на Европу. Президент подробно вновь недавно на этой теме останавливался», – заявил министр, передает РИА «Новости».

При этом дипломат подчеркнул, что в случае агрессии со стороны европейских государств ответ Москвы будет незамедлительным и сокрушительным. По его словам, европейские страны ежедневно заявляют о подготовке к возможному конфликту, однако Россия не имеет никаких интересов в развязывании подобного противостояния.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства отметил, что Москва, как и ее партнеры по БРИКС и ШОС, не намерена отказываться от выстраивания отношений с западными странами.

Соответствующие заявления прозвучали в рамках Международного фестиваля молодежи, который проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.

Ранее глава МИД также исключал намерения Москвы атаковать европейские государства.

Он предупреждал, что любая попытка нападения на Россию спровоцирует масштабный конфликт с применением нетрадиционных видов вооружения.

В случае агрессии Москва даст полноценный военный ответ всеми имеющимися средствами.