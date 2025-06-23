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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Нужно постоянно напоминать Западу о концлагере

    Почему европейцы так боятся России, почему готовы так самозабвенно верить любой, даже самой нелепой лжи о нас? Наверное, потому что они десятилетиями, если не веками, внушали себе, что Россия – страна тюрем, пыток и палачей. Западный человек накачан этим до судорог и липкого ночного пота.

    4 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский В июне 1941-го на СССР напала вся Европа

    22 июня 1941 года континентальная Европа, объединенная немецким национал-социализмом, пошла на нас войной. Но в этой страшной, решающей для всего человечества войне, она была повержена силой и волей нашего народа.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Алименты можно заменить более справедливой системой

    В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного, и получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.

    34 комментария
    23 июня 2025, 12:12 • Новости дня

    ФСБ задержала двух жительниц Запорожской области за шпионаж для СБУ

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в государственной измене двух жительниц Запорожской области, они передавали СБУ данные о ВС России, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    Две жительницы Запорожской области были задержаны сотрудниками ФСБ по подозрению в государственной измене, передает ТАСС.

    По сообщению Центра общественных связей ФСБ России, женщины подозреваются в сборе и передаче Службе безопасности Украины сведений о размещении подразделений российских вооруженных сил.

    В ФСБ отметили, что противоправная деятельность обеих задержанных была пресечена на территории Запорожской области. Спецслужба установила, что подозреваемые передавали украинской стороне информацию о местах дислокации личного состава и военной техники армии России.

    В настоящее время в отношении задержанных ведутся следственные действия.

    Ранее ФСБ задержала в Крыму двух мужчин за попытку поджога релейных шкафов.

    ФСБ ранее задержала жителя ЛНР за передачу СБУ данных о российской армии.

    Украинца Кирилла Щербака в ЛНР признали виновным в передаче мест дислокации российских военных и техники украинской стороне.

    22 июня 2025, 22:16 • Новости дня
    Опубликовано видео удара «Искандера» по полигону ВСУ
    Опубликовано видео удара «Искандера» по полигону ВСУ
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Нанесен ракетный удар по учебно-тренировочному полигону вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Давыдов Брод (Херсонская область), потери ВСУ составили более 70 человек, сообщило Минобороны России.

    Ракетный удар был нанесен расчетом ОТРК «Искандер-М». Сообщается, что для атаки использовался боеприпас с кассетной боевой частью. Удар пришелся в момент наибольшего скопления личного состава ВСУ на полигоне, сообщило Минобороны России в Telegram.

    В результате были уничтожены более десяти автомобилей ВСУ, а потери в живой силе ВСУ превысили 70 человек. Также сообщается об уничтожении прикрывавшего полигон расчета ПВО и дрона-перехватчика типа «Таран».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Минобороны России показало кадры уничтожения пункта временной дислокации подразделения отдельной штурмовой бригады «Лють» ВСУ в районе Степановки в ДНР.

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    23 июня 2025, 08:23 • Новости дня
    Москва назвала ключевую гарантию невступления Украины в НАТО

    Грушко заявил о требовании России отменить решение саммита НАТО 2008 года о членстве Украины

    Москва назвала ключевую гарантию невступления Украины в НАТО
    @ Jakub Porzycki/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Замглавы МИД России Александр Грушко назвал отмену решения бухарестского саммита НАТО 2008 года одной из ключевых гарантий для Москвы.

    По словам Грушко, Россия рассматривает отмену решения бухарестского саммита НАТО 2008 года о будущем членстве Украины в альянсе как одну из гарантий ее невступления в блок, передает РИА «Новости» .

    Он подчеркнул, что Москва добивается «железобетонных международно-правовых гарантий невступления Украины в НАТО». По словам дипломата, среди прочих мер это должно включать отказ Североатлантического альянса от планов по членству Украины.

    Грушко отметил, что такой подход необходим для обеспечения безопасности России и предотвращения дальнейшего обострения ситуации в Европе. Власти России неоднократно называли планы расширения НАТО на восток прямой угрозой национальным интересам.

    Ранее сообщалось, что Украина отсутствует в повестке саммита НАТО в Гааге. МИД России заявил, что Москва намерена требовать нейтральный статус Украины и отказ от ее принятия в НАТО как условие для заключения мирного договора.

