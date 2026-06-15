Семья может снова стать основой нашего мира только в том случае, если мы вновь научимся проживать и ценить совместную жизнь, а не отдавать детей на воспитание посторонним людям и пестовать ценности индивидуального успеха.0 комментариев
Столкновения у лондонской синагоги закончились массовыми задержаниями
Полиция Лондона задержала 14 активистов после беспорядков у синагоги
Масштабная акция протеста у синагоги на северо-западе британской столицы обернулась стычками демонстрантов, по итогам которых задержаны 14 человек.
Полиция Лондона сообщила о массовых задержаниях после беспорядков у синагоги в районе Эджвар на северо-западе города, передают РИА «Новости».
Пропалестинские демонстранты в воскресенье пытались сорвать презентацию объектов недвижимости, запланированную в синагоге.
В социальных сетях появились видеозаписи ожесточенных столкновений между пропалестинскими и произраильскими активистами с палестинскими и израильскими флагами. По данным правоохранителей, к синагоге стянулись около 1 тыс. человек с обеих сторон.
«В Эджваре усилено присутствие полиции из-за сегодняшнего мероприятия в синагоге… В ходе операции было задержано 14 человек», – заявили в полиции в соцсети X. Активисты обвиняли организаторов презентации в продвижении продажи участков в израильских поселениях на Западном берегу реки Иордан, организаторы эти обвинения отвергли.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лондонская полиция задержала 26 подозреваемых после серии поджогов и нападений на объекты еврейского сообщества.
В мае около 10 тыс. человек вышли на Даунинг-стрит с требованием усилить защиту еврейских общин от участившихся атак.
В апреле в центре Лондона полиция задержала 92 участника акции в поддержку запрещенного пропалестинского движения Palestine Action.