ФСБ задержала подозреваемого в подготовке убийства директора предприятия ОПК

Tекст: Алексей Дегтярев

Сотрудники ФСБ задержали россиянина по подозрению в госизмене. Подозреваемый установил контакт через мессенджер Telegram с представителем запрещенной проукраинской террористической организации, уточнили в спецслужбе, передает ТАСС.

Он отправился в Трубчевский район Брянской области для получения сброса с беспилотника, в котором находилось огнестрельное оружие и взрывчатка.

Он планировал использовать полученное вооружение для убийства гендиректора одного из оборонно-промышленных предприятий в Белгороде. Подозреваемый был задержан в момент реализации преступного плана.

Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

Ранее ФСБ задержала в Ростове-на-Дону гражданина одной из стран Центральной Азии, причастного к подготовке теракта против высокопоставленного военного.

До этого в Татарстане задержали жителя Набережных Челнов, который передавал украинским спецслужбам данные для организации убийства добровольца из батальона «Спарта».

В июне спецслужбы предотвратили попытку подрыва автомобиля общественного деятеля и ветерана СВО в Великом Новгороде.