Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.0 комментариев
ФСБ ликвидировала двух пособников спецслужб Киева в Подмосковье
ФСБ уничтожила в Подмосковье готовивших теракт двух пособников спецслужб Киева
В Московской области были ликвидированы двое граждан России, которые пытались извлечь из тайника взрывное устройство для совершения теракта против военного по указу спецслужб Киева, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
В Московской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который готовили двое россиян – пособников спецслужб Украины, передает ТАСС.
По информации Центра общественных связей ФСБ, задержанные планировали совершить нападение на одного из российских военнослужащих с использованием самодельного взрывного устройства.
Правоохранители обнаружили злоумышленников вблизи садоводческого товарищества, когда те доставали взрывное устройство из тайника. При попытке задержания подозреваемые открыли огонь по сотрудникам ФСБ.
В результате завязавшейся перестрелки оба подозреваемых были нейтрализованы ответным огнем. В ведомстве заявили, что найденное устройство планировалось применить для осуществления террористического акта в столичном регионе.
Ранее ФСБ задержала двух граждан Молдавии за шпионаж против России.
На границе России задержали группу украинских диверсантов, переодетых в гражданское.
В Запорожской области ФСБ задержала трех россиян, которые пытались подорвать газовый объект в Бердянске, у них изъяли самодельную взрывчатку.