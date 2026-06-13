Reuters: Истребители НАТО в Литве подняли по тревоге из-за метеозонда

Tекст: Тимур Шайдуллин

Истребители НАТО поднялись по тревоге в Литве в субботу, сообщает Reuters. Национальный центр управления в кризисных ситуациях сообщил, что самолеты вылетели после появления над страной неопознанного объекта, который поначалу сочли военным дроном.

Жителям Вильнюса разослали предупреждения о возможном нахождении в небе подозрительного военного беспилотника и о вызове для перехвата боевых истребителей НАТО.

Позже центр уточнил, что самолеты НАТО ненадолго поднялись в воздух, осуществили визуальный контакт с целью и идентифицировали ее как метеорологический зонд.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Вильнюса после сигнала воздушной тревоги укрылись в подземных гаражах и убежищах из-за риска появления беспилотников в небе Литвы.

Позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Вильнюс для обсуждения инцидентов с беспилотниками и выработки ответных мер вместе с лидерами стран Балтии. До этого министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил о том, что вторгшийся в воздушное пространство страны украинский беспилотник не был замечен средствами воздушного контроля.