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    21 июня 2025, 12:00 • Видео
    Почему мусульмане предали Иран

    Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран, по сути, остался в одиночестве, а исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

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    23 июня 2025, 04:06 • Новости дня
    Новые взрывы прогремели в Киеве
    Новые взрывы прогремели в Киеве
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве прогремела вторая после полуночи серия взрывов, сообщают украинские СМИ.

    В Киеве после первой серии взрывов отменили воздушную тревогу, передает ТАСС.

    Однако в 3.44 мск сирены снова сработали, передает РИА «Новости».

    «К Киеву несутся крылатые ракеты: всю ночь удары идут по району аэропорта Жуляны с позиционным районом ЗРК Patriot и по заводу Антонова», – пишут «Военкоры Русской весны».

    Кроме того, «налет идет на ряд объектов на левом берегу Киева». Начались пожары в Соломенском, Святошинском и Дарницком районах.

    Ранее «Военкоры Русской весны» сообщили, что по объектам в Киеве «нанесено множество ударов». Сначала цели в Киеве и Киевской области Украины атаковал «рой» «Гераней», затем по украинской столице «ударили баллистические ракеты». Уточняется, что в атаке задействовали «более 100 дронов».

    Напомним, украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и подконтрольном украинским войскам городе Херсоне.

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    23 июня 2025, 08:55 • Новости дня
    Российские войска закрепились в запорожской Малиновке возле Гуляйполя
    Российские войска закрепились в запорожской Малиновке возле Гуляйполя
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России заняли позиции в селе Малиновка на Гуляйпольском направлении запорожской линии фронта, где продолжаются ожесточенные столкновения, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    По словам Рогова, российские войска закрепились в селе Малиновка на Гуляйпольском направлении запорожской линии фронта, идут бои за его освобождение, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что российские подразделения продвинулись к центральной части населенного пункта, бои за освобождение Малиновки продолжаются, российские войска развивают наступление.

    Ранее военный корреспондент Борис Рожин сообщил, что российские военные закрепились в районе Малиновки на Запорожском направлении СВО.

    Наступление российской армии отмечается на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики, где ширина фронта превышает 30 км.

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    23 июня 2025, 06:22 • Новости дня
    Офис производителя ЗРК NASAMS открылся на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине начал работу офис норвежской компании Kongsberg Defence & Aerospace, разработчика систем ПВО NASAMS, заявил украинский министр обороны Рустем Умеров.

    «Сегодня на Украине открылся офис компании Kongsberg Defence & Aerospace. Это ведущий норвежский производитель вооружения, в частности систем NASAMS», – приводит слова Умерова РИА «Новости».

    Умеров отметил, что ключевым направлением сотрудничества станет развитие совместных проектов в сфере противовоздушной обороны. Министр уточнил, что сейчас готовятся «новые решения на базе NASAMS». В планах также создание совместных производств перехватчиков, усиление ПВО и укрепление защиты морских границ. Умеров подчеркнул, что это откроет дополнительные возможности для взаимодействия украинских и норвежских инженеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace планирует открыть на Украине завод для производства ракет для комплексов NASAMS.

    Financial Times в июне сообщала, что здание, где размещался офис Boeing в Киеве, получило серьезные разрушения в результате массированного удара.

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    23 июня 2025, 07:24 • Новости дня
    ПВО уничтожила за ночь 23 БПЛА над тремя областями

    Минобороны сообщило об уничтожении 23 БПЛА над тремя областями

    Tекст: Вера Басилая

    Системы ПВО уничтожили 23 беспилотника самолетного типа над Ростовской, Волгоградской и Астраханской областями, причем 14 из них – над Ростовской областью, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, в ночь на 23 июня силы ПВО России уничтожили 23 ударных беспилотника самолетного типа над Ростовской, Волгоградской и Астраханской областями. В Ростовской области сбиты 14 аппаратов, в Волгоградской – пять, в Астраханской – четыре дрона.

    В сообщении Минобороны также указывается, что с 22:00 22 июня по 7:00 23 июня перехвачены и уничтожены 16 украинских БПЛА, из которых 13 сбиты над Ростовской областью, два – над Астраханской, один – над Волгоградской областью.

