ФСБ задержала жительницу Петербурга за сбор данных о военных

ФСБ задержала россиянку за сбор данных о военных по заданию Украины

Tекст: Мария Иванова

Федеральная служба безопасности задержала в Петербурге женщину по подозрению в пособничестве украинским спецслужбам, передает ТАСС.

В ФСБ сообщили: «Федеральной службой безопасности в Санкт-Петербурге задержана гражданка России 1977 года рождения, осуществлявшая по заданию украинских спецслужб пособническую помощь в установлении мест проживания в регионе военнослужащих министерства обороны, используемых ими и членами семей автомобилей с целью подготовки и проведения в их отношении террористических акций».

По данным ведомства, в средствах связи подозреваемой обнаружили переписку в мессенджере WhatsApp с координаторами, которые находятся на Украине. Следственная служба УФСБ по Петербургу и Ленинградской области возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за пособничество в совершении теракта.

Женщина арестована, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ФСБ подчеркивают, что украинские спецслужбы продолжают активно искать исполнителей терактов и диверсий через интернет, а также в социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp.

Накануне ФСБ ликвидировала двух пособников спецслужб Киева в Подмосковье.

Ранее ФСБ пресекла деятельность агентов молдавской разведки в Москве.

До этого ФСБ задержала двух жительниц Запорожской области за шпионаж для СБУ.