К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?5 комментариев
Украинского гражданина осудили в ЛНР за шпионаж в пользу Украины
Украинца Кирилла Щербака в ЛНР признали виновным в передаче мест дислокации российских военных и техники в республике украинской стороне, сообщила старший помощник прокурора региона Елена Усачева.
Щербак с мая по декабрь 2022 года добровольно собирал и передавал данные спецслужбам Украины о местах нахождения и перемещении российских сил в ЛНР, пояснила Усачева, передает ТАСС.
Отмечается, что Щербак имеет украинское гражданство, ему 19 лет.
Сообщения украинской стороне он отправлял через мессенджер. Его задержали сотрудники регионального управления ФСБ, они же проводили расследование дела.
Верховный суд ЛНР признал Щербака виновным в шпионаже и приговорил его к восьми годам строгого режима. Преступление Щербак совершил в несовершеннолетнем возрасте.
В конце мая в России осудили двух агентов украинских спецслужб по делу о шпионаже и подготовке террористического акта.