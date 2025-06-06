Украинского гражданина осудили в ЛНР за шпионаж в пользу Украины

Tекст: Алексей Дегтярев

Щербак с мая по декабрь 2022 года добровольно собирал и передавал данные спецслужбам Украины о местах нахождения и перемещении российских сил в ЛНР, пояснила Усачева, передает ТАСС.

Отмечается, что Щербак имеет украинское гражданство, ему 19 лет.

Сообщения украинской стороне он отправлял через мессенджер. Его задержали сотрудники регионального управления ФСБ, они же проводили расследование дела.

Верховный суд ЛНР признал Щербака виновным в шпионаже и приговорил его к восьми годам строгого режима. Преступление Щербак совершил в несовершеннолетнем возрасте.

В конце мая в России осудили двух агентов украинских спецслужб по делу о шпионаже и подготовке террористического акта.