ФСБ задержала двух жительниц Запорожской области за шпионаж для СБУ

Tекст: Вера Басилая

Две жительницы Запорожской области были задержаны сотрудниками ФСБ по подозрению в государственной измене, передает ТАСС.

По сообщению Центра общественных связей ФСБ России, женщины подозреваются в сборе и передаче Службе безопасности Украины сведений о размещении подразделений российских вооруженных сил.

В ФСБ отметили, что противоправная деятельность обеих задержанных была пресечена на территории Запорожской области. Спецслужба установила, что подозреваемые передавали украинской стороне информацию о местах дислокации личного состава и военной техники армии России.

В настоящее время в отношении задержанных ведутся следственные действия.

Ранее ФСБ задержала в Крыму двух мужчин за попытку поджога релейных шкафов.

ФСБ ранее задержала жителя ЛНР за передачу СБУ данных о российской армии.

Украинца Кирилла Щербака в ЛНР признали виновным в передаче мест дислокации российских военных и техники украинской стороне.