Говорить все страны должны не только о ракетах, но и об иных летающих средствах доставки заряда на средние расстояния – то есть и о БПЛА самолетного типа. Потому что если уж ограничивать эти опасные виды вооружений, то все вместе и всем вместе.0 комментариев
ФСБ задержала подозреваемого в подготовке убийства директора предприятия ОПК
Федеральная служба безопасности пресекла заговор с использованием оружия и взрывчатки, доставленных с беспилотника для покушения на руководителя оборонного предприятия в Белгороде, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Сотрудники ФСБ задержали россиянина по подозрению в госизмене. Подозреваемый установил контакт через мессенджер Telegram с представителем запрещенной проукраинской террористической организации, уточнили в спецслужбе, передает ТАСС.
Он отправился в Трубчевский район Брянской области для получения сброса с беспилотника, в котором находилось огнестрельное оружие и взрывчатка.
Он планировал использовать полученное вооружение для убийства гендиректора одного из оборонно-промышленных предприятий в Белгороде. Подозреваемый был задержан в момент реализации преступного плана.
Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.
Ранее ФСБ задержала в Ростове-на-Дону гражданина одной из стран Центральной Азии, причастного к подготовке теракта против высокопоставленного военного.
До этого в Татарстане задержали жителя Набережных Челнов, который передавал украинским спецслужбам данные для организации убийства добровольца из батальона «Спарта».
В июне спецслужбы предотвратили попытку подрыва автомобиля общественного деятеля и ветерана СВО в Великом Новгороде.