    Ранее сообщалось, что после атаки украинского беспилотника на промышленном предприятии в Ростовской области произошло возгорание.

    Силами ПВО вечером в воскресенье были перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотников самолетного типа над Волгоградской, Астраханской и Ростовской областями.

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    22 июня 2025, 15:23 • Новости дня
    МИД России заявил о готовности продолжать диалог с США об устранении раздражителей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва готова продолжать диалог с Вашингтоном по вопросам устранения взаимных раздражителей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Да, и мы ведем этот разговор. Было два раунда консультаций по взаимным раздражителям. Вот должен был быть третий раунд. Американцы его перенесли, ждем от них сроков», – отметила Захарова на полях Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнула, что пока у российской стороны нет конкретной информации о новых датах переговоров. Она добавила, что как только появятся свежие сведения, Москва обязательно о них сообщит.

    Ранее Захарова сообщила, что переговоры между Москвой и Киевом движутся в правильном направлении.

    В воскресенье пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа после недавних американских ударов по Ирану пока не запланирован.

    Американский лидер сообщил о небольшом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине, не уточнив, в чем именно он его заметил.

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    22 июня 2025, 19:59 • Новости дня
    Силы ПВО сбили над Ростовской областью два украинских беспилотника

    Tекст: Ольга Иванова

    Дежурные расчеты ПВО перехватили и уничтожили два беспилотника самолетного типа на территории Ростовской области в вечернее время.

    Дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Ростовской областью, сообщили в Telegram-канале Минобороны.

    В сообщении ведомства уточняется, что оба аппарата были сбиты в промежутке с 18.00 до 19.00 по московскому времени. Министерство не приводит информации о возможных разрушениях или пострадавших в результате инцидента.

    Власти подчеркивают, что все необходимые меры по обеспечению безопасности жителей региона принимаются в полном объеме.

    Ранее Минобороны сообщало, что с вечера субботы до раннего утра воскресенья средства ПВО уничтожили 11 дронов ВСУ над тремя регионами России.

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    23 июня 2025, 00:58 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве прозвучала воздушная тревога, произошли взрывы, сообщили украинские СМИ.

    Сирены в городе работают с 23.53 мск, передает РИА «Новости».

    В подконтрольном украинским войскам городе Херсоне также прозвучали взрывы, передает ТАСС.

    Напомним, Минобороны России сообщило, что в результате удара по учебно-тренировочному полигону в районе населенного пункта Давыдов Брод потери ВСУ превысили 70 человек.

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    23 июня 2025, 07:32 • Новости дня
    Командование ВСУ перебросило неукомплектованные части под Сумы

    Tекст: Вера Басилая

    Командование ВСУ в спешке направило на сумское направление недоукомплектованную 48-ю артиллерийскую бригаду, сообщили в силовых структурах.

    По данным силовых структур, командование ВСУ спешно направило на сумское направление недоукомплектованную 48-ю артиллерийскую бригаду, чтобы попытаться сдержать российское наступление, передает ТАСС.

    В российских силовых структурах сообщили, что эта бригада была сформирована в прошлом году и сейчас оснащена вооружением лишь на 30%, а личным составом – на 70%.

    По информации собеседника агентства, подразделение перебрасывалось в условиях нехватки времени и средств. В то же время отмечается, что на сегодняшний день ВС России освободили уже 14 населенных пунктов в Сумской области.

    СМИ сообщали, что российское наступление на севере Украины привело к тому, что до центра Сумской области ВС России осталась пара десятков километров.

    Ранее сообщалось, что бойцы российской армии ведут активные бои почти в десяти поселениях Сумской области.

    Президент России Владимир Путин заявил, что перед российскими военными не стоит задача взять под контроль город Сумы, но не исключил такого хода развития событий.

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    23 июня 2025, 03:18 • Новости дня
    Атака БПЛА привела к пожару на промышленном предприятии в Ростовской области

    Tекст: Антон Антонов

    Ростовская область подверглась атаке беспилотников, на промышленном предприятии произошло возгорание, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

    Работники предприятия в Каменском районе не пострадали, сообщил Слюсарь в Telegram.

    По его словам, силы ПВО отражают воздушную атаку на севере региона, беспилотники сбиты в пяти районах области.

