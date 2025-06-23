Почему европейцы так боятся России, почему готовы так самозабвенно верить любой, даже самой нелепой лжи о нас? Наверное, потому что они десятилетиями, если не веками, внушали себе, что Россия – страна тюрем, пыток и палачей. Западный человек накачан этим до судорог и липкого ночного пота.4 комментария
ФСБ задержала двух жительниц Запорожской области за шпионаж для СБУ
Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в государственной измене двух жительниц Запорожской области, они передавали СБУ данные о ВС России, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Две жительницы Запорожской области были задержаны сотрудниками ФСБ по подозрению в государственной измене, передает ТАСС.
По сообщению Центра общественных связей ФСБ России, женщины подозреваются в сборе и передаче Службе безопасности Украины сведений о размещении подразделений российских вооруженных сил.
В ФСБ отметили, что противоправная деятельность обеих задержанных была пресечена на территории Запорожской области. Спецслужба установила, что подозреваемые передавали украинской стороне информацию о местах дислокации личного состава и военной техники армии России.
В настоящее время в отношении задержанных ведутся следственные действия.
Ранее ФСБ задержала в Крыму двух мужчин за попытку поджога релейных шкафов.
ФСБ ранее задержала жителя ЛНР за передачу СБУ данных о российской армии.
Украинца Кирилла Щербака в ЛНР признали виновным в передаче мест дислокации российских военных и техники украинской стороне.