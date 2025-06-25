ФСБ ликвидировала двух пособников спецслужб Киева в Подмосковье

ФСБ уничтожила в Подмосковье готовивших теракт двух пособников спецслужб Киева

Tекст: Вера Басилая

В Московской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который готовили двое россиян – пособников спецслужб Украины, передает ТАСС.

По информации Центра общественных связей ФСБ, задержанные планировали совершить нападение на одного из российских военнослужащих с использованием самодельного взрывного устройства.

Правоохранители обнаружили злоумышленников вблизи садоводческого товарищества, когда те доставали взрывное устройство из тайника. При попытке задержания подозреваемые открыли огонь по сотрудникам ФСБ.

В результате завязавшейся перестрелки оба подозреваемых были нейтрализованы ответным огнем. В ведомстве заявили, что найденное устройство планировалось применить для осуществления террористического акта в столичном регионе.

Ранее ФСБ задержала двух граждан Молдавии за шпионаж против России.

На границе России задержали группу украинских диверсантов, переодетых в гражданское.

В Запорожской области ФСБ задержала трех россиян, которые пытались подорвать газовый объект в Бердянске, у них изъяли самодельную взрывчатку.