    Напомним, вечером в воскресенье российская ПВО за час сбила семь украинских беспилотников над тремя регионами, в том числе над Ростовской областью. Кроме того, ранее силы ПВО сбили над Ростовской областью еще два украинских БПЛА.

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    22 июня 2025, 13:13 • Новости дня
    Над Белгородской областью сбили три украинских дрона

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В небе над Белгородской областью в воскресенье днем уничтожили три украинских беспилотника, сообщило Министерство обороны России.

    С 11.00 до 12.30 мск дежурные средства противовоздушной обороны поразили три украинских дрона самолетного типа над Белгородской областью, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Ранее Минобороны сообщало, что с вечера субботы до раннего утра воскресенья средства ПВО уничтожили 11 дронов ВСУ над тремя регионами России.

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    22 июня 2025, 22:45 • Новости дня
    Российская ПВО за час сбила семь украинских беспилотников над тремя регионами

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотников самолетного типа над Волгоградской, Астраханской и Ростовской областями, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что с 20.00 мск до 21.00 мск над Волгоградской областью сбили четыре беспилотника, над Астраханской – два, над Ростовской – один.

    Напомним, ведомство сообщало, что с 18.00 до 19.00 мск силы ПВО сбили над Ростовской областью два украинских беспилотника. В небе над Белгородской областью в воскресенье днем уничтожили три украинских беспилотника.

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    22 июня 2025, 23:43 • Новости дня
    В результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области пострадал подросток

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский беспилотник атаковал автомобиль в Белгородской области, пострадали водитель и 16-летний пассажир, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что атака произошла на участке дороги Уразово – Борки Валуйского округа. Пострадавшие сами обратились за медицинской помощью. «У мужчины диагностировали ушибленную рану головы, у подростка – сотрясение головного мозга», – говорится в сообщении. Госпитализация не потребовалась.

    Напомним, над Белгородской областью в воскресенье днем уничтожили три украинских беспилотника.

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    23 июня 2025, 06:42 • Новости дня
    «Северяне» за сутки ликвидировали почти 200 украинских военных

    Tекст: Антон Антонов

    Потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» за сутки составили более 190 человек на Теткинском и Глушковском, а также на Сумском, Волчанском и Липцовском направлениях.

    «За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 100 на Сумском и свыше 40 на Теткинском направлениях)», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный ветер».

    На Теткинском и Глушковском направлениях ВСУ пытаются прорваться на российскую территорию. Отражены две попытки прорыва из Рыжевки в Теткино, уничтожены две группы ВСУ в районе Бессаловки, также украинские военные предприняли неудачную попытку «просочиться» в поселок Новый Путь.

    «В результате нашего огневого воздействия в окрестностях украинских сел Бояро-Лежачи, Кружок, Соляники и Степановка уничтожены ПУ БПЛА противника и артиллерийские расчеты», – говорится в сообщении. На Теткинском и Глушковском направлениях за сутки уничтожено пять единиц техники ВСУ.

    Группировка российских войск «Север» «продолжает ожесточенные бои» на Сумском направлении. ВСУ за сутки предприняли 11 безуспешных контратак – «на направлении Кондратовки, около Алексеевки, в Юнаковке, четыре – на позиции «Северян» в окрестностях села Садки, по две – в районах Яблоновки и Новониколаевки». В них было задействовано более 80 человек, 30 из которых ликвидированы российскими войсками. Еще 20 бойцов ВСУ «остались ранеными лежать на линии боевого соприкосновения». Остальные украинские военные «бежали на исходные позиции», сообщил «Северный ветер».

    Российские силы продвигаются «в лесных массивах», выбивают ВСУ из опорных пунктов. Бои идут в Юнаковке и лесополосах Сумского района. Как следует из анализа некрологов, в боях за Яблоновку «утратило боеспособность несколько рот 41 омбр» ВСУ, сказано в сообщении.

    На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены девять штурмовых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой, зенитное орудие и ПУ БПЛА. «Северяне» продвинулись в Волчанске и выбили украинских военных из нескольких опорных пунктов на направлении села Волчанские Хутора.

    Накануне сообщалось, что потери ВСУ в боях с группировкой российских войск «Север» за сутки превысили 210 человек.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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