Словакия добилась изменения условий оборонного соглашения с США

Словакия подписала с США договор по реализации оборонного соглашения

Tекст: Антон Антонов

Министерство обороны Словакии подписало с США договор о практической реализации оборонного соглашения 2022 года, передает РИА «Новости».

«Мы договорились о совместном планировании и координации при каждой фазе любого будущего проекта, чтобы было понятно, что Словакия хочет видеть на своих аэродромах, а что – нет», – сказал Бестро.

Он напомнил, что подход прежних властей к соглашению с США вызывал опасения: в стране могли реализовать проект без обязательного согласия республики.

По словам Бестро, новое имплементационное соглашение устранило эти страхи: Словакия сможет отказаться от любого проекта или реализовать его в выбранном формате. Он отметил, что с Вашингтоном было четко оговорено, что словацкие аэропорты остаются под словацкой юрисдикцией, а решения по инфраструктуре будут приниматься только в Братиславе при открытости к сотрудничеству с партнерами.

Подписанный документ также предусматривает возможность участия словацких компаний в конкурсах на реализацию американских инфраструктурных проектов не только в Словакии, но и по всей Европе, чего раньше не было закреплено.

Бестро не уточнил дату подписания, однако, по данным словацкого издания Aktuality, соглашение было заключено 10 июля. Источник также сообщил, что всего запланировано пять дополнительных договоренностей с США, призванных обеспечить эффективную реализацию основного оборонного соглашения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Словакии пересмотрели оборонное соглашение с США и выявили в нем несколько спорных пунктов.

В 2022 году США и Словакия заключили соглашение о военном сотрудничестве, которое, как сообщалось, позволит Штатам расширить военное присутствие в республике, в частности, путем модернизации двух военных аэродромов.

