ФСБ задержала жителя Татарстана за подготовку убийства бойца «Спарты»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сотрудники управления ФСБ по Республике Татарстан задержали жителя Набережных Челнов, которого обвиняют в покушении на убийство участника батальона «Спарта» по заданию украинских спецслужб, сообщает ТАСС.

По данным следствия, задержанный осуществлял слежку за участником боевых действий в ЛНР в составе батальона «Спарта» и передавал кураторам с Украины информацию о его передвижениях и месте жительства.

В сообщении указывается: «По версии следствия, задержанный оказывал помощь в организации убийства, с этой целью он передавал спецслужбам Украины данные о местонахождении потенциальной жертвы, его перемещениях, фотоснимки его местожительства и личного транспорта».

Обвиняемый, которому 51 год, с 2022 года по собственной инициативе помогал украинским спецслужбам, собирал и передавал им сведения об объектах транспортной инфраструктуры и оборонно-промышленного комплекса Татарстана для возможного совершения диверсий. По данным УФСБ, целью этих действий было проведение диверсионно-террористических актов на территории республики. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

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